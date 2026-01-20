Z zelo dobro vodljivim čistilno-sesalnim strojem BD 38/12 C, ki je prijazen za uporabo in vzdrževanje, lahko profesionalno in učinkovito očistite manjše in opremljene površine. Stroj je opremljen s krtačo, ki ima ploščo s premerom 38 cm. Nova litij-ionska baterija zdrži izjemno dolgo in ima trikrat daljšo življenjsko dobo kot običajne baterije. Tako je praktično ni treba vzdrževati in jo lahko hitro napolnite. Stopnja delovanja eco!efficiency močno zmanjša porabo energije, podaljšuje čas delovanja in zmanjšuje glasnost delovanja za približno 40 odstotkov. Stroj BD 38/12 C je kar za 35 odstotkov lažji od ostalih strojev v tem razredu, kar olajša prenašanje po stopnicah in transport stroja.