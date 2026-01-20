Čistilno-sesalni stroj BD 38/12 C Bp Pack Li
Lahek, tih in delaven: čistilno-sesalni stroj BD 38/12 C z glavo s krtačnimi ploščami je opremljen z visoko zmogljivostno litij-ionsko baterijo in eco!efficiency stopnjo delovanja.
Z zelo dobro vodljivim čistilno-sesalnim strojem BD 38/12 C, ki je prijazen za uporabo in vzdrževanje, lahko profesionalno in učinkovito očistite manjše in opremljene površine. Stroj je opremljen s krtačo, ki ima ploščo s premerom 38 cm. Nova litij-ionska baterija zdrži izjemno dolgo in ima trikrat daljšo življenjsko dobo kot običajne baterije. Tako je praktično ni treba vzdrževati in jo lahko hitro napolnite. Stopnja delovanja eco!efficiency močno zmanjša porabo energije, podaljšuje čas delovanja in zmanjšuje glasnost delovanja za približno 40 odstotkov. Stroj BD 38/12 C je kar za 35 odstotkov lažji od ostalih strojev v tem razredu, kar olajša prenašanje po stopnicah in transport stroja.
Značilnosti in prednosti
Zmogljiva litij-ionska baterija
Vključno z vgrajenim zmogljivim polnilnikom
Zelo nizka teža aparata
Zanesljiva ploščna tehnologija
Sesalni nosilec takoj za krtačo
Kompaktne dimenzije
Zložljiv krmilni drog
Po višini nastavljiv krmilni drog
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Naprej z vrtenjem krtače
|Delovna širina krtač (mm)
|380
|Delovna širina sesanja (mm)
|480
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|12 / 12
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|1520
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|1140
|Tip baterij
|Li-Ion
|Baterija (V/Ah)
|25,2 / 21
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 1,5
|Čas polnjenja baterije (h)
|pribl. 2,7
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|180
|Pritisni tlak krtač (g/cm²/Kg)
|25 - 30 / 16 - 20
|Širina obračanja hodnika (mm)
|1050
|Poraba vode (l/min)
|1
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|65
|Nazivna vhodna moč (W)
|500
|Barva
|antracit
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|48
|Teža brez dodatkov (Kg)
|36
|Mere (D × Š × V) (mm)
|995 x 495 x 1090
Obseg dobave
- Ščetka za disk: 1 Kos(i)
- Baterija in vgradni polnilnik vključena
- Transportna kolesa
- Sesalni nastavek, upognjen
Oprema
- Sistem 2 rezervoarjev
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
