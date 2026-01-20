Čistilno-sesalni stroj BD 38/12 C Bp Pack Li

Lahek, tih in delaven: čistilno-sesalni stroj BD 38/12 C z glavo s krtačnimi ploščami je opremljen z visoko zmogljivostno litij-ionsko baterijo in eco!efficiency stopnjo delovanja.

Z zelo dobro vodljivim čistilno-sesalnim strojem BD 38/12 C, ki je prijazen za uporabo in vzdrževanje, lahko profesionalno in učinkovito očistite manjše in opremljene površine. Stroj je opremljen s krtačo, ki ima ploščo s premerom 38 cm. Nova litij-ionska baterija zdrži izjemno dolgo in ima trikrat daljšo življenjsko dobo kot običajne baterije. Tako je praktično ni treba vzdrževati in jo lahko hitro napolnite. Stopnja delovanja eco!efficiency močno zmanjša porabo energije, podaljšuje čas delovanja in zmanjšuje glasnost delovanja za približno 40 odstotkov. Stroj BD 38/12 C je kar za 35 odstotkov lažji od ostalih strojev v tem razredu, kar olajša prenašanje po stopnicah in transport stroja.

Značilnosti in prednosti
Zmogljiva litij-ionska baterija
Vključno z vgrajenim zmogljivim polnilnikom
Zelo nizka teža aparata
Zanesljiva ploščna tehnologija
Sesalni nosilec takoj za krtačo
Kompaktne dimenzije
Zložljiv krmilni drog
Po višini nastavljiv krmilni drog
Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta pogona Baterija
Vozni pogon Naprej z vrtenjem krtače
Delovna širina krtač (mm) 380
Delovna širina sesanja (mm) 480
Posoda sveža/umazana voda (l) 12 / 12
Teoretična površinska zmogljivost (m²/h) 1520
Praktična površinska zmogljivost (m²/h) 1140
Tip baterij Li-Ion
Baterija (V/Ah) 25,2 / 21
Čas trajanja baterije (h) max. 1,5
Čas polnjenja baterije (h) pribl. 2,7
Omrežni priključek polnilnika (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Hitrost vrtenja krtače (rpm) 180
Pritisni tlak krtač (g/cm²/Kg) 25 - 30 / 16 - 20
Širina obračanja hodnika (mm) 1050
Poraba vode (l/min) 1
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 65
Nazivna vhodna moč (W) 500
Barva antracit
Dovoljena skupna teža (Kg) 48
Teža brez dodatkov (Kg) 36
Mere (D × Š × V) (mm) 995 x 495 x 1090

Obseg dobave

  • Ščetka za disk: 1 Kos(i)
  • Baterija in vgradni polnilnik vključena
  • Transportna kolesa
  • Sesalni nastavek, upognjen

Oprema

  • Sistem 2 rezervoarjev
