Naš novi, izjemno kompakten baterijski čistilno-sesalni stroj BR 30/1 C Bp Pack je idealna izbira za higiensko čiščenje vseh vrst trdih talnih oblog, vključno s ploščicami in ostalimi talnimi oblogami. V primerjavi z ročnim čiščenjem tal tehnologija valjčkov iz mikrovlaken dosega do 20% boljše rezultate čiščenja in do 60% hitrejše sušenje. BR 30/1 C Bp Pack, ki ga napaja visokozmogljiva 18-voltna litij-ionska baterija iz Kärcher Battery Universe, je idealna rešitev za vzdrževalno čiščenje manjših površih v pisarnah, trgovinah, zdravstevnih ordinacijah, recepcijah, hotelih, restavracijah, menzah, šolah in celo bolnišnicah. Poleg tega je v uporabi s Kärcherjevim dezinfekcijskim čistilom RM 732 idealen za razkuževanje talnih površin.