Čistilno-sesalni stroj BR 30/1 C Bp Pack 18/25
Idealen za higiensko in vzdrževalno čiščenje ter razkuževanje tal na manjših površinah: kompaktni baterijski čistilno-sesalni stroj BR 30/1 C Bp Pack z valjčno tehnologijo iz mikrovalen.
Naš novi, izjemno kompakten baterijski čistilno-sesalni stroj BR 30/1 C Bp Pack je idealna izbira za higiensko čiščenje vseh vrst trdih talnih oblog, vključno s ploščicami in ostalimi talnimi oblogami. V primerjavi z ročnim čiščenjem tal tehnologija valjčkov iz mikrovlaken dosega do 20% boljše rezultate čiščenja in do 60% hitrejše sušenje. BR 30/1 C Bp Pack, ki ga napaja visokozmogljiva 18-voltna litij-ionska baterija iz Kärcher Battery Universe, je idealna rešitev za vzdrževalno čiščenje manjših površih v pisarnah, trgovinah, zdravstevnih ordinacijah, recepcijah, hotelih, restavracijah, menzah, šolah in celo bolnišnicah. Poleg tega je v uporabi s Kärcherjevim dezinfekcijskim čistilom RM 732 idealen za razkuževanje talnih površin.
Značilnosti in prednosti
Odlični rezultati čiščenjaDo 20% boljši rezultati kot pri ročnem čiščenju tal. Temeljit vnos umazane vode, čistil, grobe umazanije in dlak. Poveča kakovost čiščenja in higiensko raven.
Hitro sušenjeDo 60% krajši čas sušenja kot pri ročnem čiščenju tal. Kratek čas sušenja zmanjša tveganje zdrsa na mokrih tleh. Krajši čas čiščenja pomeni večjo produktivnost in nižje stroške.
Visoka stopnja higieneTemeljit vnos umazane vode, čistil, grobe umazanije in dlak. Higienski postopek čiščenja za večjo varnost pri delu. Manjše tveganje navzkrižne kontaminacije in prenosa patogenov.
Parkirišče s parkirnimi nasloni
- Med parkiranjem ni nobenega stika med mokrimi valji in tlemi.
- Hitro sušeči valji.
Litij-ionska nadomestna baterija
- Združljiv s stroji z 18 V baterijske platforme Kärcher Battery Universe.
- Dolga življenjska doba in čas delovanja, kratki časi polnjenja, možnost vmesnega polnjenja.
- Do 25% bolj produktivno kot pri strojih s kablom.
Integrirana funkcija predpometanja z glavnikom za pobiranje las
- Zmanjša in celo odstrani potrebo po brisanju prahu in sesanju.
- Zmanjša čas čiščenja do 50%.
- Skupne obratovalne stroške in stroške čiščenja zmanjša do 50%.
Kompaktna, izjemno robustna oblika
- Kakovostne, trpežne komponente iz kovine.
- Za visoko zmogljivost in nizke stroške vzdrževanja.
Primerno za razkuževanje tal z razkužilnim čistilom RM 732
- Zmanjša in celo prepreči prenos patogenov, vključno s SARS-CoV-2.
- Ustvari higiensko čisto okolico.
- Visok higienski standard na delovnem mestu zmanjšuje število izgubljenih dni zaradi bolniške odsotnosti.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Naprej z vrtenjem krtače
|Delovna širina krtač (mm)
|300
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|1 / 0,7
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|200
|Tip baterije
|Odstranljiva litij-ionska baterija
|Napetost (V)
|18
|Kapaciteta (Ah)
|2,5
|Število potrebnih baterij (Kos(i))
|1
|Zmogljivost s polno baterijo (m²)
|max. 150 (2,5 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 45
|Čas polnjenja baterije s hitrim polnilnikom 80% / 100% (min)
|44 / 70
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|500 - 650
|Pritisni tlak krtač (g/cm²)
|40
|Poraba vode (ml/min)
|30
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|max. 55
|Nazivna vhodna moč (W)
|70
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|11
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|6,1
|Mere (D × Š × V) (mm)
|340 x 305 x 1200
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik sta vključena
- Krtačni valj: 1 Kos(i)
Oprema
- Sistem 2 rezervoarjev
