Naš novi, izjemno kompaktni baterijski čistilnik BR 30/1 C Bp Pack, je idealna izbira za higiensko čiščenje vseh vrst trdih tal, vključno s ploščicami. V primerjavi z ročnim čiščenjem tal, tehnologija valja iz mikrovlaken doseže do 20% boljše rezultate čiščenja in do 60% krajši čas sušenja. BR 30/1 C Bp Pack, ki ga napaja visoko zmogljiva 18-voltna litij-ionska baterija Kärcher Battery Universe, je idealna rešitev za vzdrževalno čiščenje manjših površin v pisarnah, trgovinah, zdravstvenih ustanovah, recepcijah, hotelih in restavracijah ali celo v menzah, šolah in bolnišnicah. Poleg tega je pri uporabi z razkužilnim čistilom Kärcher RM 732, idealen tudi za razkuževanje talnih površin.