Čistilno-sesalni stroj BR 30/1 C Bp Pack 18/30
Idealno za higiensko vzdrževalno čiščenje in razkuževanje tal na majhnih površinah: kompaktni Kärcher baterijski čistilnik BR 30/1 C Bp Pack s tehnologijo valjev iz mikrovlaken.
Naš novi, izjemno kompaktni baterijski čistilnik BR 30/1 C Bp Pack, je idealna izbira za higiensko čiščenje vseh vrst trdih tal, vključno s ploščicami. V primerjavi z ročnim čiščenjem tal, tehnologija valja iz mikrovlaken doseže do 20% boljše rezultate čiščenja in do 60% krajši čas sušenja. BR 30/1 C Bp Pack, ki ga napaja visoko zmogljiva 18-voltna litij-ionska baterija Kärcher Battery Universe, je idealna rešitev za vzdrževalno čiščenje manjših površin v pisarnah, trgovinah, zdravstvenih ustanovah, recepcijah, hotelih in restavracijah ali celo v menzah, šolah in bolnišnicah. Poleg tega je pri uporabi z razkužilnim čistilom Kärcher RM 732, idealen tudi za razkuževanje talnih površin.
Značilnosti in prednosti
Odlični rezultati čiščenjaDo 20% boljši rezultati kot pri ročnem čiščenju tal. Temeljit vnos umazane vode, čistil, grobe umazanije in dlak. Poveča kakovost čiščenja in higiensko raven.
Hitro sušenjeDo 60% krajši čas sušenja kot pri ročnem čiščenju tal. Kratek čas sušenja zmanjša tveganje zdrsa na mokrih tleh. Krajši čas čiščenja pomeni večjo produktivnost in nižje stroške.
Visoka stopnja higieneTemeljit vnos umazane vode, čistil, grobe umazanije in dlak. Higienski postopek čiščenja za večjo varnost pri delu. Manjše tveganje navzkrižne kontaminacije in prenosa patogenov.
Parkirišče s parkirnimi nasloni
- Med parkiranjem ni nobenega stika med mokrimi valji in tlemi.
- Hitro sušeči valji.
Litij-ionska nadomestna baterija
- Združljiv s stroji z 18 V baterijske platforme Kärcher Battery Universe.
- Dolga življenjska doba in čas delovanja, kratki časi polnjenja, možnost vmesnega polnjenja.
- Do 25% bolj produktivno kot pri strojih s kablom.
Integrirana funkcija predpometanja z glavnikom za pobiranje las
- Zmanjša in celo odstrani potrebo po brisanju prahu in sesanju.
- Zmanjša čas čiščenja do 50%.
- Skupne obratovalne stroške in stroške čiščenja zmanjša do 50%.
Kompaktna, izjemno robustna oblika
- Kakovostne, trpežne komponente iz kovine.
- Za visoko zmogljivost in nizke stroške vzdrževanja.
Primerno za razkuževanje tal z razkužilnim čistilom RM 732
- Zmanjša in celo prepreči prenos patogenov, vključno s SARS-CoV-2.
- Ustvari higiensko čisto okolico.
- Visok higienski standard na delovnem mestu zmanjšuje število izgubljenih dni zaradi bolniške odsotnosti.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Naprej z vrtenjem krtače
|Delovna širina krtač (mm)
|300
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|1 / 0,7
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|200
|Tip baterije
|Odstranljiva litij-ionska baterija
|Napetost (V)
|18
|Kapaciteta (Ah)
|3
|Število potrebnih baterij (Kos(i))
|1
|Zmogljivost s polno baterijo (m²)
|max. 200 (3,0 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 60
|Čas polnjenja baterije s hitrim polnilnikom 80% / 100% (min)
|39 / 65
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|500 - 650
|Pritisni tlak krtač (g/cm²)
|40
|Poraba vode (ml/min)
|30
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|max. 55
|Nazivna vhodna moč (W)
|70
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|12
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|6,1
|Mere (D × Š × V) (mm)
|340 x 305 x 1200
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik sta vključena
- Krtačni valj: 1 Kos(i)
Oprema
- Sistem 2 rezervoarjev
Področja uporabe
- Idealna rešitev za pisarne, zdravstvene ordinacije, recepcije, hotele in restavracije
- Primerno za čiščenje tal v menzah, šolah in bolnišnicah
- Idealna rešitev za pisarne, prodajne prostore, hotele, kantine, odvetniške pisarne, bolnišnice in šole
