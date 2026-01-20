Čistilno-sesalni stroj BR 30/4 C Ep
Zelo kompakten in lahek čistilno-sesalni stroj BR 30/4 C z maso samo 11,5 kg je inovativna alternativa ročnemu čiščenju trdih površin od 20 do 200 m². Tla so po čiščenju takoj spet suha in pohodna ter na njih ne drsi. Idealen je za čiščenje manjših trgovin, restavracij, bencinskih črpalk, supermarketov, sanitarnih površin, hotelov v območju jedilnic ali samo kot dopolnitev drugih čistilno-sesalnih strojev.
Zahvaljujoč svoji obliki lahko stroj vodite tako enostavno kot krtačni sesalnik. V primerjavi z običajnim brisanjem ima stroj prednost 10-krat močnejšega pritisnega tlaka in tako toliko višjo zmogljivost čiščenja. In to pri hitrosti valja 1500 obratov. Odsesava lahko naprej in v vzvratno smer. Pri trdovratni umazaniji lahko sesalni nosilec tudi dvignete. To skrbi za daljši čas učinkovanja delovne raztopine.
Značilnosti in prednosti
Hitro vrteča se krtačna valja
- Za 10-krat višji pritisni tlak kot pri ročnem čiščenju.
- Krtačni valj čisti tudi strukturirane površine ali fuge.
- Valj poskrbi za samodejno premikanje, zato vam aparata ni potrebno potiskati.
Takoj suho
- Mehke sesalne odprtine tla posesajo do suhega - naprej in vzvratno.
- Tla so takoj spet pohodna.
- Za intenzivnejše čiščenje lahko s pomočjo pedala izklopite odsesavanje.
Možnost izključitve sesanja
- Sesanje je mogoče izklopiti z nožnim pedalom
- Čistilno floto je mogoče uporabiti in nato posesati za globlje čiščenje.
Snemljiva rezervoarja
- Priročen rezervoar za svežo vodo je mogoče odstraniti in izprazniti v majhne umivalnike.
- Rezervoar za umazano vodo lahko odstranite ločeno in ga na primer izpraznite v umivalniku.
- Rezervoarji se lahko odstranijo ločeno ali skupaj. Vključuje ročaj za lažji transport.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Omrežno napajanje
|Vozni pogon
|Naprej z vrtenjem krtače
|Delovna širina krtač (mm)
|300
|Delovna širina sesanja (mm)
|300
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|4 / 4
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|200
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|130
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|1450
|Pritisni tlak krtač (g/cm²)
|100
|Poraba vode (l/min)
|0,3
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|max. 72
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Nazivna vhodna moč (W)
|820
|Barva
|antracit
|Mere (D × Š × V) (mm)
|507 x 343 x 1145
Obseg dobave
- Krtačni valj: 1 Kos(i)
- Transportna kolesa
- 2 sesalna nastavka, ravna: 1 Kos(i)
Oprema
- Sistem 2 rezervoarjev
- Omrežno napajanje
