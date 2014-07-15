Čistilno-sesalni stroj BR 30/4 C Ep Adv
Zelo kompakten in lahek čistilno-sesalni stroj BR 30/4 C z maso samo 12 kg je inovativna alternativa ročnemu čiščenju trdih površin od 20 do 200 m². Tla so po čiščenju takoj spet suha in pohodna ter na njih ne drsi. Idealen je za čiščenje manjših trgovin, restavracij, bencinskih črpalk, supermarketov, sanitarnih površin, hotelov v območju jedilnic ali samo kot dopolnitev drugih krtačno-sesalnih strojev. Omogoča ročno sesanje za čiščenje v težko dostopnih kotih. Vsebuje valj iz mikrovlaken posebej za čiščenje keramičnih ploščic.
Zahvaljujoč svoji obliki lahko stroj vodite tako enostavno kot krtačni sesalnik. V primerjavi z običajnim brisanjem ima stroj prednost 10-krat močnejšega pritisnega tlaka in tako toliko višjo zmogljivost čiščenja. In to pri hitrosti valja 1500 obratov. Odsesava lahko naprej in v vzvratno smer. Pri trdovratni umazaniji lahko sesalni nosilec tudi dvignete. To skrbi za daljši čas učinkovanja delovne raztopine. Z izjemno ploščato krtačno glavo lahko dosežete tudi površine pod nizkim pohištvom in drugimi predmeti, kot so npr. radiatorji.
Značilnosti in prednosti
Hitro vrteča se krtačna valjaZa 10-krat višji pritisni tlak kot pri ročnem čiščenju. Krtačni valj čisti tudi strukturirane površine ali fuge. Valj poskrbi za samodejno premikanje, zato vam aparata ni potrebno potiskati.
Takoj suhoMehke sesalne odprtine tla posesajo do suhega - naprej in vzvratno. Za intenzivnejše čiščenje lahko s pomočjo pedala izklopite odsesavanje.
Snemljiva rezervoarja
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Omrežno napajanje
|Vozni pogon
|Naprej z vrtenjem krtače
|Delovna širina krtač (mm)
|300
|Delovna širina sesanja (mm)
|300
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|4 / 4
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|200
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|130
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|1450
|Pritisni tlak krtač (g/cm²)
|100
|Poraba vode (l/min)
|0,3
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|max. 72
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Nazivna vhodna moč (W)
|820
|Barva
|antracit
|Mere (D × Š × V) (mm)
|495 x 340 x 1145
Obseg dobave
- Krtačni valj: 1 Kos(i)
- Valj iz mikrofibre: 1 Kos(i)
- Transportna kolesa
- 2 sesalna nastavka, ravna: 1 Kos(i)
- Ročno sesanje
Oprema
- Sistem 2 rezervoarjev
- Omrežno napajanje
