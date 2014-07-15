Čistilno-sesalni stroj BR 30/4 C Ep Adv

Zelo kompakten in lahek čistilno-sesalni stroj BR 30/4 C z maso samo 12 kg je inovativna alternativa ročnemu čiščenju trdih površin od 20 do 200 m². Tla so po čiščenju takoj spet suha in pohodna ter na njih ne drsi. Idealen je za čiščenje manjših trgovin, restavracij, bencinskih črpalk, supermarketov, sanitarnih površin, hotelov v območju jedilnic ali samo kot dopolnitev drugih krtačno-sesalnih strojev. Omogoča ročno sesanje za čiščenje v težko dostopnih kotih. Vsebuje valj iz mikrovlaken posebej za čiščenje keramičnih ploščic.