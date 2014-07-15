Čistilno-sesalni stroj BR 30/4 C Ep Adv

Zelo kompakten in lahek čistilno-sesalni stroj BR 30/4 C z maso samo 12 kg je inovativna alternativa ročnemu čiščenju trdih površin od 20 do 200 m². Tla so po čiščenju takoj spet suha in pohodna ter na njih ne drsi. Idealen je za čiščenje manjših trgovin, restavracij, bencinskih črpalk, supermarketov, sanitarnih površin, hotelov v območju jedilnic ali samo kot dopolnitev drugih krtačno-sesalnih strojev. Omogoča ročno sesanje za čiščenje v težko dostopnih kotih. Vsebuje valj iz mikrovlaken posebej za čiščenje keramičnih ploščic.

Zahvaljujoč svoji obliki lahko stroj vodite tako enostavno kot krtačni sesalnik. V primerjavi z običajnim brisanjem ima stroj prednost 10-krat močnejšega pritisnega tlaka in tako toliko višjo zmogljivost čiščenja. In to pri hitrosti valja 1500 obratov. Odsesava lahko naprej in v vzvratno smer. Pri trdovratni umazaniji lahko sesalni nosilec tudi dvignete. To skrbi za daljši čas učinkovanja delovne raztopine. Z izjemno ploščato krtačno glavo lahko dosežete tudi površine pod nizkim pohištvom in drugimi predmeti, kot so npr. radiatorji.

Za 10-krat višji pritisni tlak kot pri ročnem čiščenju. Krtačni valj čisti tudi strukturirane površine ali fuge. Valj poskrbi za samodejno premikanje, zato vam aparata ni potrebno potiskati.
Mehke sesalne odprtine tla posesajo do suhega - naprej in vzvratno. Za intenzivnejše čiščenje lahko s pomočjo pedala izklopite odsesavanje.
Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta pogona Omrežno napajanje
Vozni pogon Naprej z vrtenjem krtače
Delovna širina krtač (mm) 300
Delovna širina sesanja (mm) 300
Posoda sveža/umazana voda (l) 4 / 4
Teoretična površinska zmogljivost (m²/h) 200
Praktična površinska zmogljivost (m²/h) 130
Hitrost vrtenja krtače (rpm) 1450
Pritisni tlak krtač (g/cm²) 100
Poraba vode (l/min) 0,3
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) max. 72
Napetost (V) 220 / 240
Frekvenca (Hz) 50 / 60
Nazivna vhodna moč (W) 820
Barva antracit
Mere (D × Š × V) (mm) 495 x 340 x 1145

Obseg dobave

  • Krtačni valj: 1 Kos(i)
  • Valj iz mikrofibre: 1 Kos(i)
  • Transportna kolesa
  • 2 sesalna nastavka, ravna: 1 Kos(i)
  • Ročno sesanje

Oprema

  • Sistem 2 rezervoarjev
  • Omrežno napajanje
