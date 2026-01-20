Čistilno-sesalni stroj BR 30/4 C Ep + MF
Čistilno-sesalni stroj BR 30/4 C je lahek in kompakten – tehta le 11,5 kg, zato je ta zelo inovativen in zmogljiv sesalnik idealen za čiščenje trdih površin od 20 do 200 m² kot odlična alternativa ročnemu čiščenju. Tla so po čiščenju takoj suha in nedrseča. Idealen je za čiščenje manjših trgovin, restavracij, bencinskih črpalk, supermarketov, sanitarnih prostorov, hotelov in okrepčevalnic ali kot dodatek k obstoječemu čistilno-sesalnemu stroju.
Ta stroj je tako enostaven za manevriranje kot sesalnik s krtačo. Ima desetkrat večji pritisk kot ročno brisanje z veliko boljšo čistilno zmogljivostjo. In to pri hitrosti valja približno 1500 vrtljajev. Stroj vzdržuje sesanje med sesanjem naprej in nazaj. Brisalce je mogoče dvigniti tudi za trdovratno umazanijo. To zagotavlja daljši čas stika čistilne flote.
Značilnosti in prednosti
Hitro vrteča se krtačna valja
- Za 10-krat višji pritisni tlak kot pri ročnem čiščenju.
- Krtačni valj čisti tudi strukturirane površine ali fuge.
- Valj poskrbi za samodejno premikanje, zato vam aparata ni potrebno potiskati.
Takoj suho
- Mehke sesalne odprtine tla posesajo do suhega - naprej in vzvratno.
- Tla se zelo hitro posušijo.
- Za intenzivnejše čiščenje lahko s pomočjo pedala izklopite odsesavanje.
Možnost izključitve sesanja
- Sesanje je mogoče izklopiti z nožnim pedalom
- Čistilno floto je mogoče uporabiti in nato posesati za globlje čiščenje.
Snemljiva rezervoarja
- Priročen rezervoar za svežo vodo je mogoče odstraniti in izprazniti v majhne umivalnike.
- Rezervoar za umazano vodo lahko odstranite ločeno in ga na primer izpraznite v umivalniku.
- Rezervoarji se lahko odstranijo ločeno ali skupaj. Vključuje ročaj za lažji transport.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Omrežno napajanje
|Vozni pogon
|Naprej z vrtenjem krtače
|Delovna širina krtač (mm)
|300
|Delovna širina sesanja (mm)
|300
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|4 / 4
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|200
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|150
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|1450
|Pritisni tlak krtač (g/cm²)
|100
|Poraba vode (l/min)
|0,3
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|max. 72
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Nazivna vhodna moč (W)
|820
|Barva
|antracit
|Mere (D × Š × V) (mm)
|495 x 340 x 1145
Obseg dobave
- Krtačni valj: 1 Kos(i)
- Valj iz mikrofibre: 1 Kos(i)
- Transportna kolesa
- 2 sesalna nastavka, ravna: 1 Kos(i)
Oprema
- Sistem 2 rezervoarjev
- Omrežno napajanje
