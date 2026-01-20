Čistilno-sesalni stroj BR 30/4 C Ep + MF

Čistilno-sesalni stroj BR 30/4 C je lahek in kompakten – tehta le 11,5 kg, zato je ta zelo inovativen in zmogljiv sesalnik idealen za čiščenje trdih površin od 20 do 200 m² kot odlična alternativa ročnemu čiščenju. Tla so po čiščenju takoj suha in nedrseča. Idealen je za čiščenje manjših trgovin, restavracij, bencinskih črpalk, supermarketov, sanitarnih prostorov, hotelov in okrepčevalnic ali kot dodatek k obstoječemu čistilno-sesalnemu stroju.