Čistilno-sesalni stroj BR 35/12 C Bp Pack Li
Baterijsko gnan čistilno-sesalni stroj BR 35/12 C, opremljen z inovativno tehnologijo KART, prepričuje z izjemno okretnostjo, nizko težo in veliko sesalno močjo.
Čisti v smeri naprej in vzvratno, zaradi nizke teže obvlada tudi stopnice in je poleg tega še preprost za premikanje: naš baterijsko gnani čistilno-sesalni stroj BR 35/12 C je popolna in učinkovita rešitev za čiščenje majhnih ter neravnih površin. Njegova vrtljiva glava z valjasto krtačo s tehnologijo KART (Kärcher Advanced Response Technology) brez težav premaga tudi ostre zavoje ter s tem zagotavlja vrhunsko okretnost in sposobnost manevriranja. Zmogljiva, trpežna litij-ionska baterija omogoča dolgotrajno delo, hkrati jo je mogoče zelo hitro znova napolniti, ne zahteva nobenega vzdrževanja in v primerjavi z običajnimi svinčevimi baterijami zagotavlja do trikrat daljše delovanje. Zelo bogato opremo modela BR 35/12 C dopolnjuje še stopnja eco!efficiency z možnostjo dodatnega priklopa, ki samo s pritiskom gumba še dodatno močno zniža porabo energije, še dodatno podaljša trajanje baterije in hrup zmanjša za približno 40 odstotkov, s čimer omogoča delovanje celo na tihih območjih.
Značilnosti in prednosti
Za +/- 200° vrtljiva krtačna glava s tehnologijo KART. Tako lahko stroj krmilite. Za udobno vožnjo v ovinkih
- Izredno okreten in učinkovit - idealen za natrpane površine.
- Krtača je vedno obrnjena prečno na smer vožnje. Sesalni nosilec zanesljivo sesa vodo v vsakem ovinku.
- Po potrebi lahko čistite in sesate tudi vzvratno.
Trajnostno: 30 % recikliranega materiala in način eco!efficiency
- Prihrani vire in podaljša čas delovanja do 50 %.
- 40% tišji.
- Zmanjšane emisije CO2.
Vključno z zmogljivo litij-ionsko baterijo
- Povsem brez vzdrževanja kljub 3-krat daljši življenjski dobi od običajnih baterij.
- Brez težav jo lahko po potrebi napolnite vmes ali samo do polovice.
- Hitro polnjenje (povsem polna v 3 urah, na pol polna v 1 uri).
Kompaktna naprava
- Vožnja vstran od stene pod kotom 90°.
- Aparat ne pušča nobenih ostankov; enostavno rokovanje.
Zelo nizka teža aparata
- Za 35% lažji od ostalih primerljivih naprav.
- Enostavna vožnja čez stopnice in pragove.
- Poenostavljen transport v vozilih.
Zložljiv krmilni drog
- Kompaktno skladiščenje.
- Prevoz mogoč tudi v manjših vozilih.
Po višini nastavljiv krmilni drog
- Ergonomsko prilagodljiv različnim višinam uporabnikov.
Vključno z vgrajenim zmogljivim polnilnikom
- Polnilnik vedno pri roki, polnjenje kadarkoli.
- Polnjenje do konca traja 3 ure, po polovice pa 1 uro. Vmesno polnjenje je mogoče kadarkoli.
- Polnilnik se sam izklopi. Brez porabe energije v stanju pripravljenosti.
Tehnologija valjev
- Visok pritisni tlak za odstranjevanje trdovratne umazanije.
- Zelo dobre tudi pri grobih talnih oblogah ali za čiščenje fug.
- Enakomeren rezultat čiščenja.
Vklj. s funkcijo pometanja
- Učinkovito pometanje, ribanje in sesanje v enem delovnem koraku.
- Pobere kamenčke, lesni drobir in druge majhne delčke.
- Poskrbi za optimalno delovanje sesalnega nosilca.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Naprej z vrtenjem krtače
|Delovna širina krtač (mm)
|350
|Delovna širina sesanja (mm)
|450
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|12 / 12
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|1400
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|1050
|Tip baterij
|Li-Ion
|Baterija (V/Ah)
|25,2 / 21
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 1,5
|Čas polnjenja baterije (h)
|pribl. 2,7
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|700 - 1500
|Pritisni tlak krtač (g/cm²/Kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|Širina obračanja hodnika (mm)
|1050
|Poraba vode (l/min)
|1
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|max. 65
|Nazivna vhodna moč (W)
|500
|Barva
|antracit
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|48
|Teža brez dodatkov (Kg)
|36
|Mere (D × Š × V) (mm)
|930 x 420 x 1100
Obseg dobave
- Krtačni valj: 1 Kos(i)
- Baterija in vgradni polnilnik vključena
- Transportna kolesa
- Sesalni nastavek, raven: 1 Kos(i)
Oprema
- Sistem 2 rezervoarjev
- Variabilni pritisni tlak
Video posnetki
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.