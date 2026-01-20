Čisti v smeri naprej in vzvratno, zaradi nizke teže obvlada tudi stopnice in je poleg tega še preprost za premikanje: naš baterijsko gnani čistilno-sesalni stroj BR 35/12 C je popolna in učinkovita rešitev za čiščenje majhnih ter neravnih površin. Njegova vrtljiva glava z valjasto krtačo s tehnologijo KART (Kärcher Advanced Response Technology) brez težav premaga tudi ostre zavoje ter s tem zagotavlja vrhunsko okretnost in sposobnost manevriranja. Zmogljiva, trpežna litij-ionska baterija omogoča dolgotrajno delo, hkrati jo je mogoče zelo hitro znova napolniti, ne zahteva nobenega vzdrževanja in v primerjavi z običajnimi svinčevimi baterijami zagotavlja do trikrat daljše delovanje. Zelo bogato opremo modela BR 35/12 C dopolnjuje še stopnja eco!efficiency z možnostjo dodatnega priklopa, ki samo s pritiskom gumba še dodatno močno zniža porabo energije, še dodatno podaljša trajanje baterije in hrup zmanjša za približno 40 odstotkov, s čimer omogoča delovanje celo na tihih območjih.