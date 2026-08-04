Čistilno-sesalni stroj BR 45/22 C BP Pack
Visokozmogljiv akumulatorski čistilno-sesalni stroj BR 45/22 C Bp Pack. Z vrtljivo valjčno krtačo in tehnologijo KART za maksimalno okretnost in visoko površinsko zmogljivost.
Tudi v velikih prostorih je zaradi nereda pogosto še vedno nekaj ozkih poti. Takrat pride naš čistilno-sesalni stroj BR 45/22 C Bp Pack resnično do izraza. Z glavo valjčne krtače s tehnologijo KART (Kärcher Advanced Response Technology), ki jo je mogoče zavrteti za 200° v obe smeri, in veliko delovno širino je izjemno okreten – zaradi česar je idealna izbira za močno natrpane prostore. Hkrati sta krtača in sesalna letev vedno nameščeni prečno na smer vožnje – za večjo površinsko zmogljivost in enakomeren rezultat čiščenja. V primerjavi s običajnimi svinčenimi baterijami vgrajene visokozmogljive litij-ionske baterije ponujajo do trikrat daljšo življenjsko dobo. Poleg tega ne potrebujejo vzdrževanja. Čas delovanja je mogoče še podaljšati z uporabo inovativnega načina eco!efficiency, ki poleg tega zmanjša hrup delovanja za približno 40 odstotkov. HEPA filter, ki je na voljo kot dodatna oprema, čisti izpušni zrak umazane vode, zaradi česar je primeren za uporabo tudi v območjih s strogimi higienskimi zahtevami.
Značilnosti in prednosti
Za ±200° vrtljiva krtačna glava s tehnologijo KART za udobno gibanje skozi ovinke
- Izredno okreten in učinkovit - idealen za natrpane površine.
- Krtača je vedno obrnjena prečno na smer vožnje. Sesalni nosilec zanesljivo sesa vodo v vsakem ovinku.
- Po potrebi lahko čistite in sesate tudi vzvratno.
Vključno z vgrajenim zmogljivim polnilnikom
- Polnilnik vedno pri roki, polnjenje kadarkoli.
- Polnilnik se sam izklopi. Brez porabe energije v stanju pripravljenosti.
Vključena funkcija pometanja
- Učinkovito pometanje, ribanje in sesanje v enem delovnem koraku.
- Pobere kamenčke, lesni drobir in druge majhne delčke.
- Poskrbi za optimalno delovanje sesalnega nosilca.
Vključno z zmogljivo litij-ionsko baterijo
- Povsem brez vzdrževanja kljub 3-krat daljši življenjski dobi v primerjavi z običajnimi baterijami.
- Brez težav jo lahko po potrebi napolnite vmes ali samo do polovice.
- Primerno tudi za delo v več izmenah.
Energijsko varčnen eco!fficiency način
- Za varčevanje z naravnimi viri in do 50% daljšim časom delovanja.
- Za 40% nižja glasnost.
- Zmanjšane emisije CO2.
Kompaktna naprava
- Vožnja vstran od stene pod kotom 90°.
- Naprava ne pušča nobenih ostankov.
- Enostavno rokovanje.
Zelo nizka teža aparata
- Enostaven transport tudi na daljših progah
- Poenostavljen transport v vozilih.
Zložljiv krmilni drog
- Kompaktno skladiščenje.
- Prevoz mogoč tudi v manjših vozilih.
Po višini nastavljiv krmilni drog
- Ergonomsko prilagodljiv različnim višinam uporabnikov.
Tehnologija valjev
- Visok pritisni tlak za odstranjevanje trdovratne umazanije.
- Popolno za čiščenje fug in strukturiranih površin
- Enakomeren rezultat čiščenja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Naprej z vrtenjem krtače
|Delovna širina krtač (mm)
|450
|Delovna širina sesanja (mm)
|500
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|22 / 22
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|1800
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|1260
|Tip baterij
|Li-Ion
|Baterija (V/Ah)
|25,2 / 30
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2
|Čas polnjenja baterije (h)
|pribl. 3,5
|Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V)
|220 - 240
|Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz)
|50 - 60
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|750 - 1050
|Pritisni tlak krtač (g/cm²)
|100 - 150
|Širina obračanja hodnika (mm)
|1118
|Poraba vode (l/min)
|1
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|63
|Napetost (V)
|25,2
|Nazivna vhodna moč (W)
|do 550
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|43
|Mere (D × Š × V) (mm)
|866 x 530 x 1061
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik sta vključena
- Krtačni valj: 1 Kos(i)
- Baterija in vgradni polnilnik vključena
- Transportna kolesa
- Sesalni nastavek, raven: 1 Kos(i)
Oprema
- Sistem 2 rezervoarjev
- Variabilni pritisni tlak
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