Tudi v velikih prostorih je zaradi nereda pogosto še vedno nekaj ozkih poti. Takrat pride naš čistilno-sesalni stroj BR 45/22 C Bp Pack resnično do izraza. Z glavo valjčne krtače s tehnologijo KART (Kärcher Advanced Response Technology), ki jo je mogoče zavrteti za 200° v obe smeri, in veliko delovno širino je izjemno okreten – zaradi česar je idealna izbira za močno natrpane prostore. Hkrati sta krtača in sesalna letev vedno nameščeni prečno na smer vožnje – za večjo površinsko zmogljivost in enakomeren rezultat čiščenja. V primerjavi s običajnimi svinčenimi baterijami vgrajene visokozmogljive litij-ionske baterije ponujajo do trikrat daljšo življenjsko dobo. Poleg tega ne potrebujejo vzdrževanja. Čas delovanja je mogoče še podaljšati z uporabo inovativnega načina eco!efficiency, ki poleg tega zmanjša hrup delovanja za približno 40 odstotkov. HEPA filter, ki je na voljo kot dodatna oprema, čisti izpušni zrak umazane vode, zaradi česar je primeren za uporabo tudi v območjih s strogimi higienskimi zahtevami.