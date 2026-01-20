Čistilno-sesalni stroj BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah

BD 43/25 C Bp Pack je čistilno-sesalni stroj s ploščno tehnologijo, ki deluje na baterijo (76 Ah). Posebej primeren za redno vzdrževalno in temeljito čiščenje površin do 900 m2.

Naš ročni čistilno-sesalni stroj BD 43/25 C Bp Pack s ploščno tehnologijo ima delovno širino 43 cm in 25-litrsko posodo/rezervoar. Primeren je za ekonomično temeljito in vzdrževalno čiščenje površin do 900 m2. Zaradi svoje okretnosti in praktičnosti pa je idealen tudi za tesne prostore. Da bi se stroj lahko kar najbolj prilagodil prevladujoči vrsti tal, lahko izbirate med ravnim ali upognjenim sesalnim nosilcem. Stroj deluje na baterijo (24 V, 76 Ah), v dostavo pa je vključen tudi poseben polnilnik. EASY-Operation sistem z značilnimi rumenimi upravljalnimi elementi omogoča preprosto upravljanje in kratko privajanje. Tudi opravila čiščenja in strojnega vzdrževanja boste zlahka osvojili.

Značilnosti in prednosti
Čistilno-sesalni stroj BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah: Trpežni upravljalni elementi
Trpežni upravljalni elementi
Razvili smo ga za dnevno uporabo. Trpežna, zanesljiva naprava z dolgo življenjsko dobo.
Čistilno-sesalni stroj BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah: Enostavno upravljanje zahvaljujoč EASY-Operation plošči
Enostavno upravljanje zahvaljujoč EASY-Operation plošči
Zelo jasni simboli in pregledno upravljalno polje. Magnetni ventil samodejno zapre vodo, ko uporabnik izpusti nadzorno stikalo. Enostavno delo s strojem s pomočjo enostavnih, rumenih upravljalnih elementov.
Čistilno-sesalni stroj BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah: Majhna, kompaktna naprava
Majhna, kompaktna naprava
Zelo okreten in zelo enostavno manevriranje. Zelo dober pogled na območje, ki ga je treba očistiti.
Velik prostor za baterije za vse standardne vrste baterij
  • Prostor za akumulator je dobro dostopen - pri menjavi akumulatorja.
  • Primerno tudi za delo v več izmenah.
Udoben sistem Home-Base
  • Možnost za namestitev kavlja, posod, brisalnikov in podobno.
  • S seboj lahko prevažate tudi druge pripomočke za čiščenje.
Cenovno ugoden model razreda naprav od 25 do 35 litrov
  • Zelo dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo.
  • Omejeno na bistvene stvari.
Rumeni, zelo dobro vidni upravljalni elementi
Dostava vključuje baterijo (76 Ah) in poseben polnilnik
  • Preprosto polnjenje za vse standardne vtičnice.
  • Mrežno neodvisna uporaba, brez spotikanja ob kabel.
Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta pogona Baterija
Vozni pogon Naprej z vrtenjem krtače
Delovna širina krtač (mm) 430
Delovna širina sesanja (mm) 750
Posoda sveža/umazana voda (l) 25 / 25
Teoretična površinska zmogljivost (m²/h) 1720
Praktična površinska zmogljivost (m²/h) 860
Tip baterij brez vzdrževanja
Baterija (V/Ah) 24 / 76
Čas trajanja baterije (h) max. 2
Čas polnjenja baterije (h) pribl. 8,7
Omrežni priključek polnilnika (V/Hz) 230 / 50 - 60
Hitrost vrtenja krtače (rpm) 180
Pritisni tlak krtač (g/cm²/Kg) 30 - 40 / 22,5 - 28
Poraba vode (l/min) max. 2,7
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 66
Nazivna vhodna moč (W) 1100
Barva antracit
Dovoljena skupna teža (Kg) 115
Teža brez dodatkov (Kg) 40
Mere (D × Š × V) (mm) 1135 x 520 x 1025

Obseg dobave

  • Ščetka za disk: 1 Kos(i)
  • Baterija
  • Baterijski polnilnik
  • Sesalni lok, V-oblika

Oprema

  • Sistem 2 rezervoarjev
Čistilno-sesalni stroj BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah

Video posnetki

Dodatna oprema
Čistilna sredstva