Čistilno-sesalni stroj BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah
BD 43/25 C Bp Pack je čistilno-sesalni stroj s ploščno tehnologijo, ki deluje na baterijo (76 Ah). Posebej primeren za redno vzdrževalno in temeljito čiščenje površin do 900 m2.
Naš ročni čistilno-sesalni stroj BD 43/25 C Bp Pack s ploščno tehnologijo ima delovno širino 43 cm in 25-litrsko posodo/rezervoar. Primeren je za ekonomično temeljito in vzdrževalno čiščenje površin do 900 m2. Zaradi svoje okretnosti in praktičnosti pa je idealen tudi za tesne prostore. Da bi se stroj lahko kar najbolj prilagodil prevladujoči vrsti tal, lahko izbirate med ravnim ali upognjenim sesalnim nosilcem. Stroj deluje na baterijo (24 V, 76 Ah), v dostavo pa je vključen tudi poseben polnilnik. EASY-Operation sistem z značilnimi rumenimi upravljalnimi elementi omogoča preprosto upravljanje in kratko privajanje. Tudi opravila čiščenja in strojnega vzdrževanja boste zlahka osvojili.
Značilnosti in prednosti
Trpežni upravljalni elementiRazvili smo ga za dnevno uporabo. Trpežna, zanesljiva naprava z dolgo življenjsko dobo.
Enostavno upravljanje zahvaljujoč EASY-Operation ploščiZelo jasni simboli in pregledno upravljalno polje. Magnetni ventil samodejno zapre vodo, ko uporabnik izpusti nadzorno stikalo. Enostavno delo s strojem s pomočjo enostavnih, rumenih upravljalnih elementov.
Majhna, kompaktna napravaZelo okreten in zelo enostavno manevriranje. Zelo dober pogled na območje, ki ga je treba očistiti.
Velik prostor za baterije za vse standardne vrste baterij
- Prostor za akumulator je dobro dostopen - pri menjavi akumulatorja.
- Primerno tudi za delo v več izmenah.
Udoben sistem Home-Base
- Možnost za namestitev kavlja, posod, brisalnikov in podobno.
- S seboj lahko prevažate tudi druge pripomočke za čiščenje.
Cenovno ugoden model razreda naprav od 25 do 35 litrov
- Zelo dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo.
- Omejeno na bistvene stvari.
Rumeni, zelo dobro vidni upravljalni elementi
Dostava vključuje baterijo (76 Ah) in poseben polnilnik
- Preprosto polnjenje za vse standardne vtičnice.
- Mrežno neodvisna uporaba, brez spotikanja ob kabel.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Naprej z vrtenjem krtače
|Delovna širina krtač (mm)
|430
|Delovna širina sesanja (mm)
|750
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|25 / 25
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|1720
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|860
|Tip baterij
|brez vzdrževanja
|Baterija (V/Ah)
|24 / 76
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2
|Čas polnjenja baterije (h)
|pribl. 8,7
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|230 / 50 - 60
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|180
|Pritisni tlak krtač (g/cm²/Kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Poraba vode (l/min)
|max. 2,7
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|66
|Nazivna vhodna moč (W)
|1100
|Barva
|antracit
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|115
|Teža brez dodatkov (Kg)
|40
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Obseg dobave
- Ščetka za disk: 1 Kos(i)
- Baterija
- Baterijski polnilnik
- Sesalni lok, V-oblika
Oprema
- Sistem 2 rezervoarjev
