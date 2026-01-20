Naš ročni čistilno-sesalni stroj BD 43/25 C Bp Pack s ploščno tehnologijo ima delovno širino 43 cm in 25-litrsko posodo/rezervoar. Primeren je za ekonomično temeljito in vzdrževalno čiščenje površin do 900 m2. Zaradi svoje okretnosti in praktičnosti pa je idealen tudi za tesne prostore. Da bi se stroj lahko kar najbolj prilagodil prevladujoči vrsti tal, lahko izbirate med ravnim ali upognjenim sesalnim nosilcem. Stroj deluje na baterijo (24 V, 76 Ah), v dostavo pa je vključen tudi poseben polnilnik. EASY-Operation sistem z značilnimi rumenimi upravljalnimi elementi omogoča preprosto upravljanje in kratko privajanje. Tudi opravila čiščenja in strojnega vzdrževanja boste zlahka osvojili.