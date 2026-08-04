Čistilno-sesalni stroj BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li

Baterijski, kompaktni potisni čistilno-sesalni stroj BD 43/25 C Classic Bp Pack s 43 cm delovne širine, 25-litrskimi rezervoarji, disk krtačno glavo in 80-Ah litij-onsko baterijo.

Ultrakompaktna razmerja; 43-centimetrska delovna širina in dva 23-litrska rezervoarja za svežo in umazano vodo poskrbijo, da je naš potisni čistilno-sesalni stroj 43/25 C Classic Bp Pack na baterijo popolna rešitev za uporabo povsod, kjer je zaradi pomanjkanja prostora težko uporabljati večje stroje za čiščenje tal. Izvajalci gradbenih storitev, hoteli in restavracije ali manjše trgovine imajo koristi od njegove okretnosti, jasnega pogleda na površino, ki jo čistite, in tihega delovanja zaradi krtačne plošče zaradi česar je stroj primeren za uporabo tudi med delovnim časom. Zmogljiva litij-ionska baterija brez vzdrževanja s kapaciteto 80 Ah napaj stroj do dve uri uporabe, polnjenje pa je mogoče kadar koli dopolniti z ustreznim polnilnikom baterij. Cikeljna stabilnost baterije je do 4-krat višja kot pri običajnih svinčevih baterijah, kar pomeni, da so skupni stroški stroja v njegovi življenjski dobi nižji.

Značilnosti in prednosti
Čistilno-sesalni stroj BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li: Dolgotrajna litij-ionska baterija
Dolgotrajna litij-ionska baterija
Dolgi čas delovanja in visoka produktivnost zahvaljujoč hitremu in vmesnemu polnjenju. Baterijska tehnologija brez vzdrževanja.
Čistilno-sesalni stroj BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li: Robustna oblika
Robustna oblika
Trdni kontrolni elementi, zasnovani za vsakodnevno uporabo. Visoka zanesljivost in vzdržljivost.
Čistilno-sesalni stroj BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li: Enostavno upravljanje zahvaljujoč EASY-Operation plošči
Enostavno upravljanje zahvaljujoč EASY-Operation plošči
Nadzorna plošča, ki je enostavna za krmarjenje, s samoumevnimi piktogrami. Varnostno stikalo in elektromagnetni ventil za samodejno zaustavitev vode. Enostavno upravljanje zahvaljujoč barvno označenimi kontrolnimi elementi.
Učinkovita 1-ploščna (disk) tehnologija.
  • Tiha in energetsko učinkovita disk krtačna glava.
  • Primerno za čiščenje na območjih, ki so občutljiva na hrup.
Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta pogona Baterija
Vozni pogon Naprej z vrtenjem krtače
Delovna širina krtač (mm) 430
Delovna širina sesanja (mm) 750
Posoda sveža/umazana voda (l) 25 / 25
Teoretična površinska zmogljivost (m²/h) 1720
Praktična površinska zmogljivost (m²/h) 860
Tip baterij Li-Ion
Baterija (V/Ah) 24 / 90
Čas trajanja baterije (h) max. 2,5
Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V) 230
Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz) 50 - 60
Hitrost vrtenja krtače (rpm) 180
Pritisni tlak krtač (g/cm²/Kg) 30 - 40 / 22,5 - 28
Poraba vode (l/min) max. 2,7
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 66
Nazivna vhodna moč (W) 1100
Barva antracit
Teža brez dodatkov (Kg) 44
Mere (D × Š × V) (mm) 1135 x 520 x 1025

Obseg dobave

  • Ščetka za disk: 1 Kos(i)
  • Baterija
  • Baterijski polnilnik
  • Sesalni lok, V-oblika

Oprema

  • Sistem 2 rezervoarjev
Čistilno-sesalni stroj BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
Čistilno-sesalni stroj BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
Čistilno-sesalni stroj BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
Čistilno-sesalni stroj BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
Čistilno-sesalni stroj BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
Čistilno-sesalni stroj BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
Čistilno-sesalni stroj BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
Čistilno-sesalni stroj BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li

Video posnetki

Področja uporabe
  • Idealna rešitev za gradbena podjetja, hotele in restavracije
  • Tudi za čiščenje v manjših maloprodajnih enotah
  • Za vzdrževalno čiščenje v bolnišnicah in klinikah
Dodatna oprema
Čistilna sredstva