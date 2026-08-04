Čistilno-sesalni stroj BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
Baterijski, kompaktni potisni čistilno-sesalni stroj BD 43/25 C Classic Bp Pack s 43 cm delovne širine, 25-litrskimi rezervoarji, disk krtačno glavo in 80-Ah litij-onsko baterijo.
Ultrakompaktna razmerja; 43-centimetrska delovna širina in dva 23-litrska rezervoarja za svežo in umazano vodo poskrbijo, da je naš potisni čistilno-sesalni stroj 43/25 C Classic Bp Pack na baterijo popolna rešitev za uporabo povsod, kjer je zaradi pomanjkanja prostora težko uporabljati večje stroje za čiščenje tal. Izvajalci gradbenih storitev, hoteli in restavracije ali manjše trgovine imajo koristi od njegove okretnosti, jasnega pogleda na površino, ki jo čistite, in tihega delovanja zaradi krtačne plošče zaradi česar je stroj primeren za uporabo tudi med delovnim časom. Zmogljiva litij-ionska baterija brez vzdrževanja s kapaciteto 80 Ah napaj stroj do dve uri uporabe, polnjenje pa je mogoče kadar koli dopolniti z ustreznim polnilnikom baterij. Cikeljna stabilnost baterije je do 4-krat višja kot pri običajnih svinčevih baterijah, kar pomeni, da so skupni stroški stroja v njegovi življenjski dobi nižji.
Značilnosti in prednosti
Dolgotrajna litij-ionska baterijaDolgi čas delovanja in visoka produktivnost zahvaljujoč hitremu in vmesnemu polnjenju. Baterijska tehnologija brez vzdrževanja.
Robustna oblikaTrdni kontrolni elementi, zasnovani za vsakodnevno uporabo. Visoka zanesljivost in vzdržljivost.
Enostavno upravljanje zahvaljujoč EASY-Operation ploščiNadzorna plošča, ki je enostavna za krmarjenje, s samoumevnimi piktogrami. Varnostno stikalo in elektromagnetni ventil za samodejno zaustavitev vode. Enostavno upravljanje zahvaljujoč barvno označenimi kontrolnimi elementi.
Učinkovita 1-ploščna (disk) tehnologija.
- Tiha in energetsko učinkovita disk krtačna glava.
- Primerno za čiščenje na območjih, ki so občutljiva na hrup.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Naprej z vrtenjem krtače
|Delovna širina krtač (mm)
|430
|Delovna širina sesanja (mm)
|750
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|25 / 25
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|1720
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|860
|Tip baterij
|Li-Ion
|Baterija (V/Ah)
|24 / 90
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2,5
|Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V)
|230
|Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz)
|50 - 60
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|180
|Pritisni tlak krtač (g/cm²/Kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Poraba vode (l/min)
|max. 2,7
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|66
|Nazivna vhodna moč (W)
|1100
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|44
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Obseg dobave
- Ščetka za disk: 1 Kos(i)
- Baterija
- Baterijski polnilnik
- Sesalni lok, V-oblika
Oprema
- Sistem 2 rezervoarjev
Video posnetki
Področja uporabe
- Idealna rešitev za gradbena podjetja, hotele in restavracije
- Tudi za čiščenje v manjših maloprodajnih enotah
- Za vzdrževalno čiščenje v bolnišnicah in klinikah