Ultrakompaktna razmerja; 43-centimetrska delovna širina in dva 23-litrska rezervoarja za svežo in umazano vodo poskrbijo, da je naš potisni čistilno-sesalni stroj 43/25 C Classic Bp Pack na baterijo popolna rešitev za uporabo povsod, kjer je zaradi pomanjkanja prostora težko uporabljati večje stroje za čiščenje tal. Izvajalci gradbenih storitev, hoteli in restavracije ali manjše trgovine imajo koristi od njegove okretnosti, jasnega pogleda na površino, ki jo čistite, in tihega delovanja zaradi krtačne plošče zaradi česar je stroj primeren za uporabo tudi med delovnim časom. Zmogljiva litij-ionska baterija brez vzdrževanja s kapaciteto 80 Ah napaj stroj do dve uri uporabe, polnjenje pa je mogoče kadar koli dopolniti z ustreznim polnilnikom baterij. Cikeljna stabilnost baterije je do 4-krat višja kot pri običajnih svinčevih baterijah, kar pomeni, da so skupni stroški stroja v njegovi življenjski dobi nižji.