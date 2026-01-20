Čistilno-sesalni stroj BD 43/35 C Classic Ep
Z omrežnim napajanjem (230 V/50 Hz) in hkrati zelo ugoden: čistilno-sesalni stroj, ki uporablja ploščno tehnologijo in očisti do 1700 m2/h. Za ekonomično temeljno in vzdrževalno čiščenje in poliranje površin do velikosti 900 m2.
Pri čistilno-sesalnem stroju BD 43/35 C Ep z omrežnim napajanjem (230 V/50 Hz) in ploščno tehnologijo odpade možnost delovanja na baterijo, zaradi česar je naprava cenovno zelo ugodna. Tehnično je naprava navadno zelo kakovostno opremljena: prepričala vas bo z delovno širino 43 cm in prostornino rezervoarja 35 litrov. Zahvaljujoč sistemu EASY-Operation je njeno upravljanje s pomočjo dobro opaznih, rumenih gumbov otročje lahko. Poleg tega je naprava zelo tiha in enostavna za čiščenje. Okretna naprava BD 43/35 C Ep je primerna za manjše in močno izpostavljene površine do 900 m². Njene kompaktne mere omogočajo najboljši možen pregled nad površino, ki jo je potrebno očistiti. Na izbiro sta vam ukrivljen in raven sesalni nosilec, ki ju je potrebno naročiti ločeno.
Značilnosti in prednosti
Trpežni upravljalni elementiRazvili smo ga za dnevno uporabo. Trpežna, zanesljiva naprava z dolgo življenjsko dobo.
Enostavno upravljanje zahvaljujoč EASY-Operation ploščiZelo jasni simboli in pregledno upravljalno polje. Kratek čas uvajanja za delo z napravo. Enostavno delo s strojem s pomočjo enostavnih, rumenih upravljalnih elementov.
Majhna, kompaktna napravaŠe posebno okretna naprava. Dobra preglednost nad površino čiščenja.
Velika prostornina rezervoarja za dolge intervale dela
- Velika prostornina rezervoarja zagotavlja dolge intervale dela brez prekinitev.
- Za zelo učinkovito in ekonomično čiščenje.
Sistem Home-Base
- Možnost za namestitev kavlja, posod, brisalnikov in podobno.
- S seboj lahko prevažate tudi druge pripomočke za čiščenje.
Cenovno ugoden model razreda naprav od 25 do 35 litrov
- Zelo dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo.
- Omejeno na bistvene stvari.
Rumeni, zelo dobro vidni upravljalni elementi
- Rumeni upravljalni elementi poenostavljajo upravljanje in skrajšajo čas uvajanja za delo na stroju.
Naprava z omrežnim napajanjem
- Majhna teža in nizki stroški.
- Primerno tako za občasno uporabo kot tudi za neprekinjeno uporabo dlje časa.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Omrežno napajanje
|Vozni pogon
|Naprej z vrtenjem krtače
|Delovna širina krtač (mm)
|430
|Delovna širina sesanja (mm)
|750
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|35 / 35
|Teoretična površinska zmogljivost (ft²/hr)
|1720
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|1250
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|180
|Pritisni tlak krtač (g/cm²/Kg)
|30 - 40 / 26,5 - 28,5
|Poraba vode (l/min)
|max. 2,7
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|70
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Nazivna vhodna moč (W)
|1400
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|48
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Obseg dobave
- Ščetka za disk: 1 Kos(i)
- Sesalni lok, V-oblika
Oprema
- Sistem 2 rezervoarjev
- Omrežno napajanje
Video posnetki