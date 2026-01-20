Pri čistilno-sesalnem stroju BD 43/35 C Ep z omrežnim napajanjem (230 V/50 Hz) in ploščno tehnologijo odpade možnost delovanja na baterijo, zaradi česar je naprava cenovno zelo ugodna. Tehnično je naprava navadno zelo kakovostno opremljena: prepričala vas bo z delovno širino 43 cm in prostornino rezervoarja 35 litrov. Zahvaljujoč sistemu EASY-Operation je njeno upravljanje s pomočjo dobro opaznih, rumenih gumbov otročje lahko. Poleg tega je naprava zelo tiha in enostavna za čiščenje. Okretna naprava BD 43/35 C Ep je primerna za manjše in močno izpostavljene površine do 900 m². Njene kompaktne mere omogočajo najboljši možen pregled nad površino, ki jo je potrebno očistiti. Na izbiro sta vam ukrivljen in raven sesalni nosilec, ki ju je potrebno naročiti ločeno.