Z delovno širino 51 cm in velikimii 55-litrskimi rezervoarji za čisto in umazano vodo naš vsestranski čistilno-sesalni stroj BD 50/55 W Bp Pack očisti do 2000 m² na uro. Zaradi svoje kompaktne zasnove navdušuje s pregledno razporeditvijo, integriran vlečni pogon in udoben štirikolesni sistem pa nudi preprosto manevriranje brez napora. 850 mm dolgo strgalo in disk krtačna glava s 27-kilogramskim kontaktnim pritiskom krtače sta izdelana iz kakovostnega in robustnega aluminija kar zagotavlja odlične rezultate čiščenja. Standardni zunanji polnilnik baterij omogoča polnjenje zmogljive baterije AGM brez vzdrževanja s kapaciteto 115 Ah.