Čistilno-sesalni stroj BD 50/55 W Classic Bp Pack 115Ah
Zahvaljujoč bateriji AGM (115Ah), ki ne potrebuje vzdrževanja, 55-litrskim rezervoarjem in vlečnemu pogonu, naš čistilno-sesalni stroj BD 50/55 W Bp Pack omogoča neutrudljiva čistilna dela.
Z delovno širino 51 cm in velikimii 55-litrskimi rezervoarji za čisto in umazano vodo naš vsestranski čistilno-sesalni stroj BD 50/55 W Bp Pack očisti do 2000 m² na uro. Zaradi svoje kompaktne zasnove navdušuje s pregledno razporeditvijo, integriran vlečni pogon in udoben štirikolesni sistem pa nudi preprosto manevriranje brez napora. 850 mm dolgo strgalo in disk krtačna glava s 27-kilogramskim kontaktnim pritiskom krtače sta izdelana iz kakovostnega in robustnega aluminija kar zagotavlja odlične rezultate čiščenja. Standardni zunanji polnilnik baterij omogoča polnjenje zmogljive baterije AGM brez vzdrževanja s kapaciteto 115 Ah.
Značilnosti in prednosti
Dvižna aluminijasta glava krtačeZa odlične zmogljivosti čiščenja. Izjemno robustna zasnova. Kakovosten material za dolgo življenjsko dobo.
Štirikolesni sistem z dvokolesnim pogonomNadvse preprost transport. Izboljša prijaznost do uporabnika in znatno olajša fizični napor. Kot nalašč za dolgotrajno, utrudljivo uporabo.
Samo po sebi umevno delovanjePreprost zagon stroja. Zmanjša potrebo po usposabljanju in skrajša fazo seznanjanja. Napake pri obratovanju so skoraj izključene zaradi koncepta, ki je sam po sebi razumljiv.
Standardno ukrivljeno otiralo
- Hitro sušenje z manj sledmi vode na očiščenih površinah.
- Zmanjša tveganje zdrsa na nedavno očiščenih območjih.
- Povečana sesalna moč in varnost.
Ergonomska oblika
- Za upravljavce različnih višin.
- Izboljša udobje upravljanja.
- Omogoča večjo produktivnost med čiščenjem.
Robustna standardna šasija
- Visoka kakovost preprečuje deformacije.
- Poveča zanesljivost.
- Zmanjša trud in stroške vzdrževanja.
Edinstvena zasnova sesalnega sistema
- Preprosta vzdrževalna dela.
- Nizka raven hrupa med obratovanjem.
- Poveča prijaznost do uporabnika.
Ločen sistem posode za umazano vodo
- Nadvse preprosto čiščenje.
- Višja raven higiene.
Pokrovček za svežo vodo z doziranjem čistilnega sredstva
- Za priročno in natančno doziranje čistil.
- Zmanjša porabo in s tem stroške čistilnih sredstev.
Praktična domača baza
- Za prenašanje različnih delov opreme.
- Pripomočki za ročno čiščenje so vedno na dosegu roke.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Vlečni motor
|Delovna širina krtač (mm)
|510
|Delovna širina sesanja (mm)
|850
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|55 / 55
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|max. 2550
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|1530
|Tip baterij
|brez vzdrževanja
|Baterija (V/Ah)
|24 / 105
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 3
|Čas polnjenja baterije (h)
|pribl. 12
|Hitrost vožnje (km/h)
|max. 6
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|180
|Pritisni tlak krtač (Kg)
|27
|Širina obračanja hodnika (mm)
|1400
|Poraba vode (l/min)
|max. 2,6
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|65,2
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|240
|Teža brez dodatkov (Kg)
|153
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Obseg dobave
- Ščetka za disk: 1 Kos(i)
- Vključno z baterijo in polnilnikom baterij
- robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine
Oprema
- Zmogljiv vlečni pogon
- Sistem 2 rezervoarjev
- Vrsta sesalnega traku: Linatex®
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
- Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
Video posnetki
Področja uporabe
- Kot nalašč za izvajalce gradbenih storitev za uporabo v javnih zgradbah ali pisarnah
- Za uporabo v hotelih in gostinstvu, trgovini na drobno in prodajalnah avtomobilov
- Za čiščenje v zdravstvu, transportu in industriji.