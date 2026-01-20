Kompakten BD 50/60 C Ep Classic doseže maksimalne rezultate čiščenja z minimalno opremo. Njihove najpomembnejše nastavitve in funkcije so zmanjšane na najnujnejše, kar omogoča bolj učinkovito uporabo. Sistem EASY-Operation omogoča enostavno upravljanje. Zaradi majhnih dimenzij je izjemno okreten in uporabniku ponuja izjemno dober pogled na površino, ki jo je treba očistiti. Poleg tega je naprava z omrežnim napajanjem in s ploščno tehnologijo še posebej ugodna za nakup. BD 50/60 C Ep Classic je primeren tako za občasno kot tudi stalno uporabo.