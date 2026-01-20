Čistilno-sesalni stroj BD 50/60 C Ep Classic

Ročno upravljan čistilno-sesalni stroj BD 50/60 C Ep Classic z omrežnim napajanjem. S ploščno tehnologijo in z 60-litrskim rezervoarjem za čiščenje površin v velikosti do 2000 m² / h.

Kompakten BD 50/60 C Ep Classic doseže maksimalne rezultate čiščenja z minimalno opremo. Njihove najpomembnejše nastavitve in funkcije so zmanjšane na najnujnejše, kar omogoča bolj učinkovito uporabo. Sistem EASY-Operation omogoča enostavno upravljanje. Zaradi majhnih dimenzij je izjemno okreten in uporabniku ponuja izjemno dober pogled na površino, ki jo je treba očistiti. Poleg tega je naprava z omrežnim napajanjem in s ploščno tehnologijo še posebej ugodna za nakup. BD 50/60 C Ep Classic je primeren tako za občasno kot tudi stalno uporabo.

Značilnosti in prednosti
Čistilno-sesalni stroj BD 50/60 C Ep Classic: Cenovno ugoden vstopni model
Cenovno ugoden vstopni model
Zelo dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo. Omejen na najpomembnejše funkcije.
Čistilno-sesalni stroj BD 50/60 C Ep Classic: Velika prostornina rezervoarja s kompaktnimi dimenzijami
Velika prostornina rezervoarja s kompaktnimi dimenzijami
Izredno okretno. Omogoča zelo dober pregled čistilne površine.
Čistilno-sesalni stroj BD 50/60 C Ep Classic: Velika delovna širina
Velika delovna širina
Vgrajena okrogla krtačna glava s 51 centimetsko krtačo. Za ekonomično čiščenje srednje velikih objektov.
Omrežno delovanje (230 V, 50 Hz)
  • Majhna teža.
  • Primerna tako za občasno kot tudi stalno uporabo.
Sistem Home-Base
  • Kombinacija tudi z drugimi dodatki ali pripomočki.
  • S seboj lahko prevažate tudi druge pripomočke za čiščenje.
EASY-Operation nadzorna plošča
  • Upravljanje z 1 stikalom.
  • Zelo enostaven za uporabo.
Preprosta dodelitev funkcij preko rumenih upravljalnih elementov
  • Hitro uvajanje tudi za neusposobljeno osebje.
Robustni in trajni upravljalni elementi
  • Primeren za vsakodnevno uporabo.
Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta pogona Omrežno napajanje
Vozni pogon Naprej z vrtenjem krtače
Delovna širina krtač (mm) 510
Delovna širina sesanja (mm) 900
Posoda sveža/umazana voda (l) 60 / 60
Teoretična površinska zmogljivost (m²/h) 2040
Praktična površinska zmogljivost (m²/h) 1020
Hitrost vrtenja krtače (rpm) 180
Pritisni tlak krtač (g/cm²/Kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Poraba vode (l/min) max. 2,3
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 67
Napetost (V) 230
Frekvenca (Hz) 50
Nazivna vhodna moč (W) max. 1100
Barva antracit
Teža brez dodatkov (Kg) 52
Mere (D × Š × V) (mm) 1170 x 570 x 1025

Obseg dobave

  • Ščetka za disk: 1 Kos(i)
  • Transportna kolesa
  • Sesalni lok, V-oblika

Oprema

  • Sistem 2 rezervoarjev
  • Omrežno napajanje

Video posnetki

Dodatna oprema
Čistilna sredstva