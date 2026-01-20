Čistilno-sesalni stroj BD 50/60 C Ep Classic
Ročno upravljan čistilno-sesalni stroj BD 50/60 C Ep Classic z omrežnim napajanjem. S ploščno tehnologijo in z 60-litrskim rezervoarjem za čiščenje površin v velikosti do 2000 m² / h.
Kompakten BD 50/60 C Ep Classic doseže maksimalne rezultate čiščenja z minimalno opremo. Njihove najpomembnejše nastavitve in funkcije so zmanjšane na najnujnejše, kar omogoča bolj učinkovito uporabo. Sistem EASY-Operation omogoča enostavno upravljanje. Zaradi majhnih dimenzij je izjemno okreten in uporabniku ponuja izjemno dober pogled na površino, ki jo je treba očistiti. Poleg tega je naprava z omrežnim napajanjem in s ploščno tehnologijo še posebej ugodna za nakup. BD 50/60 C Ep Classic je primeren tako za občasno kot tudi stalno uporabo.
Značilnosti in prednosti
Cenovno ugoden vstopni modelZelo dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo. Omejen na najpomembnejše funkcije.
Velika prostornina rezervoarja s kompaktnimi dimenzijamiIzredno okretno. Omogoča zelo dober pregled čistilne površine.
Velika delovna širinaVgrajena okrogla krtačna glava s 51 centimetsko krtačo. Za ekonomično čiščenje srednje velikih objektov.
Omrežno delovanje (230 V, 50 Hz)
- Majhna teža.
- Primerna tako za občasno kot tudi stalno uporabo.
Sistem Home-Base
- Kombinacija tudi z drugimi dodatki ali pripomočki.
- S seboj lahko prevažate tudi druge pripomočke za čiščenje.
EASY-Operation nadzorna plošča
- Upravljanje z 1 stikalom.
- Zelo enostaven za uporabo.
Preprosta dodelitev funkcij preko rumenih upravljalnih elementov
- Hitro uvajanje tudi za neusposobljeno osebje.
Robustni in trajni upravljalni elementi
- Primeren za vsakodnevno uporabo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Omrežno napajanje
|Vozni pogon
|Naprej z vrtenjem krtače
|Delovna širina krtač (mm)
|510
|Delovna širina sesanja (mm)
|900
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|60 / 60
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|2040
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|1020
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|180
|Pritisni tlak krtač (g/cm²/Kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Poraba vode (l/min)
|max. 2,3
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|67
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1100
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|52
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Obseg dobave
- Ščetka za disk: 1 Kos(i)
- Transportna kolesa
- Sesalni lok, V-oblika
Oprema
- Sistem 2 rezervoarjev
- Omrežno napajanje
Video posnetki