Vrhunski rezultati čiščenja, do virov prijazni sistemi, otročje lahko upravljanje in velika prijaznost do uporabnikov: naš čistilno-sesalni stroj B 110 R s sedežem za upravljavca prepričuje na vseh področjih. Zmogljiva baterija s kapaciteto 170 Ah, ki jo udobno polnite z vgrajenim polnilnikom, napaja 2 rotacijski krtači z delovno širino 75 centimetrov, od hitrosti odvisno odmerjanje vode in sistem za odmerjanje čistila Dose pa zagotavljata vrhunske sposobnosti čiščenja ob majhni porabi vode in čistil. Barvno kodirani upravljalni elementi, upravljalno stikalo EASY za izbiro programa čiščenja in velik barvni prikazovalnik s 30 razpoložljivimi jeziki zagotavljajo zelo preprosto upravljanje. Za izjemno prijaznost do uporabnikov ponuja tudi hitro samodejno polnjenje rezervoarja za svežo vodo Auto Fill in sistem za hitro izpiranje rezervoarja za umazano vodo. Za dodatno udobje med delom in varnost stroj ponuja sedež, nastavljiv po višini, in dobro vidno luč za vožnjo podnevi.