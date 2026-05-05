Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE

Čistilno-sesalni stroj B 110 R s sedežem za upravljavca in 110 litrov velikima rezervoarjema, sistemom za odmerjanje čistila Dose, 2 rotacijskima krtačama in baterijo s kapaciteto 170 Ah skupaj s polnilnikom.

Vrhunski rezultati čiščenja, do virov prijazni sistemi, otročje lahko upravljanje in velika prijaznost do uporabnikov: naš čistilno-sesalni stroj B 110 R s sedežem za upravljavca prepričuje na vseh področjih. Zmogljiva baterija s kapaciteto 170 Ah, ki jo udobno polnite z vgrajenim polnilnikom, napaja 2 rotacijski krtači z delovno širino 75 centimetrov, od hitrosti odvisno odmerjanje vode in sistem za odmerjanje čistila Dose pa zagotavljata vrhunske sposobnosti čiščenja ob majhni porabi vode in čistil. Barvno kodirani upravljalni elementi, upravljalno stikalo EASY za izbiro programa čiščenja in velik barvni prikazovalnik s 30 razpoložljivimi jeziki zagotavljajo zelo preprosto upravljanje. Za izjemno prijaznost do uporabnikov ponuja tudi hitro samodejno polnjenje rezervoarja za svežo vodo Auto Fill in sistem za hitro izpiranje rezervoarja za umazano vodo. Za dodatno udobje med delom in varnost stroj ponuja sedež, nastavljiv po višini, in dobro vidno luč za vožnjo podnevi.

Značilnosti in prednosti
Po višini nastavljiv sedež
Popoln položaj sedeža ne glede na telesno višino upravljavca. Izjemno udobje pri sedenju med vožnjo. Omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo.
Od hitrosti odvisno odmerjanje vode
Zmanjša dovajanje vode v zavojih ali pri počasni vožnji. Funkcija varčevanja z vodo poveča sposobnost čiščenja površin. Hitrejše sušenje tal in manjše tveganje ostankov vode na ovinkih.
Inovativen KIK sistem
Barvno kodirani ključi za različne upravljavske pravice, ki preprečujejo napake v upravljanju. Načini čiščenja in druge funkcije so nastavljivi za vsakega uporabnika. Optimalna prilagoditev nalogam posameznih uporabnikov.
Robusten sesalni lok iz aluminijeve tlačne litine
  • S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
  • Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
  • Ob stiku s steno se umakne in s tem prepreči poškodbe.
Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta pogona Baterija
Vozni pogon Vlečni motor
Delovna širina krtač (mm) 750
Delovna širina sesanja (mm) 950
Posoda sveža/umazana voda (l) 110 / 110
Teoretična površinska zmogljivost (m²/h) 4500
Praktična površinska zmogljivost (m²/h) 3150
Baterija (V/Ah) 24 / 170
Čas trajanja baterije (h) max. 2,5
Čas polnjenja baterije (h) 7
Omrežni priključek polnilnika (V/Hz) 100 - 230 / 50 - 60
Sposobnost premagovanja naklona (%) 10
Hitrost vrtenja krtače (rpm) 180
Pritisni tlak krtač (Kg) 75
Širina obračanja hodnika (mm) 1750
Poraba vode (l/min) max. 5,7
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 59
Nazivna vhodna moč (W) do 2350
Dovoljena skupna teža (Kg) 650
Posodobitve programske opreme so na voljo do 2032-01-01
Teža brez dodatkov (Kg) 373
Mere (D × Š × V) (mm) 1695 x 975 x 1315

Obseg dobave

  • Baterija in vgradni polnilnik vključena
  • Sesalni nastavek, upognjen
  • dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke

Oprema

  • Auto Fill
  • Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
  • Zmogljiv vlečni pogon
  • Samodejna prekinitev dovoda vode
  • Kositer
  • Zaustavitvena zavora
  • Magnetni ventil
  • Sistem 2 rezervoarjev
  • Po višini nastavljiv sedež
  • Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
  • standardne dnevne luči
  • majhno doziranje čistila do 0,25 %
  • robusten sprednji odbijač
  • z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
  • posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.
  • Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
  • Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
  • Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
  • električno in mehansko stikalo s plavačem
  • Izbirno stikalo Easy Operation
Čistilno-sesalni stroj B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
Področja uporabe
  • Popolno za uporabo v supermarketih, nakupovalnih središčih ali bolnišnicah
  • Primeren tudi za čiščenje proizvodnih površin in skladišč.
Dodatna oprema
Čistilna sredstva