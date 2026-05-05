Čistilno-sesalni stroj B 220 R Bp Pack DOSE+240 Ah Wet+Rins+D90
Naš čistilno-sesalni stroj s sedežem B 220 R čisti s hitrostjo 9000 m² na uro. Stroj z glavo diskaste krtače in delovno širino 90 cm je opremljen z baterijo z zmogljivostjo 240 Ah in vgrajenim polnilnikom.
Naš kompaktni čistilno-sesalni stroj B 220 R, opremljen z zmogljivo brisalko iz tlačno litega aluminija najnovejše generacije, glavo diskaste krtače z delovno širino 90 cm, senzorjem kota krmiljenja za večjo varnost pri delovnih hitrostih 10 km/h, varčnim sistemom doziranja čistilnega sredstva DOSE in sistemom doziranja vode, ki se odziva na hitrost, navdušuje z izjemnimi rezultati čiščenja. Poleg tega je izjemno enostaven in varen za uporabo. Med drugim je to zahvala velikemu barvnemu zaslonu v 30 jezikih in patentiranemu sistemu ključev KIK, s katerim je mogoče različnim uporabnikom dodeliti različne pravice dostopa in s tem preprečiti napake upravljavca. Stroj je opremljen tudi s funkcijo samodejnega polnjenja za hitro polnjenje 220-litrskega rezervoarja za svežo vodo ter samodejnim sistemom za izpiranje rezervoarja, ki omogoča priročno čiščenje rezervoarja za umazano vodo. Vgrajen polnilnik olajša polnjenje zmogljive 240 Ah baterije. Serijsko je vgrajena tudi dnevna luč za boljšo vidljivost.
Značilnosti in prednosti
Robusten sesalni lok iz aluminijeve tlačne litine
- S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
- Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
- Ob stiku s steno se umakne in s tem prepreči poškodbe.
Krtačna glava s ploščno tehnologijo
- Krtačne plošče in pogonske plošče blazinic je enostavno zamenjati.
- Krtačne plošče so na voljo v različnih stopnjah trdote: mehke, srednje in trde.
- Modeli za čiščenje diskov, zlasti za uporabo na gladkih površinah.
Inovativen KIK sistem
- Večja zaščita pred neustreznim upravljanjem.
- Manjši stroški storitve servisa.
- Optimalna prilagoditev posameznim nalogam čiščenje, ne da bi prišlo do preobremenitve uporabnika.
Energijsko varčnen eco!fficiency način
- Znižuje porabo električne energije.
- 40% daljši čas delovanja na polnjenje baterije.
- Še tišji in zato idealen za hrupna območja (dnevno čiščenje, bolnišnice, hoteli itd.).
Z "DOSE" sistemom za doziranje čistilnega sredstva
- Prihrani pri čistilnem sredstvu.
- Natančno in enakomerno doziranje (lahko nastavite od 0 do 3%).
- Čistilno sredstvo lahko zamenjate brez praznjenja posode za čisto vodo.
Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
- Enostavno čiščenje rezervoarja za odpadno vodo.
- Prihranek do 70% v primerjavi s čiščenjem z običajno cevjo za vodo.
- Boljša higiena.
Velik barvni zaslon
- Jasno urejen prikaz trenutnega programa.
- Lažje upravljanje in krajši čas privajanja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Električen
|Delovna širina krtač (mm)
|900 - 900
|Delovna širina sesanja (mm)
|1180 - 1180
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|220 / 220
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|9000
|Tip baterij
|minimalno vzdrževanje
|Baterija (V/Ah)
|36 / 240
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 5
|Čas polnjenja baterije (h)
|pribl. 7
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Hitrost vožnje (km/h)
|10
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|10
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|180 - 180
|Pritisni tlak krtač (Kg)
|94
|Poraba vode (l/min)
|max. 7
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|67
|Nazivna vhodna moč (W)
|2400
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|994
|Posodobitve programske opreme so na voljo do
|2032-01-01
|Teža brez dodatkov (Kg)
|230
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1925 x 1070 x 1420
Obseg dobave
- Ščetka za disk: 2 Kos(i)
- Baterija
- Vgrajen polnilnik
- Sesalni nastavek, upognjen
- robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine
- dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke
Oprema
- Auto Fill
- Zmogljiv vlečni pogon
- Samodejna prekinitev dovoda vode
- Kositer
- Zaustavitvena zavora
- Magnetni ventil
- Sistem 2 rezervoarjev
- Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
- standardne dnevne luči
- majhno doziranje čistila do 0,25 %
- Vrsta sesalnega traku: Linatex®
- robusten sprednji odbijač
- z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
- posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
- Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
- Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
- zmanjšanje hitrosti v zavojih zaradi večje varnosti
- električno in mehansko stikalo s plavačem
- Izbirno stikalo Easy Operation
Področja uporabe
- Za uporabo v proizvodnih in logističnih halah ter skladiščih težke industrije
- Parkirne hiše
- Za čiščenje v prehrambeni in kemični industriji