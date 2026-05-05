Naš kompaktni čistilno-sesalni stroj B 220 R, opremljen z zmogljivo brisalko iz tlačno litega aluminija najnovejše generacije, glavo diskaste krtače z delovno širino 90 cm, senzorjem kota krmiljenja za večjo varnost pri delovnih hitrostih 10 km/h, varčnim sistemom doziranja čistilnega sredstva DOSE in sistemom doziranja vode, ki se odziva na hitrost, navdušuje z izjemnimi rezultati čiščenja. Poleg tega je izjemno enostaven in varen za uporabo. Med drugim je to zahvala velikemu barvnemu zaslonu v 30 jezikih in patentiranemu sistemu ključev KIK, s katerim je mogoče različnim uporabnikom dodeliti različne pravice dostopa in s tem preprečiti napake upravljavca. Stroj je opremljen tudi s funkcijo samodejnega polnjenja za hitro polnjenje 220-litrskega rezervoarja za svežo vodo ter samodejnim sistemom za izpiranje rezervoarja, ki omogoča priročno čiščenje rezervoarja za umazano vodo. Vgrajen polnilnik olajša polnjenje zmogljive 240 Ah baterije. Serijsko je vgrajena tudi dnevna luč za boljšo vidljivost.