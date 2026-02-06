Čistilno-sesalni stroj B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
Opremljen z baterijo, polnilnikom in 100 cm diskasto krtačno glavo: čistilno-sesalni stroj B 260 RI Bp Pack zagotavlja izjemno učinkovitost čiščenja v zahtevnih industrijskih aplikacijah.
Čistilno-sesalni stroj B 260 RI Bp Pack doseže visoko površinsko zmogljivost v zelo kratkem času s hitrostjo vožnje do 10 km/h, 260-litrskimi rezervoarji in delovno širino 100 cm. Da bi zagotovili popolno varnost pri vožnji v ovinkih, senzor kota krmiljenja spremlja hitrost in jo po potrebi zmanjša. Standardna oprema vključuje baterijo 630 Ah, pravi polnilnik baterij, sistem za doziranje čistilnega sredstva "Dose", ki varčuje z viri, funkcijo samodejnega polnjenja, ki prihrani čas, sistem ročnega izpiranja rezervoarja, delovno luč in samodejno optimizacijo količino vode pri vožnji v ovinkih. Paket B 260 RI Bp je popolnoma zasnovan tudi za najzahtevnejše industrijske namene čiščenja s preoblikovano diskasto krtačno glavo za večjo robustnost, trdnimi deflektorskimi valji, košaro za grobo umazanijo iz nerjavečega jekla in na novo razvitim strgalom, ki je bil optimiziran z spoštuje pretok zraka in deluje z dvema neobrabljivima turbinama Ec za zagotavljanje odličnih rezultatov sesanja. Opcijsko je na voljo tudi stranska čistilna plošča za čiščenje blizu robov.
Značilnosti in prednosti
10 km/h hitrost vožnjeOmogoča visoko zmogljivost v kratkem času in hitre transportne operacije. Senzor volanskega kota deluje kot varnostna funkcija pri vožnji v ovinkih. Obstaja samodejno zaviranje, če je hitrost med vožnjo v ovinkih previsoka.
Standardno vključuje dve turbiniOdlični rezultati sesanja na vseh površinah. Ec turbine brez obrabe. Optimiziran pretok zraka z novo razvito sesalno letvijo.
Varjena industrijska sesalna letevS trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja. Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve. Robustno paralelogramsko držalo s funkcijo izogibanja oviram.
S sistemom za dozirno enoto čistilnega sredstva "DOSE".
- Prihrani pri čistilnem sredstvu.
- Natančno in enakomerno doziranje (lahko nastavite od 0 do 3%).
- Čistilno sredstvo lahko zamenjate brez praznjenja posode za čisto vodo.
Inovativen KIK sistem
- Večja zaščita pred neustreznim upravljanjem.
- Manjši stroški storitve servisa.
- Optimalna prilagoditev posameznim nalogam čiščenje, ne da bi prišlo do preobremenitve uporabnika.
Velik barvni zaslon
- Jasno urejen prikaz trenutnega programa.
- Lažje upravljanje in krajši čas privajanja.
Energijsko varčnen eco!fficiency način
- Znižuje porabo električne energije.
- 40% daljši čas delovanja na polnjenje baterije.
- Še tišji in zato idealen za hrupna območja (dnevno čiščenje, bolnišnice, hoteli itd.).
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Vlečni motor
|Delovna širina krtač (cm)
|100
|Delovna širina sesanja ( )
|114
|Posoda sveža/umazana voda ( )
|260 / 260
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|max. 10000
|Praktična površinska zmogljivost (m²)
|7000
|Tip baterij
|minimalno vzdrževanje
|Baterija (V/Ah)
|36 / 630
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 5
|Čas polnjenja baterije (h)
|pribl. 12
|Hitrost vožnje (km/h)
|max. 10
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|max. 15
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|140
|Pritisni tlak krtač (Kg/g/cm²)
|130 / 42
|Širina obračanja hodnika (cm)
|212
|Poraba vode (l/min)
|max. 9
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|73
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|1840
|Teža brez dodatkov (Kg)
|1380
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1950 x 1180 x 1570
Obseg dobave
- Ščetka za disk: 2 Kos(i)
- Vključno z baterijo in polnilnikom baterij
- Sesalni nastavek, upognjen
- dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke
Oprema
- Auto Fill
- Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
- Zmogljiv vlečni pogon
- Samodejna prekinitev dovoda vode
- Kositer
- Zaustavitvena zavora
- Nastavljivo vodilno kolo
- Magnetni ventil
- Sistem 2 rezervoarjev
- standardne dnevne luči
- Vrsta sesalnega traku: Linatex®
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
- Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
- Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
- zmanjšanje hitrosti v zavojih zaradi večje varnosti
- električno in mehansko stikalo s plavačem
- Izbirno stikalo Easy Operation
Področja uporabe
- Primerno za uporabo v proizvodnih, skladiščnih, logističnih halama in halah težke industrije