Čistilno-sesalni stroj B 260 RI Bp Pack doseže visoko površinsko zmogljivost v zelo kratkem času s hitrostjo vožnje do 10 km/h, 260-litrskimi rezervoarji in delovno širino 100 cm. Da bi zagotovili popolno varnost pri vožnji v ovinkih, senzor kota krmiljenja spremlja hitrost in jo po potrebi zmanjša. Standardna oprema vključuje baterijo 630 Ah, pravi polnilnik baterij, sistem za doziranje čistilnega sredstva "Dose", ki varčuje z viri, funkcijo samodejnega polnjenja, ki prihrani čas, sistem ročnega izpiranja rezervoarja, delovno luč in samodejno optimizacijo količino vode pri vožnji v ovinkih. Paket B 260 RI Bp je popolnoma zasnovan tudi za najzahtevnejše industrijske namene čiščenja s preoblikovano diskasto krtačno glavo za večjo robustnost, trdnimi deflektorskimi valji, košaro za grobo umazanijo iz nerjavečega jekla in na novo razvitim strgalom, ki je bil optimiziran z spoštuje pretok zraka in deluje z dvema neobrabljivima turbinama Ec za zagotavljanje odličnih rezultatov sesanja. Opcijsko je na voljo tudi stranska čistilna plošča za čiščenje blizu robov.