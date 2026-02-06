Čistilno-sesalni stroj B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE

Opremljen z baterijo, polnilnikom in 100 cm diskasto krtačno glavo: čistilno-sesalni stroj B 260 RI Bp Pack zagotavlja izjemno učinkovitost čiščenja v zahtevnih industrijskih aplikacijah.

Čistilno-sesalni stroj B 260 RI Bp Pack doseže visoko površinsko zmogljivost v zelo kratkem času s hitrostjo vožnje do 10 km/h, 260-litrskimi rezervoarji in delovno širino 100 cm. Da bi zagotovili popolno varnost pri vožnji v ovinkih, senzor kota krmiljenja spremlja hitrost in jo po potrebi zmanjša. Standardna oprema vključuje baterijo 630 Ah, pravi polnilnik baterij, sistem za doziranje čistilnega sredstva "Dose", ki varčuje z viri, funkcijo samodejnega polnjenja, ki prihrani čas, sistem ročnega izpiranja rezervoarja, delovno luč in samodejno optimizacijo količino vode pri vožnji v ovinkih. Paket B 260 RI Bp je popolnoma zasnovan tudi za najzahtevnejše industrijske namene čiščenja s preoblikovano diskasto krtačno glavo za večjo robustnost, trdnimi deflektorskimi valji, košaro za grobo umazanijo iz nerjavečega jekla in na novo razvitim strgalom, ki je bil optimiziran z spoštuje pretok zraka in deluje z dvema neobrabljivima turbinama Ec za zagotavljanje odličnih rezultatov sesanja. Opcijsko je na voljo tudi stranska čistilna plošča za čiščenje blizu robov.

Značilnosti in prednosti
Čistilno-sesalni stroj B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE: 10 km/h hitrost vožnje
Omogoča visoko zmogljivost v kratkem času in hitre transportne operacije. Senzor volanskega kota deluje kot varnostna funkcija pri vožnji v ovinkih. Obstaja samodejno zaviranje, če je hitrost med vožnjo v ovinkih previsoka.
Čistilno-sesalni stroj B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE: Standardno vključuje dve turbini
Odlični rezultati sesanja na vseh površinah. Ec turbine brez obrabe. Optimiziran pretok zraka z novo razvito sesalno letvijo.
Čistilno-sesalni stroj B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE: Varjena industrijska sesalna letev
S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja. Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve. Robustno paralelogramsko držalo s funkcijo izogibanja oviram.
S sistemom za dozirno enoto čistilnega sredstva "DOSE".
  • Prihrani pri čistilnem sredstvu.
  • Natančno in enakomerno doziranje (lahko nastavite od 0 do 3%).
  • Čistilno sredstvo lahko zamenjate brez praznjenja posode za čisto vodo.
Inovativen KIK sistem
  • Večja zaščita pred neustreznim upravljanjem.
  • Manjši stroški storitve servisa.
  • Optimalna prilagoditev posameznim nalogam čiščenje, ne da bi prišlo do preobremenitve uporabnika.
Velik barvni zaslon
  • Jasno urejen prikaz trenutnega programa.
  • Lažje upravljanje in krajši čas privajanja.
Energijsko varčnen eco!fficiency način
  • Znižuje porabo električne energije.
  • 40% daljši čas delovanja na polnjenje baterije.
  • Še tišji in zato idealen za hrupna območja (dnevno čiščenje, bolnišnice, hoteli itd.).
Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta pogona Baterija
Vozni pogon Vlečni motor
Delovna širina krtač (cm) 100
Delovna širina sesanja ( ) 114
Posoda sveža/umazana voda ( ) 260 / 260
Teoretična površinska zmogljivost (m²/h) max. 10000
Praktična površinska zmogljivost (m²) 7000
Tip baterij minimalno vzdrževanje
Baterija (V/Ah) 36 / 630
Čas trajanja baterije (h) max. 5
Čas polnjenja baterije (h) pribl. 12
Hitrost vožnje (km/h) max. 10
Sposobnost premagovanja naklona (%) max. 15
Hitrost vrtenja krtače (rpm) 140
Pritisni tlak krtač (Kg/g/cm²) 130 / 42
Širina obračanja hodnika (cm) 212
Poraba vode (l/min) max. 9
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 73
Dovoljena skupna teža (Kg) 1840
Teža brez dodatkov (Kg) 1380
Mere (D × Š × V) (mm) 1950 x 1180 x 1570

Obseg dobave

  • Ščetka za disk: 2 Kos(i)
  • Vključno z baterijo in polnilnikom baterij
  • Sesalni nastavek, upognjen
  • dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke

Oprema

  • Auto Fill
  • Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
  • Zmogljiv vlečni pogon
  • Samodejna prekinitev dovoda vode
  • Kositer
  • Zaustavitvena zavora
  • Nastavljivo vodilno kolo
  • Magnetni ventil
  • Sistem 2 rezervoarjev
  • standardne dnevne luči
  • Vrsta sesalnega traku: Linatex®
  • Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
  • Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
  • Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
  • zmanjšanje hitrosti v zavojih zaradi večje varnosti
  • električno in mehansko stikalo s plavačem
  • Izbirno stikalo Easy Operation
Video posnetki

Področja uporabe
  • Primerno za uporabo v proizvodnih, skladiščnih, logističnih halama in halah težke industrije
Dodatna oprema
