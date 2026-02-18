Baterijski, lahek in robusten: naš ročni, profesionalni sesalnik WVP 10 za mokro seanje prepriča z visokokakovostnimi komponentami, kot je motor z veliko hitrostjo, ki ponuja znatno višjo sesalno moč kot običajne naprave. Posledica tega so čiste površine brez sledi, ne glede na to, ali ga uporabljate kot sesalnik za steklo, ploščice, ogledala, vitrine, pulte ali katero koli drugo gladko površino. Ni pomembno ali delate navpično, vodoravno ali celo nad glavo, sesalnik se vedno dobro prilega roki, rezultati čiščenja pa so v vsaki situaciji popolni - zahvaljujoč ročno nastavljivim distančnikom. 200-mililitrski rezervoar za odpadno vodo zagotavlja zadostno zmogljivost za daljšo uporabo. Njegovo praznjenje je enostavno in hitro, mogoče pa ga je oprati tudi v pomivalnem stroju. Priložena je baterija (30 minut delovanja), pripadajoči polnilec, plastenka z razpšilcem in krpa iz mikrovlaken.