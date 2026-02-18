Sesalnik za gladke površine WVP 10

Za gladke površine, od oken do ploščic: WVP 10 baterijski sesalnik zagotavlja rezultate čiščenja brez madežev, se prilega prijemu roke in omogoča celo delo nad glavo.

Baterijski, lahek in robusten: naš ročni, profesionalni sesalnik WVP 10 za mokro seanje prepriča z visokokakovostnimi komponentami, kot je motor z veliko hitrostjo, ki ponuja znatno višjo sesalno moč kot običajne naprave. Posledica tega so čiste površine brez sledi, ne glede na to, ali ga uporabljate kot sesalnik za steklo, ploščice, ogledala, vitrine, pulte ali katero koli drugo gladko površino. Ni pomembno ali delate navpično, vodoravno ali celo nad glavo, sesalnik se vedno dobro prilega roki, rezultati čiščenja pa so v vsaki situaciji popolni - zahvaljujoč ročno nastavljivim distančnikom. 200-mililitrski rezervoar za odpadno vodo zagotavlja zadostno zmogljivost za daljšo uporabo. Njegovo praznjenje je enostavno in hitro, mogoče pa ga je oprati tudi v pomivalnem stroju. Priložena je baterija (30 minut delovanja), pripadajoči polnilec, plastenka z razpšilcem in krpa iz mikrovlaken.

Značilnosti in prednosti
Sesalnik za gladke površine WVP 10: Lahek, ergonomičen in univerzalno uporaben
Primeren za vse vrste gladkih površin, bodisi horizontalno, vertikalno ali celo nad glavo. Udobna uporaba in enostavno rokovanje. Varna in prijetna uporaba zaradi gumijaste obloge na ročaju.
Sesalnik za gladke površine WVP 10: Baterijo je mogoče odstraniti in zamenjati
Stanje napolnjenosti se prikazuje preko 3 svetlečih diod nad stikalom za vklop/izklop.
Sesalnik za gladke površine WVP 10: Udobno čiščenje robov
Rezultati čiščenja brez sledi vse do robov zahvaljujoč ročno namestljivem ohranjevalcu razmaka.
Velik volumen rezervoarja za umazano vodo
  • Zmanjšuje prekinitve dela vsled pogostega praznjenja in tako povečuje produktivnost.
  • Boljši izkoristek razpoložljivega delovnega časa.
Specifikacije

Tehnični podatki

Delovna širina sesalne šobe (mm) 280
Kapaciteta posode za umazano vodo (ml) 200
Čas polnjenja baterije (min) 180
Čas delovanja baterije (min) 35
Tip baterije Odstranljiva litij-ionska baterija
Napetost baterije (V) 3,7
Barva antracit
Teža brez dodatkov (Kg) 0,97
Teža vključno z embalažo (Kg) 2,008
Teža vključno z baterijo (Kg) 0,95
Mere (D × Š × V) (mm) 280 x 130 x 335

Obseg dobave

  • Koncentrat za čiščenje površin CA 30 R (1× 500 ml)
  • Razpršilna steklenička (500 ml)
  • Krpa za brisanje iz mikrovlaken: 1 x
  • Baterija
  • Baterijski polnilnik
  • Strgalo za umazanijo

Oprema

  • Širina sesalne šobe: 280 mm

Področja uporabe
  • Gradbeništvo
  • Trgovine
  • Pisarniške stavbe
  • Hotelski in gostinski sektor
  • Restavracije in catering
  • Zdravstvo
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
