Sesalnik za gladke površine WVP 10
Za gladke površine, od oken do ploščic: WVP 10 baterijski sesalnik zagotavlja rezultate čiščenja brez madežev, se prilega prijemu roke in omogoča celo delo nad glavo.
Baterijski, lahek in robusten: naš ročni, profesionalni sesalnik WVP 10 za mokro seanje prepriča z visokokakovostnimi komponentami, kot je motor z veliko hitrostjo, ki ponuja znatno višjo sesalno moč kot običajne naprave. Posledica tega so čiste površine brez sledi, ne glede na to, ali ga uporabljate kot sesalnik za steklo, ploščice, ogledala, vitrine, pulte ali katero koli drugo gladko površino. Ni pomembno ali delate navpično, vodoravno ali celo nad glavo, sesalnik se vedno dobro prilega roki, rezultati čiščenja pa so v vsaki situaciji popolni - zahvaljujoč ročno nastavljivim distančnikom. 200-mililitrski rezervoar za odpadno vodo zagotavlja zadostno zmogljivost za daljšo uporabo. Njegovo praznjenje je enostavno in hitro, mogoče pa ga je oprati tudi v pomivalnem stroju. Priložena je baterija (30 minut delovanja), pripadajoči polnilec, plastenka z razpšilcem in krpa iz mikrovlaken.
Značilnosti in prednosti
Lahek, ergonomičen in univerzalno uporabenPrimeren za vse vrste gladkih površin, bodisi horizontalno, vertikalno ali celo nad glavo. Udobna uporaba in enostavno rokovanje. Varna in prijetna uporaba zaradi gumijaste obloge na ročaju.
Baterijo je mogoče odstraniti in zamenjatiStanje napolnjenosti se prikazuje preko 3 svetlečih diod nad stikalom za vklop/izklop.
Udobno čiščenje robovRezultati čiščenja brez sledi vse do robov zahvaljujoč ročno namestljivem ohranjevalcu razmaka.
Velik volumen rezervoarja za umazano vodo
- Zmanjšuje prekinitve dela vsled pogostega praznjenja in tako povečuje produktivnost.
- Boljši izkoristek razpoložljivega delovnega časa.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Delovna širina sesalne šobe (mm)
|280
|Kapaciteta posode za umazano vodo (ml)
|200
|Čas polnjenja baterije (min)
|180
|Čas delovanja baterije (min)
|35
|Tip baterije
|Odstranljiva litij-ionska baterija
|Napetost baterije (V)
|3,7
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|0,97
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,008
|Teža vključno z baterijo (Kg)
|0,95
|Mere (D × Š × V) (mm)
|280 x 130 x 335
Obseg dobave
- Koncentrat za čiščenje površin CA 30 R (1× 500 ml)
- Razpršilna steklenička (500 ml)
- Krpa za brisanje iz mikrovlaken: 1 x
- Baterija
- Baterijski polnilnik
- Strgalo za umazanijo
Oprema
- Širina sesalne šobe: 280 mm
Video posnetki
Področja uporabe
- Gradbeništvo
- Trgovine
- Pisarniške stavbe
- Hotelski in gostinski sektor
- Restavracije in catering
- Zdravstvo
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.