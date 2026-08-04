Parni čistilnik SG 4/2 Classic
Zelo kompakten in enostaven za uporabo: Kärcherjev parni čistilnik SG 4/2 Classic z edinstveno zasnovo vse-v-enem in funkcijo VapoHydro za čiščenje in saniranje brez kemikalij.
Zahvaljujoč edinstveni zasnovi vse-v-enem je parni čistilnik SG 4/2 Classic zelo kompakten, robusten in vzdržljiv, poleg tega je bogato opremljen in enostaven za uporabo. Navdušuje z odličnimi rezultati čiščenja, ponuja vrhunsko ceno glede na zmogljivost in učinkovitost. Lahka naprava, ki tehta le 7,5 kilograma, je najbolj kompakten profesionalni parni čistilnik v svojem razredu. Za uporabo je pripravljen v samo 3 minutah, s tlakom 4 bare ponuja več kot dovolj, da lahko globinsko očistite površine in sanitarije brez uporabe kemikalij. Pulti, ploščice, kuhalne plošče, pečice in še veliko več se lahko natančno očistijo v najmanjšo špranjo - ne glede na stopnjo kontaminacije. V primerih, ko gre za trdovratno umazanijo, funkcija VapoHydro še enostavneje odstranjuje madeže z vročo vodo, rezervoar za vodo lahko kadar koli odstranite in napolnite. Dodatki, kot so parna cev, ročna šoba, točkovna šoba, okrogla ter ravna krtača, strgalo in krpa iz mikrovlaken so shranjeni neposredno v napravi - opcijsko je na voljo tudi talna šoba.
Značilnosti in prednosti
Kompaktna oblika škatle vse v enemTrpežna, robustna in zato zelo ekonomična naprava. Prostorski prihranek in priročno shranjevanje dodatkov v sami napravi. Zaradi majhne teže (7,5 kg) je čistilnik mogoče enostavno prevažati z eno roko.
Enostaven koncept rokovanjaPriročno stikalo za vklop in izklop parnega čistilnika. LED svetila prikazujejo pripravljeno na uporabo, stanje vode in servisni interval.
VapoHydro funkcijaZmogljiva čistilna kombinacija pare in vroče vode. Razrahljana umazanija se zlahka spere. Poveča moč čiščenja pri zelo trdovratni umazaniji.
Celovita dodatna oprema
- Večnamenski dodatki za čiščenje različnih površin.
- Prostorski prihranek in priročno shranjevanje dodatkov v sami napravi.
- Opcijsko so na voljo talna šoba, okenska šoba in šoba za tekstil.
Odstranljiva posoda za čisto vodo
- Rezervoar za svežo vodo lahko napolnite kadarkoli.
- Dolgotrajno čiščenje s funkcijo pare ali VapoHydro brez prekinitev.
Kadar koli takoj pripravljeno na uporabo
- Čistilnik je pripravljen le 3 minute po vklopu.
- Zahvaljujoč zasnovi škatle lahko kadar koli preprosto dostopate do vseh dodatkov.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Zmogljivost kotla (l)
|0,5
|Prostornina posode (l)
|1,5
|Parni tlak (bar)
|max. 4
|Izhod za ogrevanje (W)
|2250
|Temperatura v kotlu (°C)
|max. 145
|Dolžina kabla (m)
|5
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|7
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|9,4
|Mere (D × Š × V) (mm)
|460 x 298 x 265
Obseg dobave
- Ročna šoba s krtačo: 165 mm
- Parna cev s pištolo: 2.5 m
- Prevleka iz mikrovlaken za ročno šobo
- Mrežasta torba za dodatke
Oprema
- Ergonomski ročaj
- Power šoba
- Šoba s koničastim curkom, dolga
Video posnetki
Področja uporabe
- Popolno za uporabo v hotelih, gostinstvu, trgovini in pri čiščenju poslopij
- Za čiščenje vseh vrst sanitarnih prostorov v turističnih objektih
- Za čiščenje delovnih površin, umivalnikov, nap, pip in kuhalnih plošč
- Higiensko čiščenje sanitarij brez kemikalij
- Za čiščenje zelo obiskanih prostorov, kot so bifeji, restavracije, vitrine in pulti
- Za čiščenje umivalnikov, prh, kadi, ogledal in oken
- Kot nalašč za avtokampe, križarke in počitniške hišice
Dodatna oprema
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