Zahvaljujoč edinstveni zasnovi vse-v-enem je parni čistilnik SG 4/2 Classic zelo kompakten, robusten in vzdržljiv, poleg tega je bogato opremljen in enostaven za uporabo. Navdušuje z odličnimi rezultati čiščenja, ponuja vrhunsko ceno glede na zmogljivost in učinkovitost. Lahka naprava, ki tehta le 7,5 kilograma, je najbolj kompakten profesionalni parni čistilnik v svojem razredu. Za uporabo je pripravljen v samo 3 minutah, s tlakom 4 bare ponuja več kot dovolj, da lahko globinsko očistite površine in sanitarije brez uporabe kemikalij. Pulti, ploščice, kuhalne plošče, pečice in še veliko več se lahko natančno očistijo v najmanjšo špranjo - ne glede na stopnjo kontaminacije. V primerih, ko gre za trdovratno umazanijo, funkcija VapoHydro še enostavneje odstranjuje madeže z vročo vodo, rezervoar za vodo lahko kadar koli odstranite in napolnite. Dodatki, kot so parna cev, ročna šoba, točkovna šoba, okrogla ter ravna krtača, strgalo in krpa iz mikrovlaken so shranjeni neposredno v napravi - opcijsko je na voljo tudi talna šoba.