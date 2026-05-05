Za univerzalno sesanje majhnih do srednjih količin finih in grobih trdnih delcev v industrijskih okoljih – v ATEX coni 22: IVM 40/12-1 H Z22 z enim motorjem, protieksplozijsko zaščiten industrijski sesalnik srednjega razreda z EC turbino. Zmogljiv in zanesljiv stroj deluje v enofaznem obratovanju, je posebej kompakten, robusten in vzdržljiv, zelo mobilen in okreten ter idealen za aplikacije, pri katerih je treba upoštevati določene varnostne ukrepe. Zahvaljujoč inovativnemu sistemu čiščenja filtra Pull and Clean lahko veliki zvezdasti filter razreda M enostavno in priročno očistite med delovanjem. Poleg tega je sesalnik opremljen s certificiranim kartušnim filtrom H s prepoznavanjem filtra in s tem certificiran tudi za razred prahu H. Zbirna posoda stroja in posoda filtra sta izdelana iz visokokakovostnega nerjavečega jekla, odpornega na kisline, ohišje pa je iz trpežnega jekla.