Industrijski sesalnik IVM 40/12-1 H Z22
Mobilni industrijski sesalnik srednjega razreda z EC turbino. Primerno za varno sesanje drobnih in grobih trdnih delcev v prahu razreda H in za uporabo v ATEX coni 22.
Za univerzalno sesanje majhnih do srednjih količin finih in grobih trdnih delcev v industrijskih okoljih – v ATEX coni 22: IVM 40/12-1 H Z22 z enim motorjem, protieksplozijsko zaščiten industrijski sesalnik srednjega razreda z EC turbino. Zmogljiv in zanesljiv stroj deluje v enofaznem obratovanju, je posebej kompakten, robusten in vzdržljiv, zelo mobilen in okreten ter idealen za aplikacije, pri katerih je treba upoštevati določene varnostne ukrepe. Zahvaljujoč inovativnemu sistemu čiščenja filtra Pull and Clean lahko veliki zvezdasti filter razreda M enostavno in priročno očistite med delovanjem. Poleg tega je sesalnik opremljen s certificiranim kartušnim filtrom H s prepoznavanjem filtra in s tem certificiran tudi za razred prahu H. Zbirna posoda stroja in posoda filtra sta izdelana iz visokokakovostnega nerjavečega jekla, odpornega na kisline, ohišje pa je iz trpežnega jekla.
Značilnosti in prednosti
Certificirano za ATEX cono 22Industrijski sesalnik, odporen proti eksplozijam, za varno sesanje v coni ATEX 22.
Razred prahu HCelotna naprava, certificirana po DIN EN 60335-2-69 za razred prahu H. Za varno pobiranje trdnih delcev in prahu do razreda prahu H.
EC turbina z majhno obraboBrezkrtačna zasnova za delovanje brez obrabe. Primeren za triizmensko delovanje zaradi minimalne življenjske dobe 5000 ur.
Ročno čiščenje filtra s potegom in čiščenjem
- Filter se med delovanjem očisti v enem koraku.
- Odpraševanje z majhno obrabo s pomočjo obračanja zraka.
Vsebuje zelo velik zvezdasti filter in dodatni kartušni filter
- Za varno pobiranje trdnih delcev in prahu do razreda prahu H.
- Največja varnost zahvaljujoč 2-stopenjskemu filtrirnemu sistemu z optimalno stopnjo ločevanja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|43,8 / 158
|Vakuum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Prostornina posode (l)
|40
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|1 x 1,2
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 70
|Nominalna širina pribora
|DN 40
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|73
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|1,6
|Prašni razred sekundarnega filtra
|H
|Območje filtra za sekundarni filter (m²)
|1,6
|Teža brez dodatkov (Kg)
|51
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|51,774
|Mere (D × Š × V) (mm)
|645 x 655 x 1140
Oprema
- Glavni filter: Zvezdni filter
- Sekundarni filter: Kartušni filter
- Vključeni dodatki: ne
Video posnetki
Področja uporabe
- Primerno za uporabo v ATEX coni 22
- Za majhne do srednje količine trdnih delcev in prahu v razredu H
- Za najzahtevnejšo uporabo, tudi za sesanje lepljivih materialov