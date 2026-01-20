Industrijski sesalniki
Od mobilne naprave do sistemov za odsesavanje ali odpraševanje na ključ Visoka sesalna moč za vse zahteve. Z ustrezno opremljenimi Kärcherjevimi sesalniki za mokro/suho sesanje boste z industrijskih tal posesali celo tekočine in gorljiv prah.
Industrijski sesalniki za tekočine/ostružke
Naši robustni industrijski sesalniki zaradi svoje vzdržljivosti trajno in zanesljivo prenašajo obremenitve z velikimi količinami abrazivnih ostružkov in maziv. Zaradi vsega tega so naši industrijski sesalniki prva izbira, ko gre za vsesavanje ostružkov in emulzij, na primer pri rezkalnih strojih in sodobnih obdelovalnih strojih.
Industrijski sesalniki za trdne snovi/prah
Odkrijte naš širok izbor industrijskih sesalnikov s posebno tehnologijo filtriranja za odsesavanje drobnih in grobih trdnih snovi in prahu. Ti industrijski sesalniki so opremljeni z napredno tehnologijo filtriranja zdravju škodljivih snovi, zahvaljujoč čiščenju filtrov pa omogočajo zelo dolgo življenjsko dobo.
Industrijski sesalniki Ex
Z našimi eksplozijsko zaščitenimi industrijskimi sesalniki, certificiranimi za cono 22 (ATEX) z razredoma prahu M in H, vam je vedno na voljo optimalna rešitev za odsesavanje eksplozivnih vrst prahu.