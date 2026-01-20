Industrijski sesalniki

Od mobilne naprave do sistemov za odsesavanje ali odpraševanje na ključ Visoka sesalna moč za vse zahteve. Z ustrezno opremljenimi Kärcherjevimi sesalniki za mokro/suho sesanje boste z industrijskih tal posesali celo tekočine in gorljiv prah.

Kärcher Industrijski sesalniki za tekočine/ostružke

Industrijski sesalniki za tekočine/ostružke

Naši robustni industrijski sesalniki zaradi svoje vzdržljivosti trajno in zanesljivo prenašajo obremenitve z velikimi količinami abrazivnih ostružkov in maziv. Zaradi vsega tega so naši industrijski sesalniki prva izbira, ko gre za vsesavanje ostružkov in emulzij, na primer pri rezkalnih strojih in sodobnih obdelovalnih strojih.

Poglej izdelke
Kärcher Industrijski sesalniki za trdne snovi/prah

Industrijski sesalniki za trdne snovi/prah

Odkrijte naš širok izbor industrijskih sesalnikov s posebno tehnologijo filtriranja za odsesavanje drobnih in grobih trdnih snovi in prahu. Ti industrijski sesalniki so opremljeni z napredno tehnologijo filtriranja zdravju škodljivih snovi, zahvaljujoč čiščenju filtrov pa omogočajo zelo dolgo življenjsko dobo.

Poglej izdelke
Kärcher Industrijski sesalniki Ex

Industrijski sesalniki Ex

Z našimi eksplozijsko zaščitenimi industrijskimi sesalniki, certificiranimi za cono 22 (ATEX) z razredoma prahu M in H, vam je vedno na voljo optimalna rešitev za odsesavanje eksplozivnih vrst prahu.

Poglej izdelke