Industrijski sesalniki za trdne snovi/prah

Sesalniki s posebno filtrirno tehniko V različnih panogah je treba sesati različne snovi in medije. Izpuščeni mediji, nevaren prah, drobni in grobi nanosi, pesek, pršila, vse vrste vlaken, ostanki hrane, organske snovi, zelo lahki do zelo težki materiali postavljajo stroge zahteve glede uporabljene filtrirne tehnike. V našem industrijskem sistemu Kärcher boste našli optimalen filter za vsako opravilo, ne glede na to, ali je to vsak dan, v urnih intervalih ali neprekinjeno 24/7.