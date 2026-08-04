IVM 40/12-1 M Z22 industrijski sesalnik srednjega razreda, odporen proti eksploziji, primeren za univerzalno sesanje majhnih do srednjih količin finih in grobih trdnih delcev v industrijskih okoljih – idealen tudi za uporabo v območjih s strogimi higienskimi zahtevami in v območju ATEX 22. Zanesljiv, vzdržljiv, kompakten in mobilen stroj deluje v enofaznem obratovanju, je opremljen z EC turbino in se uporablja v vseh aplikacijah, kjer je treba upoštevati posebne varnostne ukrepe. Velika kolesa omogočajo enostaven transport. Zahvaljujoč inovativnemu sistemu čiščenja filtra Pull and Clean lahko veliki zvezdasti filter razreda M enostavno in priročno očistite med delovanjem. Zbirna posoda in filtrirna posoda sta izdelana iz visokokakovostnega na kisline odpornega nerjavečega jekla, medtem ko je ohišje izdelano iz trpežnega jekla.