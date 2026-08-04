Industrijski sesalnik IVM 40/12-1 M Z22
Mobilni industrijski sesalnik srednjega razreda, opremljen z zvezdastim filtrom razreda M in EC turbino, za sesanje drobnih in grobih trdnih snovi v ATEX coni 22.
IVM 40/12-1 M Z22 industrijski sesalnik srednjega razreda, odporen proti eksploziji, primeren za univerzalno sesanje majhnih do srednjih količin finih in grobih trdnih delcev v industrijskih okoljih – idealen tudi za uporabo v območjih s strogimi higienskimi zahtevami in v območju ATEX 22. Zanesljiv, vzdržljiv, kompakten in mobilen stroj deluje v enofaznem obratovanju, je opremljen z EC turbino in se uporablja v vseh aplikacijah, kjer je treba upoštevati posebne varnostne ukrepe. Velika kolesa omogočajo enostaven transport. Zahvaljujoč inovativnemu sistemu čiščenja filtra Pull and Clean lahko veliki zvezdasti filter razreda M enostavno in priročno očistite med delovanjem. Zbirna posoda in filtrirna posoda sta izdelana iz visokokakovostnega na kisline odpornega nerjavečega jekla, medtem ko je ohišje izdelano iz trpežnega jekla.
Značilnosti in prednosti
Certificirano za ATEX cono 22Industrijski sesalnik, odporen proti eksplozijam, za varno sesanje v coni ATEX 22.
Razred prahu MCelotna naprava certificirana po DIN EN 60335-2-69 za razred prahu M.
EC turbina z majhno obraboBrezkrtačna zasnova za delovanje brez obrabe. Primeren za triizmensko delovanje zaradi minimalne življenjske dobe 5000 ur.
Ročno čiščenje filtra s potegom in čiščenjem
- Filter se med delovanjem očisti v enem koraku.
- Odpraševanje z majhno obrabo s pomočjo obračanja zraka.
Opremljen z velikim zvezdastim filtrom
- Za varno sesanje trdnih delcev in prahu do razreda prahu M.
- Primerno tudi za velike količine prahu.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|49,4 / 178
|Vakuum (mbar/kPa)
|239 / 23,9
|Prostornina posode (l)
|40
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|1 x 1,2
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 70
|Nominalna širina pribora
|DN 40
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|73
|Dolžina kabla (m)
|10
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|1,6
|Teža brez dodatkov (Kg)
|50
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|50,774
|Mere (D × Š × V) (mm)
|645 x 655 x 1140
Oprema
- Glavni filter: Zvezdni filter
- Vključeni dodatki: ne
Video posnetki
Področja uporabe
- Primerno za uporabo v ATEX coni 22
- Za majhne do srednje količine trdnih delcev in prahu v razredu M
- Za najzahtevnejšo uporabo, tudi za sesanje lepljivih materialov