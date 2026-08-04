Industrijski sesalnik IVM 40/12-1 M Z22 Set
Komplet industrijskega sesalnika srednjega razreda, vključno z dodatki, opremljen z zvezdastim filtrom razreda prahu M in EC turbino, za sesanje finih in grobih trdnih delcev v coni ATEX 22.
IVM 40/12-1 M Z22 Set, industrijski sesalnik srednjega razreda, odporen proti eksploziji, primeren za univerzalno sesanje majhnih do srednjih količin finih in grobih trdnih delcev v industrijskih okoljih – idealen tudi za uporabo v območjih s strogimi higienskimi zahtevami in v coni ATEX 22. Zanesljiv, vzdržljiv, kompakten in mobilen stroj z dodatki (reduktor, PVC sesalna cev, ročaj iz nerjavečega jekla in standardna šoba) deluje v enofaznem načinu delovanja, opremljen je z EC turbino in se uporablja v vseh aplikacijah, kjer okoliščine zahtevajo upoštevanje določenih varnostnih ukrepov. Velika kolesa omogočajo enostaven transport, kamor koli je potreben. Zahvaljujoč inovativnemu sistemu čiščenja filtra Pull and Clean je mogoče veliki zvezdasti filter razreda prahu M med delovanjem enostavno in priročno očistiti. Zbirna posoda in filtrirna posoda sta izdelana iz visokokakovostnega nerjavečega jekla, odpornega proti kislinam, medtem ko je ohišje izdelano iz trpežnega jekla.
Značilnosti in prednosti
Certificirano za ATEX cono 22Industrijski sesalnik, odporen proti eksplozijam, za varno sesanje v coni ATEX 22.
Razred prahu MCelotna naprava certificirana po DIN EN 60335-2-69 za razred prahu M.
EC turbina z majhno obraboBrezkrtačna zasnova za delovanje brez obrabe. Primeren za triizmensko delovanje zaradi minimalne življenjske dobe 5000 ur.
Ročno čiščenje filtra s potegom in čiščenjem
- Filter se med delovanjem očisti v enem koraku.
- Odpraševanje z majhno obrabo s pomočjo obračanja zraka.
Opremljen z velikim zvezdastim filtrom
- Za varno sesanje trdnih delcev in prahu do razreda prahu M.
- Primerno tudi za velike količine prahu.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|49,4 / 178
|Vakuum (mbar/kPa)
|239 / 23,9
|Prostornina posode (l)
|40
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|1 x 1,2
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 70
|Nominalna širina pribora
|DN 40
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|73
|Dolžina kabla (m)
|10
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|1,6
|Teža brez dodatkov (Kg)
|52,597
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|53,371
|Mere (D × Š × V) (mm)
|645 x 655 x 1140
Video posnetki
Področja uporabe
- Primerno za uporabo v ATEX coni 22
- Za majhne do srednje količine trdnih delcev in prahu v razredu M
- Za najzahtevnejšo uporabo, tudi za sesanje lepljivih materialov