IVM 40/12-1 M Z22 Set, industrijski sesalnik srednjega razreda, odporen proti eksploziji, primeren za univerzalno sesanje majhnih do srednjih količin finih in grobih trdnih delcev v industrijskih okoljih – idealen tudi za uporabo v območjih s strogimi higienskimi zahtevami in v coni ATEX 22. Zanesljiv, vzdržljiv, kompakten in mobilen stroj z dodatki (reduktor, PVC sesalna cev, ročaj iz nerjavečega jekla in standardna šoba) deluje v enofaznem načinu delovanja, opremljen je z EC turbino in se uporablja v vseh aplikacijah, kjer okoliščine zahtevajo upoštevanje določenih varnostnih ukrepov. Velika kolesa omogočajo enostaven transport, kamor koli je potreben. Zahvaljujoč inovativnemu sistemu čiščenja filtra Pull and Clean je mogoče veliki zvezdasti filter razreda prahu M med delovanjem enostavno in priročno očistiti. Zbirna posoda in filtrirna posoda sta izdelana iz visokokakovostnega nerjavečega jekla, odpornega proti kislinam, medtem ko je ohišje izdelano iz trpežnega jekla.