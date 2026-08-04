Industrijski sesalnik IVR-L 65/12-1
IVR-L 65/12-1 je najmanjši industrijski sesalnik v liniji IVR-L. Popoln je za sesanje tekočin in/ali ostružkov v kovinskopredelovalni industriji.
Z močjo motorja 1,2 kW je IVR-L 65/12-1 osnovni stroj za sesanje tekočin in/ali ostružkov. IVR-L 65/12-1 je najmanjši tekočinski sesalnik v liniji IVR-L. Kakovosten sesalnik je idealen za sesanje in ločevanje manjših količin tekočin in trdnih delcev. Na primer hladilna tekočina, mazivo, voda ali olje s kovinskimi ostružki. Odrezke lahko zbirate v košari za odrezke. Posesana tekočina se vrne nazaj v tokokrog preko odtočne cevi. Nivo napolnjenosti je v danem trenutku vedno jasno viden na odtočni cevi. Za 360° vrtljiv priključek za cev na sesalni glavi omogoča enostavno sesanje v vse smeri, ne da bi se sesalna cev zapletla. Integriran mehanski izklop stopnje polnjenja ščiti sesalnik pred prenapolnjenostjo. Pogonska glava je delno izdelana iz recikliranega materiala.
Značilnosti in prednosti
Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnost
- Stroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten.
- Vrtljiv cevni priključek z do 360° vrtljivim cevnim lokom.
- Opcijsko na voljo z zaščito pred prenapolnitvijo, cedilom ali držalom za pribor.
Opremljen s kompaktnim površinskim filtrom za prah razreda L
- Zanesljivo preprečuje vstop grobih delcev v sesalne turbine.
Opremljen s tihim motorjem ventilatorja
- Zelo kompakten in manevriran stroj z motorjem ventilatorja.
- Zelo tiha pogonska glava poskrbi za enakomeren izpih hladilnega zraka.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|72 / 260
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Prostornina posode (l)
|65
|Material posode
|Jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|1,2
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 50
|Nominalna širina pribora
|DN 40
|Razred prahu glavnega filtra
|L
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|0,25
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|68
|Dolžina kabla (m)
|10
|Teža brez dodatkov (Kg)
|38
|Teža (z dodatki) (Kg)
|38,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|39,059
|Mere (D × Š × V) (mm)
|718 x 526 x 1000
Oprema
- Glavni filter: Površinski filter
- Vključeni dodatki: ne
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