Z močjo motorja 1,2 kW je IVR-L 65/12-1 osnovni stroj za sesanje tekočin in/ali ostružkov. IVR-L 65/12-1 je najmanjši tekočinski sesalnik v liniji IVR-L. Kakovosten sesalnik je idealen za sesanje in ločevanje manjših količin tekočin in trdnih delcev. Na primer hladilna tekočina, mazivo, voda ali olje s kovinskimi ostružki. Odrezke lahko zbirate v košari za odrezke. Posesana tekočina se vrne nazaj v tokokrog preko odtočne cevi. Nivo napolnjenosti je v danem trenutku vedno jasno viden na odtočni cevi. Za 360° vrtljiv priključek za cev na sesalni glavi omogoča enostavno sesanje v vse smeri, ne da bi se sesalna cev zapletla. Integriran mehanski izklop stopnje polnjenja ščiti sesalnik pred prenapolnjenostjo. Pogonska glava je delno izdelana iz recikliranega materiala.