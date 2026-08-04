Industrijski sesalnik Kärcher IVR-L 65/12-1 Tc je primeren za sesanje in ločevanje hladilnih tekočin, maziv, vode ali olja od trdnih delcev (npr. kovinskih ostružkov). Po posesanju lahko ostružke zbirate v košari za ostružke, medtem ko se tekočina vrne v krogotok s pomočjo odtočne cevi. Alternativno se lahko za praznjenje uporablja tudi nagibno podvozje. Skozi odtočno cev je ves čas viden trenutni nivo polnjenja. Za sesanje je odgovoren 360° vrtljiv cevni priključek na sesalni glavi. To pomeni, da je umazanijo okoli sesalnika mogoče enostavno posesati, ne da bi pri tem prišlo do zapletanja cevi. Integriran mehanski izklop stopnje polnjenja ščiti sesalnik pred prenapolnjenostjo. Z 1,2 kW je IVR-L 65/12-1 Tc začetni stroj za sesanje tekočin in/ali ostružkov. Pogonska glava je delno izdelana iz recikliranega materiala.