Industrijski sesalnik IVR-L 65/12-1 Tc
Industrijski sesalnik IVR-L 65/12-1 Tc je kompakten začetni stroj z nagibnim ohišjem za sesanje tekočin in/ali ostružkov v kovinsko predelovalni industriji.
Industrijski sesalnik Kärcher IVR-L 65/12-1 Tc je primeren za sesanje in ločevanje hladilnih tekočin, maziv, vode ali olja od trdnih delcev (npr. kovinskih ostružkov). Po posesanju lahko ostružke zbirate v košari za ostružke, medtem ko se tekočina vrne v krogotok s pomočjo odtočne cevi. Alternativno se lahko za praznjenje uporablja tudi nagibno podvozje. Skozi odtočno cev je ves čas viden trenutni nivo polnjenja. Za sesanje je odgovoren 360° vrtljiv cevni priključek na sesalni glavi. To pomeni, da je umazanijo okoli sesalnika mogoče enostavno posesati, ne da bi pri tem prišlo do zapletanja cevi. Integriran mehanski izklop stopnje polnjenja ščiti sesalnik pred prenapolnjenostjo. Z 1,2 kW je IVR-L 65/12-1 Tc začetni stroj za sesanje tekočin in/ali ostružkov. Pogonska glava je delno izdelana iz recikliranega materiala.
Značilnosti in prednosti
Ergonomsko nagibno ohišje
- Sofisticiran sistem za varno, ročno praznjenje brez napora.
- Mehanizem na ogrodju omogoča ergonomsko praznjenje z nagibanjem.
- Hitro in enostavno praznjenje posode: samo nagnite nazaj in delo je končano.
Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnost
- Stroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten.
- Vrtljiv cevni priključek z do 360° vrtljivim cevnim lokom.
- Opcijsko na voljo z zaščito pred prenapolnitvijo, cedilom ali držalom za pribor.
Opremljen s tihim motorjem ventilatorja
- Zelo kompakten in manevriran stroj z motorjem ventilatorja.
- Zelo tiha pogonska glava poskrbi za enakomeren izpih hladilnega zraka.
Opremljen s kompaktnim površinskim filtrom za prah razreda L
- Zanesljivo preprečuje vstop grobih delcev v sesalne turbine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|72 / 260
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Prostornina posode (l)
|65
|Material posode
|Jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|1,2
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 50
|Nominalna širina pribora
|DN 40
|Razred prahu glavnega filtra
|L
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|0,25
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|68
|Dolžina kabla (m)
|10
|Teža brez dodatkov (Kg)
|40
|Teža (z dodatki) (Kg)
|43,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|44,059
|Mere (D × Š × V) (mm)
|737 x 532 x 1100
Oprema
- Glavni filter: Površinski filter
- Vključeni dodatki: ne
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