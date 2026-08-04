Ročaj brisalca soft grip

Ročaj brisalca z mehkim oprijemom, omogoča enostavno zamenjavo letve, varno leži v roki, enostavna uporaba tudi s teleskopskim podaljškom.

Enostaven za uporabo in vedno znova preizkušen, mehak oprijem, varno leži v roki - tudi pri uporabi teleskopskega podaljška, enostavna menjava letve, iz nerjavečega jekla in visokokakovostne plastike

Specifikacije

Tehnični podatki

Material Nerjaveče jeklo / PC
Količina (Kos(i)) 1
Teža na izdelek (Kg) 0,127
Mere (D × Š × V) (mm) 90 x 30 x 160

Oprema

  • Priključek LAMPO
  • Italijanska nit
Ročaj brisalca soft grip
Področja uporabe
  • Okna
Dodatna oprema