Ročaj brisalca soft grip
Ročaj brisalca z mehkim oprijemom, omogoča enostavno zamenjavo letve, varno leži v roki, enostavna uporaba tudi s teleskopskim podaljškom.
Enostaven za uporabo in vedno znova preizkušen, mehak oprijem, varno leži v roki - tudi pri uporabi teleskopskega podaljška, enostavna menjava letve, iz nerjavečega jekla in visokokakovostne plastike
Specifikacije
Tehnični podatki
|Material
|Nerjaveče jeklo / PC
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek (Kg)
|0,127
|Mere (D × Š × V) (mm)
|90 x 30 x 160
Oprema
- Priključek LAMPO
- Italijanska nit
Področja uporabe
- Okna