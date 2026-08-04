Strgalo s kratkim ročajem in rezilom

Kärcherjevo majhno strgalo iz kovine. Z rezilom, zaščitnim pokrovom in kratkim ročajem. Na voljo so nadomestna rezila, primerna za uporabo z aluminijastim teleskopskim ročajem.

Kärcherjevo majhno strgalo iz kovine. Z rezilom, zaščitnim pokrovom in kratkim ročajem. Na voljo so nadomestna rezila, primerna za uporabo z aluminijastim teleskopskim ročajem.

Specifikacije

Tehnični podatki

Program STANDARD / CLASSIC
Material PP / Jeklo / Nerjaveče jeklo
Količina (Kos(i)) 1
Teža na izdelek (Kg) 0,156
Teža embalaže (Kg) 0,168
Mere (D × Š) (mm) 105 x 230
Mere, zapakirano (mm) 105 x 230 x 30

Oprema

  • Priključek LAMPO
  • Italijanska nit
Strgalo s kratkim ročajem in rezilom
Področja uporabe
  • Okna
  • Tla - suho čiščenje