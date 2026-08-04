Strgalo s kratkim ročajem in rezilom
Kärcherjevo majhno strgalo iz kovine. Z rezilom, zaščitnim pokrovom in kratkim ročajem. Na voljo so nadomestna rezila, primerna za uporabo z aluminijastim teleskopskim ročajem.
Kärcherjevo majhno strgalo iz kovine. Z rezilom, zaščitnim pokrovom in kratkim ročajem. Na voljo so nadomestna rezila, primerna za uporabo z aluminijastim teleskopskim ročajem.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|STANDARD / CLASSIC
|Material
|PP / Jeklo / Nerjaveče jeklo
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek (Kg)
|0,156
|Teža embalaže (Kg)
|0,168
|Mere (D × Š) (mm)
|105 x 230
|Mere, zapakirano (mm)
|105 x 230 x 30
Oprema
- Priključek LAMPO
- Italijanska nit
Področja uporabe
- Okna
- Tla - suho čiščenje