Strgalo z dolgim ročajem

Kärcher dolgo strgalo iz kovine. Z rezilom, zaščitnim pokrovom, dolgim ročajem in kromiranim ročajem. Na voljo nadomestna rezila.

Kärcher dolgo strgalo iz kovine. Z rezilom, zaščitnim pokrovom, dolgim ročajem in kromiranim ročajem. Na voljo nadomestna rezila.

Specifikacije

Tehnični podatki

Program STANDARD / CLASSIC
Material PP / Jeklo / Nerjaveče jeklo
Količina (Kos(i)) 1
Teža na izdelek (Kg) 0,3
Mere (D × Š) (mm) 105 x 250
Strgalo z dolgim ročajem

Video posnetki

Področja uporabe
  • Okna
  • Tla - suho čiščenje