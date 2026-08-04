Strgalo z dolgim ročajem
Kärcher dolgo strgalo iz kovine. Z rezilom, zaščitnim pokrovom, dolgim ročajem in kromiranim ročajem. Na voljo nadomestna rezila.
Kärcher dolgo strgalo iz kovine. Z rezilom, zaščitnim pokrovom, dolgim ročajem in kromiranim ročajem. Na voljo nadomestna rezila.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|STANDARD / CLASSIC
|Material
|PP / Jeklo / Nerjaveče jeklo
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek (Kg)
|0,3
|Mere (D × Š) (mm)
|105 x 250
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Področja uporabe
- Okna
- Tla - suho čiščenje