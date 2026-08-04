Komplet je sestavljen iz držala za krpo in robustnega, lahkega aluminijastega ročaja dolžine 140 centimetrov s sponko, ki pritrjuje krpo in preprečuje morebitno nadležno in izčrpavajoče upogibanje. Glave za brisanje lahko po potrebi hitro in enostavno zamenjate zahvaljujoč pametnemu nastavku za žep.