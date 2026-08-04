Brisalec tal
Kärcherjev sistem za brisanje je hrbtu prijazen, vključuje držalo za krpo in ima 140 cm dolg aluminijasti ročaj.
Komplet je sestavljen iz držala za krpo in robustnega, lahkega aluminijastega ročaja dolžine 140 centimetrov s sponko, ki pritrjuje krpo in preprečuje morebitno nadležno in izčrpavajoče upogibanje. Glave za brisanje lahko po potrebi hitro in enostavno zamenjate zahvaljujoč pametnemu nastavku za žep.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|STANDARD
|Pritrditev tekstila
|Žepki
|Delovna širina (cm)
|40
|Vrsta ročaja
|Fiksno
|Dolžina ročaja (mm)
|1400
|Premer ročaja (mm)
|23
|Material
|aluminij / PP
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek (Kg)
|0,824
|Teža embalaže (Kg)
|1,524
|Mere (D × Š) (mm)
|400 x 150
|Mere, zapakirano (mm)
|400 x 150 x 1400
Video posnetki
Področja uporabe
- Tla - mokro čiščenje
- Tla v kopalnici - mokro čiščenje