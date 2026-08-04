Brisalec tal

Kärcherjev sistem za brisanje je hrbtu prijazen, vključuje držalo za krpo in ima 140 cm dolg ​​aluminijasti ročaj.

Komplet je sestavljen iz držala za krpo in robustnega, lahkega aluminijastega ročaja dolžine 140 centimetrov s sponko, ki pritrjuje krpo in preprečuje morebitno nadležno in izčrpavajoče upogibanje. Glave za brisanje lahko po potrebi hitro in enostavno zamenjate zahvaljujoč pametnemu nastavku za žep.

Specifikacije

Tehnični podatki

Program STANDARD
Pritrditev tekstila Žepki
Delovna širina (cm) 40
Vrsta ročaja Fiksno
Dolžina ročaja (mm) 1400
Premer ročaja (mm) 23
Material aluminij / PP
Količina (Kos(i)) 1
Teža na izdelek (Kg) 0,824
Teža embalaže (Kg) 1,524
Mere (D × Š) (mm) 400 x 150
Mere, zapakirano (mm) 400 x 150 x 1400
Brisalec tal

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Področja uporabe
  • Tla - mokro čiščenje
  • Tla v kopalnici - mokro čiščenje
Dodatna oprema