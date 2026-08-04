Sistem brisalca tal ECO!
Sistem brisalca tal ECO!, sestavljen iz držala za krpo in nastavljivega teleskopskega ročaja ima žepni nastavek za hitro menjavo glave za brisanje.
Kärcherjev sistem brisalca tal ECO ima možnost zaklepanja zgloba in 184-centimetrski raztegljiv teleskopski ročaj, zaradi česar je odlična izbira tudi za navpično čiščenje. Zahvaljujoč nastavku za žep, komplet za brisanje omogoča hitro in enostavno menjavo glave za brisanje. S sponko za pritrditev je ta sistem tudi prijazen do hrbta, saj se vam ni treba nenehno sklanjati.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|STANDARD
|Pritrditev tekstila
|Žepki
|Delovna širina (cm)
|40
|Vrsta ročaja
|Teleskopski
|Dolžina ročaja (mm)
|1840
|Premer ročaja (mm)
|23
|Material
|aluminij / PP
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek (Kg)
|0,903
|Mere (D × Š) (mm)
|400 x 140
Video posnetki
Področja uporabe
- Tla - mokro čiščenje
- Tla v kopalnici - mokro čiščenje