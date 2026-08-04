Kärcherjev sistem brisalca tal ECO ima možnost zaklepanja zgloba in 184-centimetrski raztegljiv teleskopski ročaj, zaradi česar je odlična izbira tudi za navpično čiščenje. Zahvaljujoč nastavku za žep, komplet za brisanje omogoča hitro in enostavno menjavo glave za brisanje. S sponko za pritrditev je ta sistem tudi prijazen do hrbta, saj se vam ni treba nenehno sklanjati.