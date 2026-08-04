Vezice držala krpe, 40 cm

Hitra in enostavna uporaba: visokokakovosten 40 cm nosilec za krpo z blok sistemom in 360° vrtenjem.

Držalo za krpo s sistemom blokov in 360° vrtljivim spojem v Kärcherjevi različici širine 40 cm. Držalo za krpo je idealno za uporabo z vsemi ročaji s premerom lukenj med 18 mm in 23 mm, kot so naši aluminijasti in teleskopski ročaji.

Specifikacije

Tehnični podatki

Program CLASSIC
Pritrditev tekstila Zavihki
Material PA / Steklena vlakna / PP
Delovna širina (cm) 40
Količina (Kos(i)) 1
Teža na izdelek (Kg) 0,551
Mere (D × Š) (mm) 400 x 110
Vezice držala krpe, 40 cm
Področja uporabe
  • Tla - mokro čiščenje
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