Vezice držala krpe, 40 cm
Hitra in enostavna uporaba: visokokakovosten 40 cm nosilec za krpo z blok sistemom in 360° vrtenjem.
Držalo za krpo s sistemom blokov in 360° vrtljivim spojem v Kärcherjevi različici širine 40 cm. Držalo za krpo je idealno za uporabo z vsemi ročaji s premerom lukenj med 18 mm in 23 mm, kot so naši aluminijasti in teleskopski ročaji.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|CLASSIC
|Pritrditev tekstila
|Zavihki
|Material
|PA / Steklena vlakna / PP
|Delovna širina (cm)
|40
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek (Kg)
|0,551
|Mere (D × Š) (mm)
|400 x 110
Področja uporabe
- Tla - mokro čiščenje