Nick Star 30

Voziček z vedrom za pranje, držalom za vrečke, 4 L vedri in kolesi ø 80 mm.

Večnamenski voziček s profesionalnim ožemalcem čeljusti, predelki za shranjevanje in držalom za vrečke za zbiranje odpadkov. Idealno za čiščenje srednje velikih površin, kjer je potrebno splakniti krpo.

Značilnosti in prednosti
Dolga življenjska doba
  • Dolga življenjska doba izdelka: stiskalnica je bila zasnovana tako, da zagotavlja dolgo življenjsko dobo izdelka, uspešnica TTS že več kot 20 let
Enostavna namestitev
  • Modularno: sestavni deli in dodatki omogočajo, da se sistemski voziček prilagodi vsem zahtevam, lahko ga je enostavno spremeniti in kadar koli popraviti
Visoka združljivost
  • Združljivost z običajnimi sistemi z jezičkom in žepkom.
Specifikacije

Tehnični podatki

Material PP
Količina (Kos(i)) 1
Teža brez dodatkov (Kg) 10,6
Teža embalaže (Kg) 12
Mere (D × Š × V) (mm) 990 x 540 x 1140
Mere, zapakirano (mm) 990 x 540 x 1140
Področja uporabe
  • Tla - mokro čiščenje
  • Tla - suho čiščenje
Dodatna oprema