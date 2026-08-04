Nick Star 30
Voziček z vedrom za pranje, držalom za vrečke, 4 L vedri in kolesi ø 80 mm.
Večnamenski voziček s profesionalnim ožemalcem čeljusti, predelki za shranjevanje in držalom za vrečke za zbiranje odpadkov. Idealno za čiščenje srednje velikih površin, kjer je potrebno splakniti krpo.
Značilnosti in prednosti
Dolga življenjska doba
- Dolga življenjska doba izdelka: stiskalnica je bila zasnovana tako, da zagotavlja dolgo življenjsko dobo izdelka, uspešnica TTS že več kot 20 let
Enostavna namestitev
- Modularno: sestavni deli in dodatki omogočajo, da se sistemski voziček prilagodi vsem zahtevam, lahko ga je enostavno spremeniti in kadar koli popraviti
Visoka združljivost
- Združljivost z običajnimi sistemi z jezičkom in žepkom.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Material
|PP
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža brez dodatkov (Kg)
|10,6
|Teža embalaže (Kg)
|12
|Mere (D × Š × V) (mm)
|990 x 540 x 1140
|Mere, zapakirano (mm)
|990 x 540 x 1140
Področja uporabe
- Tla - mokro čiščenje
- Tla - suho čiščenje