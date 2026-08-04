Poleg zelo učinkovitega polavtomatskega čiščenja filtra je vgrajena vtičnica s samodejno funkcijo vklop-izklop za delo z električnim orodjem, kar je ena od vrhunskih lastnosti opreme našega kompaktnega mokro-suhega sesalnika NT 30/1 Ap Te L. Njegovo odlično močno sesanje omogoča različne uporabe, bodisi za manjša brušenja, čiščenje notranjosti vozila, odstranjevanje tekočin ali sesanje strojev in sistemov. Tudi srednje velike količine finega prahu je mogoče enostavno posesati brez filtrske vrečke. Vse ključne nastavitve stroja, ki je enostaven za uporabo, se izvajajo z osrednjim vrtljivim stikalom, za povsem nove dodatke pa so integrirane pametne možnosti shranjevanja. Izjemno ravna glava sesalnika za mokro in suho sesanje omogoča upravljavcu, da odloži škatlo z orodjem in jo tudi zavaruje zahvaljujoč možnostim pritrditve.