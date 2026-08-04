Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 30/1 Ap Te L
Idealen za delo z električnim orodjem zahvaljujoč vgrajeni vtičnici s samodejnim zagonom/izklopom: Mokri/suhi sesalnik NT 30/1 Ap Te L. Kompakten sesalnik srednjega razreda.
Poleg zelo učinkovitega polavtomatskega čiščenja filtra je vgrajena vtičnica s samodejno funkcijo vklop-izklop za delo z električnim orodjem, kar je ena od vrhunskih lastnosti opreme našega kompaktnega mokro-suhega sesalnika NT 30/1 Ap Te L. Njegovo odlično močno sesanje omogoča različne uporabe, bodisi za manjša brušenja, čiščenje notranjosti vozila, odstranjevanje tekočin ali sesanje strojev in sistemov. Tudi srednje velike količine finega prahu je mogoče enostavno posesati brez filtrske vrečke. Vse ključne nastavitve stroja, ki je enostaven za uporabo, se izvajajo z osrednjim vrtljivim stikalom, za povsem nove dodatke pa so integrirane pametne možnosti shranjevanja. Izjemno ravna glava sesalnika za mokro in suho sesanje omogoča upravljavcu, da odloži škatlo z orodjem in jo tudi zavaruje zahvaljujoč možnostim pritrditve.
Značilnosti in prednosti
Vtičnica za naprave z avtomatskim vklopom/izklopomElektrično orodje se enostavno poveže s sesalnikom. Enostavno upravljanje zahvaljujoč funkciji samodejnega vklopa/izklopa. Energijsko učinkovit: sesalnik se samodejno izklopi.
Polavtomatsko čiščenje filtra ApOptimalna učinkovitost čiščenja filtra s pritiskom na gumb. Omogoča stalno visoko zmogljivost filtra in sesalno moč. Dizajn, ki prihrani čas in daljša življenjska doba filtra.
Fleksibilna zaščita cevi in električnega kablaNapajalni kabel in cev varno pritrdite za transport. Za sesalne cevi različnih dolžin in premerov. Prihranek časa in daljša življenjska doba napajalnega kabla.
Adapter za električno orodje
- Omogoča vrtanje, žaganje ali brušenje brez prahu z električnim orodjem.
- Prihaja z gumijastim nastavkom in lažnim zračnim vrtljivim obročem.
- Vrtljiv obroč za nastavitev sesalne moči.
Suhi ploščati nagubani filter
- Certificirano za razred prahu M in L. Stopnja ločevanja prahu: 99,9 %.
- Material iz celuloznih vlaken: trajnosten, izdelan iz obnovljivih surovin.
- Idealno za suh fin prah in grobo umazanijo.
Ohišje filtra lahko odstranite
- Ploščati nagubani filter: hitrejše in enostavnejše čiščenje.
- Redno čiščenje: daljša življenjska doba filtra.
- Preprečuje nepravilno vstavljanje ploščatega nagubanega filtra.
Vgrajeno shranjevanje pribora
- Skladiščenje proti izgubi za transport.
- Dizajn, ki prihrani čas: dodatki so hitro pri roki.
- Zasnova, ki prihrani prostor: dodaten prostor za shranjevanje ni potreben.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Zračni tok (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Prostornina posode (l)
|30
|Material posode
|Plastika
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1380
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Dolžina kabla (m)
|7,5
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|70
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|11,8
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|16,797
|Mere (D × Š × V) (mm)
|525 x 370 x 560
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2.5 m
- Koleno: Plastika
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 550 mm
- Material sesalnih cevi: Jeklo, kromirano
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Koprena
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 300 mm
- Ozka šoba
- Priključen adapter za električno orodje
- Ploščati filter: Celuloza
Oprema
- Funkcija samodejnega izklopa pri maks. količini polnjenja
- Funkcija samodejnega vklopa/izklopa za električne naprave
- Antistatični pripravek
- Čiščenje filtra: Polavtomatsko čiščenje filtra Ap
- Razred zaščite: I
- Zavora vrtljivega kolesa
Video posnetki
Področja uporabe
- Primerno za mokro in suho sesanje
- Za odsesavanje pri uporabi z električnim orodjem
- Čiščenje notranjosti vozila
- Za pridobivanje iz strojev in sistemov
Dodatna oprema
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