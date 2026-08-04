NT 27/1 Me Advanced je kompakten, zelo okreten in uporabniku prijazen sesalnik za mokro/suho sesanje za vsestransko komercialno uporabo. Njegov močan ventilator zagotavlja ogromno sesalno moč. Naprava je opremljena s kartušnim filtrom. Mehanski plovni sistem prekine sesanje takoj, ko je posoda napolnjena do maksimalne prostornine, da se prepreči prelivanje. Praktični sistem sponk zagotavlja hitro in enostavno menjavo pribora. Pet gladko tekočih vrtljivih kolesc zagotavlja odlično okretnost in trdno stabilnost. Zgornji del pokrova ventilatorja ima praktično ravno površino, podobno pladnju, za shranjevanje drobnarij. Celotno ohišje je izdelano iz plastike, odporne proti udarcem. NT 27/1 Me Advanced ima tudi držala za pribor in kavelj za shranjevanje napajalnega kabla. Ergonomsko oblikovan ročaj omogoča enostavno in priročno prenašanje naprave, skupaj z vso dodatno opremo. NT 27/1 Me Advanced ima odbijač po celotnem obodu, ki ščiti napravo, stene, opremo in pohištvo pred poškodbami. Posoda iz nerjavečega jekla tega industrijskega sesalnika je odporna na kisline in alkalije za dolgo življenjsko dobo.