Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 48/1
Gre za zelo robusten, funkcionalen in zmogljiv mokro/suhi sesalnik z optim. ergonom. lastnostmi, kompaktno obliko, zasnovan posebej za čiščenje poslopij, v avtomob. ind. in obrt.dejavnostih.
NT 48/1 naprava ima poleg 48-litrske posode/rezervoarja tudi vgrajen kavelj za napajalni kabel na glavi turbine, držalo za dodatno opremo in sesalne cevi, talno šobo ter šobo za fuge na posodi/rezervoarju. Velik filtrski vložek s površino 0,8 m² zagotavlja konstanten in izjemen učinek sesanja. Zanesljiv sistem s plovcem zagotavlja pravočasno prekinitev pretoka zraka v primeru sesanja raznih vrst tekočin. Velika površina na glavi naprave omogoča odlaganje orodja in druge dodatne opreme in tako zagotavlja njihovo takojšnjo uporabo. NT 48/1 je dodatno opremljen z izpušno cevjo in robustnim mobilnim ohišjem z velikimi kolesi in krmilnimi kolesci. Ročna zavora in vgrajene prijemalne reže na posodi/rezervoarju zagotavljajo enostaven transport.
Značilnosti in prednosti
Praznjenje posodeS pomočjo lahko dostopne izpustne cevi lahko posesano tekočino udobno odstranite.
Shranjevanje priboraNa hrbtni strani naprave lahko dodatno opremo pritrdite neposredno na rezervoar/posodo.
Stabilne zaporne vezice iz kovinePosebej robustna kovinska zapirala se zdaj zapirajo še bolj zanesljivo.
Kavelj za kabel
- Električni kabel je pri prevozu vedno varno shranjen.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s)
|72
|Vakuum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Prostornina posode (l)
|48
|Material posode
|Plastika
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1380
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Dolžina kabla (m)
|7,5
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|71
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|10,2
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|14,635
|Mere (D × Š × V) (mm)
|490 x 390 x 780
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2.5 m
- Koleno: Plastika
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 550 mm
- Material sesalnih cevi: Nerjaveče jeklo
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Papir
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 360 mm
- Ozka šoba
- Kartušni filter: PES
- Izpustna cev
Oprema
- Zaščita pred udarci
- Razred zaščite: II
- Zavora vrtljivega kolesa
Video posnetki
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.