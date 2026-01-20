Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 48/1

Gre za zelo robusten, funkcionalen in zmogljiv mokro/suhi sesalnik z optim. ergonom. lastnostmi, kompaktno obliko, zasnovan posebej za čiščenje poslopij, v avtomob. ind. in obrt.dejavnostih.

NT 48/1 naprava ima poleg 48-litrske posode/rezervoarja tudi vgrajen kavelj za napajalni kabel na glavi turbine, držalo za dodatno opremo in sesalne cevi, talno šobo ter šobo za fuge na posodi/rezervoarju. Velik filtrski vložek s površino 0,8 m² zagotavlja konstanten in izjemen učinek sesanja. Zanesljiv sistem s plovcem zagotavlja pravočasno prekinitev pretoka zraka v primeru sesanja raznih vrst tekočin. Velika površina na glavi naprave omogoča odlaganje orodja in druge dodatne opreme in tako zagotavlja njihovo takojšnjo uporabo. NT 48/1 je dodatno opremljen z izpušno cevjo in robustnim mobilnim ohišjem z velikimi kolesi in krmilnimi kolesci. Ročna zavora in vgrajene prijemalne reže na posodi/rezervoarju zagotavljajo enostaven transport.

Značilnosti in prednosti
S pomočjo lahko dostopne izpustne cevi lahko posesano tekočino udobno odstranite.
Na hrbtni strani naprave lahko dodatno opremo pritrdite neposredno na rezervoar/posodo.
Posebej robustna kovinska zapirala se zdaj zapirajo še bolj zanesljivo.
Kavelj za kabel
  • Električni kabel je pri prevozu vedno varno shranjen.
Specifikacije

Tehnični podatki

Napetost (V) 220 / 240
Frekvenca (Hz) 50 / 60
Zračni tok (l/s) 72
Vakuum (mbar/kPa) 249 / 24,9
Prostornina posode (l) 48
Material posode Plastika
Nazivna vhodna moč (W) max. 1380
Standardna nominalna širina ( ) DN 35
Dolžina kabla (m) 7,5
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 71
Barva antracit
Teža brez dodatkov (Kg) 10,2
Teža vključno z embalažo (Kg) 14,635
Mere (D × Š × V) (mm) 490 x 390 x 780

Obseg dobave

  • Dolžina sesalne cevi: 2.5 m
  • Koleno: Plastika
  • Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
  • Dolžina sesalnih cevi: 550 mm
  • Material sesalnih cevi: Nerjaveče jeklo
  • Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
  • Material filtrske vrečke: Papir
  • Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 360 mm
  • Ozka šoba
  • Kartušni filter: PES
  • Izpustna cev

Oprema

  • Zaščita pred udarci
  • Razred zaščite: II
  • Zavora vrtljivega kolesa
