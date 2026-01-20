NT 48/1 naprava ima poleg 48-litrske posode/rezervoarja tudi vgrajen kavelj za napajalni kabel na glavi turbine, držalo za dodatno opremo in sesalne cevi, talno šobo ter šobo za fuge na posodi/rezervoarju. Velik filtrski vložek s površino 0,8 m² zagotavlja konstanten in izjemen učinek sesanja. Zanesljiv sistem s plovcem zagotavlja pravočasno prekinitev pretoka zraka v primeru sesanja raznih vrst tekočin. Velika površina na glavi naprave omogoča odlaganje orodja in druge dodatne opreme in tako zagotavlja njihovo takojšnjo uporabo. NT 48/1 je dodatno opremljen z izpušno cevjo in robustnim mobilnim ohišjem z velikimi kolesi in krmilnimi kolesci. Ročna zavora in vgrajene prijemalne reže na posodi/rezervoarju zagotavljajo enostaven transport.