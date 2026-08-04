Vsakodnevno zahtevno delo na gradbiščih in v delavnicah postavlja obrtnike in njihovo opremo pred nemajhne izzive. Naš sesalnik za mokro/suho sesanje NT 30/1 Tact Te Adv je tem izzivom kos na najboljši način. Ta kompaktni strokovnjak za fini prah s svojo stabilno 30-litrsko posodo, robustnimi kovinskimi vrtljivimi kolesi, odbijačem in preizkušenim sistemom čiščenja filtra Tact omogoča neprekinjeno sesanje velikih količin finega prahu v oteženih razmerah. Ploščati filter PES ni občutljiv na vlago in prav tako pripomore k delovnemu okolju brez prahu. Obrtniki in drugi uporabniki cenijo preprosto upravljanje in enostavno izbiro programa za sesanje z novim vrtljivim stikalom, kakor tudi brezstopenjsko regulacijo števila vrtljajev. Naprava je opremljena z novim in močno izboljšanim priborom, ki ga je mogoče udobno pospraviti v integrirano držalo za sesalno cev in pribor. Vtičnica za naprave z avtomatiko za vklop in izklop olajša uporabo električnega orodja.