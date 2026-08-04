Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 30/1 Tact Te Adv L
Priljubljena izbira za obrtnike med sesalniki za mokro/suho sesanje: NT 30/1 Tact Te Adv z vtičnico za naprave in čiščenjem filtra Tact za delo brez prekinitev.
Vsakodnevno zahtevno delo na gradbiščih in v delavnicah postavlja obrtnike in njihovo opremo pred nemajhne izzive. Naš sesalnik za mokro/suho sesanje NT 30/1 Tact Te Adv je tem izzivom kos na najboljši način. Ta kompaktni strokovnjak za fini prah s svojo stabilno 30-litrsko posodo, robustnimi kovinskimi vrtljivimi kolesi, odbijačem in preizkušenim sistemom čiščenja filtra Tact omogoča neprekinjeno sesanje velikih količin finega prahu v oteženih razmerah. Ploščati filter PES ni občutljiv na vlago in prav tako pripomore k delovnemu okolju brez prahu. Obrtniki in drugi uporabniki cenijo preprosto upravljanje in enostavno izbiro programa za sesanje z novim vrtljivim stikalom, kakor tudi brezstopenjsko regulacijo števila vrtljajev. Naprava je opremljena z novim in močno izboljšanim priborom, ki ga je mogoče udobno pospraviti v integrirano držalo za sesalno cev in pribor. Vtičnica za naprave z avtomatiko za vklop in izklop olajša uporabo električnega orodja.
Značilnosti in prednosti
Samodejni sistem čiščenja filtra Tact
- Za stalno visoko sesalno moč in zmogljivost filtra.
- Samodejno čiščenje filtra z močnimi zračnimi sunki.
- Dizajn, ki prihrani čas in daljša življenjska doba filtra.
Sponka za orodje z zračnim gibanjem in gumastim priključkom
- Novi dodatek za orodje zagotavlja optimalno priključitev električnega orodja.
- Preko vrtečega obroča na glavnem sestavnem delu priključka lahko uravnavate moč sesanja.
Vtičnica za naprave z avtomatskim vklopom/izklopom
- Električno orodje se enostavno poveže s sesalnikom.
- Enostavno upravljanje zahvaljujoč funkciji samodejnega vklopa/izklopa.
- Energijsko učinkovit: sesalnik se samodejno izklopi.
Možnost udobnega stranskega shranjevanja šobe za fuge in priključek za orodje
- Pribora ne boste izgubili in vedno bo na dosegu roke, saj je tu vgrajeni predal, kamor ga lahko pospravite.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Zračni tok (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Prostornina posode (l)
|30
|Material posode
|Plastika
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1380
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Dolžina kabla (m)
|7,5
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|69
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|13,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|18,17
|Mere (D × Š × V) (mm)
|560 x 370 x 580
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 4 m
- Vrsta sesalne cevi: električno vodljivo
- Koleno: električno vodljivo
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 550 mm
- Material sesalnih cevi: Nerjaveče jeklo
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Koprena
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 360 mm
- Ozka šoba
- Priključen adapter za električno orodje
- Ploščati filter: PES s PTFE prevleko
Oprema
- Funkcija samodejnega izklopa pri maks. količini polnjenja
- Funkcija samodejnega vklopa/izklopa za električne naprave
- Antistatični sistem
- Čiščenje filtra: Avtomatsko čiščenje filtra Tact
- Zaščita pred udarci
- Razred zaščite: I
- Zavora vrtljivega kolesa
Video posnetki
Področja uporabe
- Primerno za mokro in suho sesanje
- Idealno tudi za trgovce
Dodatna oprema
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