Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 30/1 Tact Te H
Z zajamčeno 99,995 odstotno učinkovitostjo filtriranja, mokro/suhi sesalnik 30/1 Tact Te H predstavlja prvi izbor za odstranjevanje prahu razreda H, ki je nevaren za zdravje.
Pri sanacijskih delih v starih stavbah nikoli ne vemo kaj nas čaka. Tukaj pogosto prihaja do prisotnosti azbesta in drugih za zdravje nevarnih in kancerogenih snovi, katere je potrebno nemudoma odstraniti. Z napravo NT 30/1 Tact Te H imate pri roki usterezen mokro/suhi sesalnik za takšne primere. Izjemno kompakten in zelo gibljiv, ne ustreza samo zunanjim okvirnim pogojem, temveč je preizkušen in odobren za ves prah razreda H. Zahvaljujoč inovativni novi dvojni filtraciji je mogoče z ene strane posesati nevaren prah s pomočjo varnostne filtrske vrečke, med tem, ko je na drugi strani mogoče posesati tudi veliko količino manj nevarnega prahu in to direktno v rezervoar volumna 30 litrov. Pri tem se uporablja dodatno izboljšani, visokoučinkoviti sistem čiščenja filtra Tact. Tako naprava dosega zajamčeno 99,995 % učinkovitost filtriranja. Praktična vtičnica za naprave z avtomatskim zagonom kot tudi kompletno antistatična izvedba uključno s priborom zaokružujejo premišljeni koncept naše naprave NT 30/1 Tact Te H.
Značilnosti in prednosti
Filtrirni sistem s H-filtrom in sistemom čiščenja filtra TactDirektno sesanje manj nevarnega prahu v rezervoar. Učinkovitost filtriranja: 99,995 %. Maksimalna zaščita zdravja brez izgub na moči sesanja in trajnosti filtra.
Ustreza zahtevam preizkušanja razreda prahu H z dodatnim preizkušanjem "Azbest" po TRGS 519Za prah, ki vsebuje azbest se v Nemčiji smejo uporabljati samo varnostni sesalniki s tem dovoljenjem.
ACD certifikatOdobreno za sesanje vnetljivega prahu. Certificirano v skladu z IEC 60335-2-69:2021. Povečana varnost uporabnika.
Sistem za čiščenje filtra s senzorskim nadzorom Tact
- Zagotavlja maksimalno sesalno moč in zmogljivost filtra.
- Optimalna pogostost čiščenja filtra glede na potrebe.
- Zmanjšana emisija hrupa.
Kompleten antistatični sistem z vodljivim priborom
- Povečana varnost uporabnika.
- Disipacija elektrostatičnega naboja.
- Zaščita pred elektrostatično razelektritvijo.
Vtičnica za naprave z avtomatskim vklopom/izklopom
- Električno orodje se enostavno poveže s sesalnikom.
- Enostavno upravljanje zahvaljujoč funkciji samodejnega vklopa/izklopa.
- Energijsko učinkovit: sesalnik se samodejno izklopi.
Varnostni sesalnik za prah razreda H
- Učinkovitost filtracije 99,995 %.
- Elektronski nadzor volumskega pretoka.
- Zagotavlja čista in varna delovna mesta.
Varnostni/HEPA ploščati nagubani filter
- Certificirano za prah razreda H. Stopnja ločevanja prahu: 99,995 %.
- Vlakneni material PES z dvojno PTFE prevleko: odporen proti gnitju in vlagi.
- Idealno za sesanje tekočin, finega prahu in grobe umazanije.
Adapter za električno orodje
- Omogoča vrtanje, žaganje ali brušenje brez prahu z električnim orodjem.
- Prihaja z gumijastim nastavkom in lažnim zračnim vrtljivim obročem.
- Vrtljiv obroč za nastavitev sesalne moči.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Zračni tok (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Prostornina posode (l)
|30
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1380
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Dolžina kabla (m)
|7,5
|Material kabla
|Guma
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|69
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|14,4
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|19,6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|560 x 370 x 580
Obseg dobave
- Varnostna filtrska vrečka: 1 Kos(i)
- Dolžina sesalne cevi: 4 m
- Vrsta sesalne cevi: električno vodljivo
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 550 mm
- Material sesalnih cevi: Nerjaveče jeklo
- Koleno: električno vodljivo
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Koprena
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 360 mm
- Ozka šoba
- Priključen adapter za električno orodje
- Ploščati filter: PTFE HEPA
- Plastična vreča za odstranjevanje brez prahu: 1 Kos(i)
Oprema
- Funkcija samodejnega vklopa/izklopa za električne naprave
- Antistatični sistem
- Zaščita pred udarci
- Razred zaščite: I
- Zavora vrtljivega kolesa
- Čiščenje filtra: Senzorsko nadzorovano, na potrebe usmerjeno čiščenje filtra Tact
- Material posode: Plastika
Video posnetki
Področja uporabe
- Varnostni sesalnik razreda prahu H za varno odstranjevanje prahu, ki ogrožava zdravje in povzroča rak.
- Za sesanje finega prahu in grobe umazanije
- Odobritev za odstranjevanje azbesta v skladu z nemško uredbo o varnosti in zdravju pri delu TRGS 519
- Primerno za sesanje vnetljivega prahu v skladu s standardom ACD IEC 60335-2-69:2021 (Aparat za sesanje vnetljivega prahu)
Dodatna oprema
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