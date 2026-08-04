Pri sanacijskih delih v starih stavbah nikoli ne vemo kaj nas čaka. Tukaj pogosto prihaja do prisotnosti azbesta in drugih za zdravje nevarnih in kancerogenih snovi, katere je potrebno nemudoma odstraniti. Z napravo NT 30/1 Tact Te H imate pri roki usterezen mokro/suhi sesalnik za takšne primere. Izjemno kompakten in zelo gibljiv, ne ustreza samo zunanjim okvirnim pogojem, temveč je preizkušen in odobren za ves prah razreda H. Zahvaljujoč inovativni novi dvojni filtraciji je mogoče z ene strane posesati nevaren prah s pomočjo varnostne filtrske vrečke, med tem, ko je na drugi strani mogoče posesati tudi veliko količino manj nevarnega prahu in to direktno v rezervoar volumna 30 litrov. Pri tem se uporablja dodatno izboljšani, visokoučinkoviti sistem čiščenja filtra Tact. Tako naprava dosega zajamčeno 99,995 % učinkovitost filtriranja. Praktična vtičnica za naprave z avtomatskim zagonom kot tudi kompletno antistatična izvedba uključno s priborom zaokružujejo premišljeni koncept naše naprave NT 30/1 Tact Te H.