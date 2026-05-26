Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 50/1 Tact Te H
Za sanacijo azbesta in za mnoge druge namene: mokro/suhi sesalnik 50/1 Tact Te H z rezervoarjem volumna 50 litrov, za sesanje prahu razreda H, nevarnega za zdravje.
Veliki rezervoar volumna 50 litrov z izvlečno ročico z možnostjo nameščanja in z izpustno cevjo naredijo naš mokro/suhi sesalnik NT 50/1 Tact Te H primernim za varno odstranjevanje zdravju nevarnega in kancerogenega prahu, zlasti v industrijskem okrožju. Naprava je preizkušena in registrirana za ves prah razreda H, brez izjeme – vključujoč azbestni prah – in tako pripomore k zanesljivi zaščiti zdravja uporabnika in drugih oseb v bližini. S pomočjo nove dvojne filtracije z varnostno filtrirno vrečko bo posesan, ne samo nevaren prah,ampak tudi velike količine manj nevarnega prahu, ki ga je mogoče posesati direktno v rezervoar. Tukaj se uporablja dodatno poboljšani, visokoučinkoviti Tact sistem. Razen tega, ima NT 50/1 Tact Te H vtičnico za naprave z avtomatskim pogonom, kot tudi kompletni antistatični sistem vključujoč vodilni pribor.
Značilnosti in prednosti
Filtrirni sistem s H-filtrom in sistemom čiščenja filtra TactDirektno sesanje manj nevarnega prahu v rezervoar. Učinkovitost filtriranja: 99,995 %. Maksimalna zaščita zdravja brez izgub na moči sesanja in trajnosti filtra.
Ustreza zahtevam preizkušanja razreda prahu H z dodatnim preizkušanjem "Azbest" po TRGS 519Za prah, ki vsebuje azbest se v Nemčiji smejo uporabljati samo varnostni sesalniki s tem dovoljenjem.
ACD certifikatOdobreno za sesanje vnetljivega prahu. Certificirano v skladu z IEC 60335-2-69:2021. Povečana varnost uporabnika.
Sistem za čiščenje filtra s senzorskim nadzorom Tact
- Zagotavlja maksimalno sesalno moč in zmogljivost filtra.
- Optimalna pogostost čiščenja filtra glede na potrebe.
- Zmanjšana emisija hrupa.
Kompleten antistatični sistem z vodljivim priborom
- Povečana varnost uporabnika.
- Disipacija elektrostatičnega naboja.
- Zaščita pred elektrostatično razelektritvijo.
Vtičnica za naprave z avtomatskim vklopom/izklopom
- Električno orodje se enostavno poveže s sesalnikom.
- Enostavno upravljanje zahvaljujoč funkciji samodejnega vklopa/izklopa.
- Energijsko učinkovit: sesalnik se samodejno izklopi.
Varnostni sesalnik za prah razreda H
- Učinkovitost filtracije 99,995 %.
- Elektronski nadzor volumskega pretoka.
- Zagotavlja čista in varna delovna mesta.
Varnostni/HEPA ploščati nagubani filter
- Certificirano za prah razreda H. Stopnja ločevanja prahu: 99,995 %.
- Vlakneni material PES z dvojno PTFE prevleko: odporen proti gnitju in vlagi.
- Idealno za sesanje tekočin, finega prahu in grobe umazanije.
Adapter za električno orodje
- Omogoča vrtanje, žaganje ali brušenje brez prahu z električnim orodjem.
- Prihaja z gumijastim nastavkom in lažnim zračnim vrtljivim obročem.
- Vrtljiv obroč za nastavitev sesalne moči.
Velika 50-litrska posoda
- S praktičnim, nastavljivim potisnim ročajem za enostaven transport.
- Vgrajena odtočna cev za enostavno odstranjevanje velikih količin tekočine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Zračni tok (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Prostornina posode (l)
|50
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1380
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Dolžina kabla (m)
|7,5
|Material kabla
|Guma
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|69
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|19,6
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|25,6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|640 x 370 x 1045
Obseg dobave
- Varnostna filtrska vrečka: 1 Kos(i)
- Dolžina sesalne cevi: 4 m
- Vrsta sesalne cevi: električno vodljivo
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 550 mm
- Material sesalnih cevi: Nerjaveče jeklo
- Koleno: električno vodljivo
- Material filtrske vrečke: Koprena
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 360 mm
- Ozka šoba
- Priključen adapter za električno orodje
- Izpustna cev
- Ploščati filter: PTFE HEPA
- Potisni lok
- Plastična vreča za odstranjevanje brez prahu: 1 Kos(i)
Oprema
- Funkcija samodejnega vklopa/izklopa za električne naprave
- Antistatični sistem
- Zaščita pred udarci
- Razred zaščite: I
- Zavora vrtljivega kolesa
- Čiščenje filtra: Senzorsko nadzorovano, na potrebe usmerjeno čiščenje filtra Tact
- Razred prahu: H
- Material posode: Plastika
Video posnetki
Področja uporabe
- Varnostni sesalnik razreda prahu H za varno odstranjevanje prahu, ki ogrožava zdravje in povzroča rak.
- Za sesanje finega prahu in grobe umazanije
- Odobritev za odstranjevanje azbesta v skladu z nemško uredbo o varnosti in zdravju pri delu TRGS 519
- Primerno za sesanje vnetljivega prahu v skladu s standardom ACD IEC 60335-2-69:2021 (Aparat za sesanje vnetljivega prahu)
Dodatna oprema
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