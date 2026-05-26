Veliki rezervoar volumna 50 litrov z izvlečno ročico z možnostjo nameščanja in z izpustno cevjo naredijo naš mokro/suhi sesalnik NT 50/1 Tact Te H primernim za varno odstranjevanje zdravju nevarnega in kancerogenega prahu, zlasti v industrijskem okrožju. Naprava je preizkušena in registrirana za ves prah razreda H, brez izjeme – vključujoč azbestni prah – in tako pripomore k zanesljivi zaščiti zdravja uporabnika in drugih oseb v bližini. S pomočjo nove dvojne filtracije z varnostno filtrirno vrečko bo posesan, ne samo nevaren prah,ampak tudi velike količine manj nevarnega prahu, ki ga je mogoče posesati direktno v rezervoar. Tukaj se uporablja dodatno poboljšani, visokoučinkoviti Tact sistem. Razen tega, ima NT 50/1 Tact Te H vtičnico za naprave z avtomatskim pogonom, kot tudi kompletni antistatični sistem vključujoč vodilni pribor.