Fini prah, groba umazanija, tekočine: naš mokro-suhi sesalnik NT 50/1 Tact Te ne okleva pred ničimer. S svojo 50-litrsko posodo/rezervoarjem z odbijačem, kovinskimi krmilnimi kolesi in izpušno cevjo, ki je odporna proti olju, in po višini nastavljiv potisni ročaj, je idealen za čiščenje delovnih mest in strojev v proizvodnji, delavnici in na gradbišču. Vse to so lastnosti, ki bodo izpolnile še tako zahtevne kupce s področja industrije in gradbeništva, ki se vsakodnevno zanašajo na profesionalne stroje in cenijo delo brez prekinitev in brez prahu. To med drugim zagotavljajo preverjeni sistem čiščenja filtra Tact in tudi ploščat naguban PES filter, ki je odporen proti vlagi. Vgrajeno ima tudi vtičnico za naprave z avtomatskim vklopom/izklopom, ki tako lajšajo delo z električnim orodjem, medtem ko novo osrednje vrtljivo stikalo omogoča enostavno izbiro programov sesanja, število obratov pa lahko stalno prilagajate z ločenim vrtečim gumbom. Obsežna, prav tako novo razvita dodatna oprema je vključena v standardno opremo in se zlahka praktično pospravi v vgrajeno držalo za sesalno cev in dodatno opremo.