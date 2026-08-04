Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 50/1 Tact Te L
Sesalnik za mokro/suho čiščenje NT 50/1 Tact Te z bogato opremo obsega posodo prostornine 50 l z nastavljivim potisnim ročajem in izpustno cevjo ter vgrajeno vtičnico za naprave.
Fini prah, groba umazanija, tekočine: naš mokro-suhi sesalnik NT 50/1 Tact Te ne okleva pred ničimer. S svojo 50-litrsko posodo/rezervoarjem z odbijačem, kovinskimi krmilnimi kolesi in izpušno cevjo, ki je odporna proti olju, in po višini nastavljiv potisni ročaj, je idealen za čiščenje delovnih mest in strojev v proizvodnji, delavnici in na gradbišču. Vse to so lastnosti, ki bodo izpolnile še tako zahtevne kupce s področja industrije in gradbeništva, ki se vsakodnevno zanašajo na profesionalne stroje in cenijo delo brez prekinitev in brez prahu. To med drugim zagotavljajo preverjeni sistem čiščenja filtra Tact in tudi ploščat naguban PES filter, ki je odporen proti vlagi. Vgrajeno ima tudi vtičnico za naprave z avtomatskim vklopom/izklopom, ki tako lajšajo delo z električnim orodjem, medtem ko novo osrednje vrtljivo stikalo omogoča enostavno izbiro programov sesanja, število obratov pa lahko stalno prilagajate z ločenim vrtečim gumbom. Obsežna, prav tako novo razvita dodatna oprema je vključena v standardno opremo in se zlahka praktično pospravi v vgrajeno držalo za sesalno cev in dodatno opremo.
Značilnosti in prednosti
Zložljiv, ergonomsko oblikovan nastavljiv ročajZložljiv nastavljiv ročaj se s hitrim zapiralom prilagaja uporabnikovi telesni višini. Za shranjevanje naprave v zelo majhnem prostoru nastavljiv ročaj preprosto spustite čisto navzdol.
Odvodna cev odporna proti oljuVgrajena, proti olju odporna odvodna cev za praktično spuščanje tekočine.
Široka talna šoba z dodatki, ki se lahko hitro zamenjajoTalna šoba z dodatki v obliki krtače in elastike. Preprost prehod z mokrega na suho sesanje in obratno.
Osrednje vrtljivo stikalo
- Sesalni programi se praktično spreminjajo s pomočjo osrednjega stikala, ki se obrača.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Zračni tok (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Prostornina posode (l)
|50
|Material posode
|Plastika
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1380
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Dolžina kabla (m)
|7,5
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|68
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|18,3
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|23,986
|Mere (D × Š × V) (mm)
|640 x 370 x 1045
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 4 m
- Koleno: Plastika
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 550 mm
- Material sesalnih cevi: Nerjaveče jeklo
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Koprena
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 360 mm
- Ozka šoba
- Priključen adapter za električno orodje
- Izpustna cev (odporna proti olju)
- Ploščati filter: PES s PTFE prevleko
- Potisni lok
Oprema
- Razred prahu: L
- Funkcija samodejnega izklopa pri maks. količini polnjenja
- Funkcija samodejnega vklopa/izklopa za električne naprave
- Antistatični pripravek
- Čiščenje filtra: Avtomatsko čiščenje filtra Tact
- Zaščita pred udarci
- Razred zaščite: I
- Zavora vrtljivega kolesa
Video posnetki
Področja uporabe
- Primerno za mokro in suho sesanje
Dodatna oprema
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