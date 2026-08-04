Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 55/2 Tact² Me I
Poleg mobilnosti, zmogljivosti, trpežnosti in drugih številnih praktičnih lastnosti opreme sesalnik nudi tudi sistem za spuščanje ogrodja – idealno za industrijske namene.
NT 55/2 Tact² Me I štejemo k novemu Kärcherjevemu vrhunskemu razredu profesionalnih sesalnikov za mokro/suho sesanje. Sesalnik je opremljen z nadgradnjo že uveljavljenega Tact sistema za čiščenje filtra in tako dosega najbolj optimalno produktivnost. Inovativni mokro/suhi sesalnik nudi dva motorja in vas bo prepričal s konstantno visoko sesalno močjo. Poleg tega ima filter naprave izjemno dolgo življenjsko dobo. Za kontinuirano delo brez prekinitev in nepotrebnih skrbi z menjavo filtra. Mokro/suhi sesalnik je primeren za odstranjevanje večjih količin finega prahu, grobe umazanije in vode. Klasična področja uporabe so gradbeništvo, živilsko-predelovalni sektor, avtomobilska industrija in druge panoge industrije.
Značilnosti in prednosti
Mehanika odstavljanja
- Enostavno dvigovanje in odlaganje posode.
- Za praznjenje odstranite samo posodo, naprava in vozno ogrodje ostaneta na mestu uporabe.
Pravi mokro/suhi sesalnik
- Če se pri sesanju tekočin doseže najvišji nivo napolnjenosti, se sesalnik zahvaljujoč kontroli polnjenja samodejno izklopi.
Posoda iz nerjavečega jekla na kolesih
- Posodo lahko udobno snamete z voznega ogrodja in jo odpeljete na mesto za praznjenje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Zračni tok (l/s)
|2 x 74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Prostornina posode (l)
|55
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 2760
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 40
|Dolžina kabla (m)
|10
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|73
|Barva
|srebrna
|Teža brez dodatkov (Kg)
|43
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|51,727
|Mere (D × Š × V) (mm)
|710 x 570 x 1070
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 4 m
- Vrsta sesalne cevi: električno vodljivo
- Koleno: električno vodljivo
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 550 mm
- Material sesalnih cevi: Nerjaveče jeklo
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 360 mm
- Ozka šoba
- Ploščati filter: Material iz celuloznih vlaken
- Potisni lok
Oprema
- Funkcija samodejnega izklopa pri maks. količini polnjenja
- Antistatični pripravek
- Čiščenje filtra: Avtomatsko čiščenje filtra Tact?
- Razred zaščite: I
- Zavora vrtljivega kolesa
Video posnetki
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.