Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 55/2 Tact² Me I

Poleg mobilnosti, zmogljivosti, trpežnosti in drugih številnih praktičnih lastnosti opreme sesalnik nudi tudi sistem za spuščanje ogrodja – idealno za industrijske namene.

NT 55/2 Tact² Me I štejemo k novemu Kärcherjevemu vrhunskemu razredu profesionalnih sesalnikov za mokro/suho sesanje. Sesalnik je opremljen z nadgradnjo že uveljavljenega Tact sistema za čiščenje filtra in tako dosega najbolj optimalno produktivnost. Inovativni mokro/suhi sesalnik nudi dva motorja in vas bo prepričal s konstantno visoko sesalno močjo. Poleg tega ima filter naprave izjemno dolgo življenjsko dobo. Za kontinuirano delo brez prekinitev in nepotrebnih skrbi z menjavo filtra. Mokro/suhi sesalnik je primeren za odstranjevanje večjih količin finega prahu, grobe umazanije in vode. Klasična področja uporabe so gradbeništvo, živilsko-predelovalni sektor, avtomobilska industrija in druge panoge industrije.

Značilnosti in prednosti
Mehanika odstavljanja
  • Enostavno dvigovanje in odlaganje posode.
  • Za praznjenje odstranite samo posodo, naprava in vozno ogrodje ostaneta na mestu uporabe.
Pravi mokro/suhi sesalnik
  • Če se pri sesanju tekočin doseže najvišji nivo napolnjenosti, se sesalnik zahvaljujoč kontroli polnjenja samodejno izklopi.
Posoda iz nerjavečega jekla na kolesih
  • Posodo lahko udobno snamete z voznega ogrodja in jo odpeljete na mesto za praznjenje.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 220 - 240
Frekvenca (Hz) 50 - 60
Zračni tok (l/s) 2 x 74
Vakuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Prostornina posode (l) 55
Material posode Nerjaveče jeklo
Nazivna vhodna moč (W) max. 2760
Standardna nominalna širina ( ) DN 40
Dolžina kabla (m) 10
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 73
Barva srebrna
Teža brez dodatkov (Kg) 43
Teža vključno z embalažo (Kg) 51,727
Mere (D × Š × V) (mm) 710 x 570 x 1070

Obseg dobave

  • Dolžina sesalne cevi: 4 m
  • Vrsta sesalne cevi: električno vodljivo
  • Koleno: električno vodljivo
  • Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
  • Dolžina sesalnih cevi: 550 mm
  • Material sesalnih cevi: Nerjaveče jeklo
  • Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 360 mm
  • Ozka šoba
  • Ploščati filter: Material iz celuloznih vlaken
  • Potisni lok

Oprema

  • Funkcija samodejnega izklopa pri maks. količini polnjenja
  • Antistatični pripravek
  • Čiščenje filtra: Avtomatsko čiščenje filtra Tact?
  • Razred zaščite: I
  • Zavora vrtljivega kolesa
Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 55/2 Tact² Me I
Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 55/2 Tact² Me I

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