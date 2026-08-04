NT 55/2 Tact² Me I štejemo k novemu Kärcherjevemu vrhunskemu razredu profesionalnih sesalnikov za mokro/suho sesanje. Sesalnik je opremljen z nadgradnjo že uveljavljenega Tact sistema za čiščenje filtra in tako dosega najbolj optimalno produktivnost. Inovativni mokro/suhi sesalnik nudi dva motorja in vas bo prepričal s konstantno visoko sesalno močjo. Poleg tega ima filter naprave izjemno dolgo življenjsko dobo. Za kontinuirano delo brez prekinitev in nepotrebnih skrbi z menjavo filtra. Mokro/suhi sesalnik je primeren za odstranjevanje večjih količin finega prahu, grobe umazanije in vode. Klasična področja uporabe so gradbeništvo, živilsko-predelovalni sektor, avtomobilska industrija in druge panoge industrije.