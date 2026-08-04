Robusten Kärcherjev sesalnik za mokro in suho sesanje NT 75/2 Tact² Me Tc Adv, zasnovan tako, da izpolnjuje visoke zahteve kmetijskega, gradbenega, industrijskega in avtomobilskega sektorja, zagotavlja impresivno zmogljivost tudi pri najtežjih aplikacijah čiščenja. Dvojna turbina z zelo velikim volumskim pretokom in močnim vakuumom v kombinaciji s 640 mm širokim strgalom z ločenim ohišjem zagotavlja največjo površinsko zmogljivost. Hkrati edinstven sistem čiščenja filtra Tact² zagotavlja stalen tok sesanja za nemoteno, dolgotrajno čiščenje, hkrati pa znatno podaljša življenjsko dobo filtra. 75-litrska posoda iz nerjavečega jekla s čvrstim kovinskim ohišjem pobere kakršno koli umazanijo in zahvaljujoč prekucni posodi nudi maksimalno varnost uporabnika pri praznjenju tudi grobe umazanije. Poleg tega integrirana odtočna cev omogoča enostavno in brezkontaktno praznjenje vakuumiranih tekočin. Visokokakovostne komponente, kot so 4 m dolga sesalna cev, kovinske sesalne cevi, univerzalna talna šoba in 30 m dolg električni kabel zaokrožujejo koncept stroja. Za vsako možno uporabo je na voljo tudi vrsta izbirnih specializiranih dodatkov.