Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 75/2 Tact² Me Tc Adv
Mobilna, robustna in vsestranska naprava z visoko sesalno močjo in površinsko zmogljivostjo ter edinstvenim sistemom čiščenja filtrov Tact² za nemoteno čiščenje.
Robusten Kärcherjev sesalnik za mokro in suho sesanje NT 75/2 Tact² Me Tc Adv, zasnovan tako, da izpolnjuje visoke zahteve kmetijskega, gradbenega, industrijskega in avtomobilskega sektorja, zagotavlja impresivno zmogljivost tudi pri najtežjih aplikacijah čiščenja. Dvojna turbina z zelo velikim volumskim pretokom in močnim vakuumom v kombinaciji s 640 mm širokim strgalom z ločenim ohišjem zagotavlja največjo površinsko zmogljivost. Hkrati edinstven sistem čiščenja filtra Tact² zagotavlja stalen tok sesanja za nemoteno, dolgotrajno čiščenje, hkrati pa znatno podaljša življenjsko dobo filtra. 75-litrska posoda iz nerjavečega jekla s čvrstim kovinskim ohišjem pobere kakršno koli umazanijo in zahvaljujoč prekucni posodi nudi maksimalno varnost uporabnika pri praznjenju tudi grobe umazanije. Poleg tega integrirana odtočna cev omogoča enostavno in brezkontaktno praznjenje vakuumiranih tekočin. Visokokakovostne komponente, kot so 4 m dolga sesalna cev, kovinske sesalne cevi, univerzalna talna šoba in 30 m dolg električni kabel zaokrožujejo koncept stroja. Za vsako možno uporabo je na voljo tudi vrsta izbirnih specializiranih dodatkov.
Značilnosti in prednosti
Izredno široka šoba za strgaloUčinkovito sesanje tudi velikih količin umazanije in tekočine. Hitro doseže največjo površinsko zmogljivost zahvaljujoč širini 640 mm. Ločeno ohišje na šobi za najboljše rezultate sesanja.
Priročna odtočna cevEnostavno in varno odstranjevanje vakuumiranih tekočin. Brezkontaktno praznjenje za maksimalno varnost pri delu.
Od smeri neodvisno shranjevanje dodatne opremeVarno shranjevanje sesalnih cevi in talne šobe. Dodaten prostor za 4 m cevi in 30 m gumiran napajalni kabel. Pripomočki, ki so lahko pri roki kadarkoli in iz katerega koli kota.
Enostaven vstop in izstop z nagibnim podvozjem
- Maksimalna varnost uporabnika med praznjenjem.
- Kovinsko ohišje za maksimalno stabilnost.
- Enostavno praznjenje s pomočjo priročne prekucne posode.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Zračni tok (l/s)
|2 x 74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Prostornina posode (l)
|75
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 2760
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 40
|Dolžina kabla (m)
|30
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|73
|Barva
|srebrna
|Teža brez dodatkov (Kg)
|28,6
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|46
|Mere (D × Š × V) (mm)
|670 x 560 x 930
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 4 m
- Vrsta sesalne cevi: električno vodljivo
- Koleno: električno vodljivo
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 550 mm
- Material sesalnih cevi: Nerjaveče jeklo
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Papir
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 360 mm
- Ozka šoba
- Šoba za vozišča: 640 mm
- Izpustna cev (odporna proti olju)
- Ploščati filter: PES s PTFE prevleko
- Nagibno podvozje
- Potisni lok
Oprema
- Funkcija samodejnega izklopa pri maks. količini polnjenja
- Antistatični sistem
- Čiščenje filtra: Avtomatsko čiščenje filtra Tact?
- Zaščita pred udarci
- Razred zaščite: II
- Zavora vrtljivega kolesa
Video posnetki
Področja uporabe
- Kmetijstvo
- Gradbeništvo
- Industrija
- Avtomobilizem
- Prehrambena industrija
Dodatna oprema
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