Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 30/1 Ap Te H
NT 30/1 Ap Te H varnostni sesalnik z zajamčeno učinkovitostjo filtracije 99,995 %. Idealno za sesanje zelo nevarnega in rakotvornega prahu (razred prahu H).
Kärcherjev varnostni sesalnik NT 30/1 Ap Te H navdušuje s ploščatim nagubanim filtrom HEPA-H 13 iz materiala iz steklenih vlaken. To omogoča njegovo uporabo za odsesavanje zelo nevarnih in rakotvornih vrst prahu v razredu prahu H, kot so azbest, svinec in plesen, ki nastajajo v delavnicah, še bolj pa na gradbiščih med obnovitvenimi deli. Sesalnik zagotavlja učinkovitost filtracije 99,995 % in z zmogljivo turbino zlahka odstrani drobni prah. Zahvaljujoč vgrajeni vtičnici naprave s samodejnim zagonom in antistatičnim sistemom (s prevodnimi dodatki) je idealen za odsesavanje neposredno iz električnih orodij, ki ustvarjajo prah. Zahvaljujoč visoki sesalni moči se sesalnik lahko uporablja za široko paleto aplikacij: brušenje in obnovitvena dela, montažna ali inštalacijska dela, odstranjevanje tekočin ali odsesavanje iz strojev in sistemov. Ker ima sesalnik odporen gumiran napajalni kabel, je idealen za uporabo pri gradbenih delih in na gradbiščih obnove.
Značilnosti in prednosti
Varnostni sesalnik za prah razreda HUčinkovitost filtracije 99,995 %. Elektronski nadzor volumskega pretoka. Zagotavlja čista in varna delovna mesta.
Dovoljenje za zmanjševanje azbestaVarnostni sesalnik za prah razreda H. Uspešno opravljen dodatni azbestni test. Testirano v skladu s TRGS 519 (tehnično pravilo za nevarne snovi) za Nemčijo.
Kompleten antistatični sistem z vodljivim priboromPovečana varnost uporabnika. Disipacija elektrostatičnega naboja. Zaščita pred elektrostatično razelektritvijo.
Ploščati nagubani filter HEPA-13 iz steklenih vlaken
- Odstranjuje nevaren prah, grobo umazanijo in tekočine.
- Filter je testiran v skladu z EN 60335-2-69 in EN 1822.
- Vrste prahu v razredu prahu H: uporabite komplet varnostnih filtrov.
Polavtomatsko čiščenje filtra Ap
- Optimalna učinkovitost čiščenja filtra s pritiskom na gumb.
- Omogoča stalno visoko zmogljivost filtra in sesalno moč.
- Vodi k prihranku časa in daljši življenjski dobi filtra.
Vtičnica za naprave z avtomatskim vklopom/izklopom
- Električno orodje je enostavno priključiti na sesalnik.
- Delovanje brez težav zahvaljujoč funkciji samodejnega vklopa/izklopa.
- Varčevanje z energijo: samodejni izklop sesalnika.
Fleksibilna zaščita cevi in električnega kabla
- Napajalni kabel in cev varno pritrdite za transport.
- Za sesalne cevi različnih dolžin in premerov.
- Časovno varčna zasnova in podaljšana življenjska doba napajalnega kabla.
Ohišje filtra lahko odstranite
- Ploščati nagubani filter: hitrejše in enostavnejše čiščenje.
- Redno čiščenje: podaljšana življenjska doba filtra.
- Preprečuje nepravilno vstavljanje ploščatega nagubanega filtra.
Vgrajeno shranjevanje pribora
- Skladiščenje proti izgubi za transport.
- Dizajn, ki prihrani čas: dodatki so hitro pri roki.
- Zasnova, ki prihrani prostor: dodaten prostor za shranjevanje ni potreben.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Zračni tok (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Prostornina posode (l)
|30
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1380
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Dolžina kabla (m)
|7,5
|Material kabla
|Guma
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|70
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|12,8
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|17
|Mere (D × Š × V) (mm)
|525 x 370 x 560
Obseg dobave
- Varnostna filtrska vrečka: 1 Kos(i)
- Dolžina sesalne cevi: 2.5 m
- Vrsta sesalne cevi: električno vodljivo
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 550 mm
- Material sesalnih cevi: Jeklo, kromirano
- Koleno: električno vodljivo
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 300 mm
- Ozka šoba
- Priključen adapter za električno orodje
- Ploščati filter: HEPA-13 (H13)
Oprema
- Funkcija samodejnega vklopa/izklopa za električne naprave
- Antistatični sistem
- Razred zaščite: I
- Zavora vrtljivega kolesa
- Čiščenje filtra: Polavtomatsko čiščenje filtra Ap
- Razred prahu: H
- Material posode: Plastika
Video posnetki
Področja uporabe
- Varnostni sesalnik razreda prahu H za varno odstranjevanje prahu, ki ogrožava zdravje in povzroča rak.
- Za odsesavanje prahu iz manjših električnih orodij
- Za sesanje finega prahu in grobe umazanije
- Za sesanje tekočin in mokre umazanije
- Za montažna in inštalacijska dela
- Za pridobivanje iz strojev in sistemov
- Uporaba na gradbiščih in v delavnicah
- Za odstranjevanje azbesta, svinca, plesni, bakterij itd.
- Za uporabo v gradbeništvu, zdravstvu, laboratorijih ali industriji
Dodatna oprema
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