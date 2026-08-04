Kärcherjev varnostni sesalnik NT 30/1 Ap Te H navdušuje s ploščatim nagubanim filtrom HEPA-H 13 iz materiala iz steklenih vlaken. To omogoča njegovo uporabo za odsesavanje zelo nevarnih in rakotvornih vrst prahu v razredu prahu H, kot so azbest, svinec in plesen, ki nastajajo v delavnicah, še bolj pa na gradbiščih med obnovitvenimi deli. Sesalnik zagotavlja učinkovitost filtracije 99,995 % in z zmogljivo turbino zlahka odstrani drobni prah. Zahvaljujoč vgrajeni vtičnici naprave s samodejnim zagonom in antistatičnim sistemom (s prevodnimi dodatki) je idealen za odsesavanje neposredno iz električnih orodij, ki ustvarjajo prah. Zahvaljujoč visoki sesalni moči se sesalnik lahko uporablja za široko paleto aplikacij: brušenje in obnovitvena dela, montažna ali inštalacijska dela, odstranjevanje tekočin ali odsesavanje iz strojev in sistemov. Ker ima sesalnik odporen gumiran napajalni kabel, je idealen za uporabo pri gradbenih delih in na gradbiščih obnove.