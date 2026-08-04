NT 30/1 Ap Te M zanesljivo in varno odstrani vse vrste finega prahu, ki nastaja na gradbiščih in v delavnicah. Kompaktni sesalnik s polavtomatskim čiščenjem filtra ima na vlago odporen "Wet & Dry" ploščati nagubani filter iz vlaknastega materiala PES za sesanje finega prahu, tekočin in grobe umazanije razreda M in zagotavlja učinkovitost filtracije 99,9 odstotkov. Zaradi vgrajene vtičnice za napravo s samodejnim zagonom in celotnega antistatičnega sistema (s prevodnimi dodatki) je sesalnik idealen za sesanje neposredno iz električnih orodij, ki ustvarjajo prah. Stroj je izjemno enostaven za upravljanje, saj se najpomembnejše nastavitve nastavljajo s pomočjo centralnega vrtljivega stikala. Prvovrstna sesalna moč omogoča širok spekter uporabe: brušenje, montažna in inštalacijska dela, odsesavanje tekočin ali odsesavanje iz strojev in sistemov.