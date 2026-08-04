Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 30/1 Ap Te M
Varnostni sesalnik NT 30/1 Ap Te M, certificiran za razred prahu M. Zaradi električne prevodne opreme je idealen za sesanje finega prahu na gradbiščih in v delavnicah.
NT 30/1 Ap Te M zanesljivo in varno odstrani vse vrste finega prahu, ki nastaja na gradbiščih in v delavnicah. Kompaktni sesalnik s polavtomatskim čiščenjem filtra ima na vlago odporen "Wet & Dry" ploščati nagubani filter iz vlaknastega materiala PES za sesanje finega prahu, tekočin in grobe umazanije razreda M in zagotavlja učinkovitost filtracije 99,9 odstotkov. Zaradi vgrajene vtičnice za napravo s samodejnim zagonom in celotnega antistatičnega sistema (s prevodnimi dodatki) je sesalnik idealen za sesanje neposredno iz električnih orodij, ki ustvarjajo prah. Stroj je izjemno enostaven za upravljanje, saj se najpomembnejše nastavitve nastavljajo s pomočjo centralnega vrtljivega stikala. Prvovrstna sesalna moč omogoča širok spekter uporabe: brušenje, montažna in inštalacijska dela, odsesavanje tekočin ali odsesavanje iz strojev in sistemov.
Značilnosti in prednosti
Varnostni sesalnik za prah razreda MUčinkovitost filtracije 99,9 %. Elektronski nadzor volumskega pretoka. Zagotavlja čista in varna delovna mesta.
Polavtomatsko čiščenje filtra ApOptimalna učinkovitost čiščenja filtra s pritiskom na gumb. Omogoča stalno visoko zmogljivost filtra in sesalno moč. Dizajn, ki prihrani čas in daljša življenjska doba filtra.
Kompleten antistatični sistem z vodljivim priboromPovečana varnost uporabnika. Disipacija elektrostatičnega naboja. Zaščita pred elektrostatično razelektritvijo.
Vtičnica za naprave z avtomatskim vklopom/izklopom
- Električno orodje se enostavno poveže s sesalnikom.
- Enostavno upravljanje zahvaljujoč funkciji samodejnega vklopa/izklopa.
- Energijsko učinkovit: sesalnik se samodejno izklopi.
Wet & Dry ploščati nagubani filter
- Certificirano za razred prahu M. Stopnja ločevanja prahu: 99,9 %.
- Material iz vlaken PES: odporen proti gnitju in trpežen.
- Idealno za tekočine, fin prah in grobo umazanijo.
Fleksibilna zaščita cevi in električnega kabla
- Napajalni kabel in cev varno pritrdite za transport.
- Za sesalne cevi različnih dolžin in premerov.
- Prihranek časa in daljša življenjska doba napajalnega kabla.
Ohišje filtra lahko odstranite
- Ploščati nagubani filter: hitrejše in enostavnejše čiščenje.
- Redno čiščenje: daljša življenjska doba filtra.
- Preprečuje nepravilno vstavljanje ploščatega nagubanega filtra.
Vgrajeno shranjevanje pribora
- Skladiščenje proti izgubi za transport.
- Dizajn, ki prihrani čas: dodatki so hitro pri roki.
- Zasnova, ki prihrani prostor: dodaten prostor za shranjevanje ni potreben.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Zračni tok (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Prostornina posode (l)
|30
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1380
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Dolžina kabla (m)
|7,5
|Material kabla
|Guma
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|70
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|12,8
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|16,8
|Mere (D × Š × V) (mm)
|525 x 370 x 560
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2.5 m
- Vrsta sesalne cevi: električno vodljivo
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 550 mm
- Material sesalnih cevi: Jeklo, kromirano
- Koleno: električno vodljivo
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Koprena
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 300 mm
- Ozka šoba
- Priključen adapter za električno orodje
- Ploščati filter: PES s PTFE prevleko
Oprema
- Funkcija samodejnega vklopa/izklopa za električne naprave
- Antistatični sistem
- Razred zaščite: I
- Zavora vrtljivega kolesa
- Čiščenje filtra: Polavtomatsko čiščenje filtra Ap
- Razred prahu: M
- Material posode: Plastika
Video posnetki
Področja uporabe
- Varnostni sesalnik za prah razreda M: vse aplikacije za fini prah
- Za odsesavanje prahu iz manjših električnih orodij
- Za sesanje finega prahu in grobe umazanije
- Za sesanje tekočin in mokre umazanije
- Za montažna in inštalacijska dela
- Za pridobivanje iz strojev in sistemov
- Uporaba na gradbiščih in v delavnicah
- Za odsesavanje vseh vrst kamenega prahu, lesnega prahu, keramičnega prahu itd.
Dodatna oprema
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