Na gradbiščih in v delavnicah vsak dan nastaja nevaren, včasih vdihljiv fin prah vseh vrst. Zahvaljujoč novemu popolnoma samodejnemu sistemu čiščenja filtrov naš kompaktni mokri in suhi sesalnik NT 30/1 Tact Te Basic M odstrani neverjetne količine drobnega prahu, hkrati pa zagotavlja 99,9-odstotno učinkovitost filtracije. Ima na vlago odporen "Wet & Dry" ploščati nagubani filter iz materiala PES vlaken za sesanje finega prahu, tekočin in grobe umazanije razreda prahu M. Čiščenje filtra in sesalna moč sta ves čas nadzorovana in regulirana s senzorsko krmiljeno elektroniko. Naprava je še posebej primerna za neposredno sesanje iz električnih orodij, ki ustvarjajo prah, zahvaljujoč integrirani vtičnici stroja s samodejnim zagonom, kot tudi popolnemu antistatičnemu sistemu (vključno s prevodnimi dodatki). Prah, ki se je že odložil na tla ali stroje, je mogoče brez napora in v celoti posesati v robustno 30-litrsko posodo s kovinskimi kolesi in odbijačem z uporabo na novo razvitih dodatkov, ki so vedno varno shranjeni na stroju.