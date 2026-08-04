Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 30/1 Tact Te Basic M
NT 30/1 Tact Te Basic M varno in zanesljivo odstrani vdihljiv fini prah razreda M, ki ga pogosto najdemo na gradbiščih. Kompakten sesalnik za mokro in suho sesanje s 30-litrsko posodo.
Na gradbiščih in v delavnicah vsak dan nastaja nevaren, včasih vdihljiv fin prah vseh vrst. Zahvaljujoč novemu popolnoma samodejnemu sistemu čiščenja filtrov naš kompaktni mokri in suhi sesalnik NT 30/1 Tact Te Basic M odstrani neverjetne količine drobnega prahu, hkrati pa zagotavlja 99,9-odstotno učinkovitost filtracije. Ima na vlago odporen "Wet & Dry" ploščati nagubani filter iz materiala PES vlaken za sesanje finega prahu, tekočin in grobe umazanije razreda prahu M. Čiščenje filtra in sesalna moč sta ves čas nadzorovana in regulirana s senzorsko krmiljeno elektroniko. Naprava je še posebej primerna za neposredno sesanje iz električnih orodij, ki ustvarjajo prah, zahvaljujoč integrirani vtičnici stroja s samodejnim zagonom, kot tudi popolnemu antistatičnemu sistemu (vključno s prevodnimi dodatki). Prah, ki se je že odložil na tla ali stroje, je mogoče brez napora in v celoti posesati v robustno 30-litrsko posodo s kovinskimi kolesi in odbijačem z uporabo na novo razvitih dodatkov, ki so vedno varno shranjeni na stroju.
Značilnosti in prednosti
Sistem za čiščenje filtra s senzorskim nadzorom TactZagotavlja maksimalno sesalno moč in zmogljivost filtra. Optimalna pogostost čiščenja filtra glede na potrebe. Zmanjšana emisija hrupa.
Preizkušena 99,9 % učinkovitost filtriranja.Skoraj popolno odstranjevanje drobnega prahu zagotavlja čista in varna delovna mesta.
Kompleten antistatični sistem z vodljivim priboromPovečana varnost uporabnika. Disipacija elektrostatičnega naboja. Zaščita pred elektrostatično razelektritvijo.
Vtičnica za naprave z avtomatskim vklopom/izklopom
- Električno orodje se enostavno poveže s sesalnikom.
- Enostavno upravljanje zahvaljujoč funkciji samodejnega vklopa/izklopa.
- Energijsko učinkovit: sesalnik se samodejno izklopi.
Varnostni sesalnik za prah razreda M
- Učinkovitost filtracije 99,9 %.
- Elektronski nadzor volumskega pretoka.
- Zagotavlja čista in varna delovna mesta.
Wet & Dry ploščati nagubani filter
- Certificirano za razred prahu M. Stopnja ločevanja prahu: 99,9 %.
- Material iz vlaken PES: odporen proti gnitju in trpežen.
- Učinkovito sesanje tudi velikih količin umazanije in tekočine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Zračni tok (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Prostornina posode (l)
|30
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1380
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Dolžina kabla (m)
|7,5
|Material kabla
|Guma
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|69
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|14,2
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|18,791
|Mere (D × Š × V) (mm)
|560 x 370 x 580
Obseg dobave
- Vrsta sesalne cevi: električno vodljivo
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 550 mm
- Material sesalnih cevi: Nerjaveče jeklo
- Koleno: električno vodljivo
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Koprena
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 300 mm
- Ozka šoba
- Priključen adapter za električno orodje
- Ploščati filter: PES s PTFE prevleko
- Plastična vreča za odstranjevanje brez prahu: 1 Kos(i)
Oprema
- Funkcija samodejnega vklopa/izklopa za električne naprave
- Antistatični sistem
- Zaščita pred udarci
- Razred zaščite: I
- Zavora vrtljivega kolesa
- Čiščenje filtra: Senzorsko nadzorovano, na potrebe usmerjeno čiščenje filtra Tact
- Razred prahu: M
- Material posode: Plastika
Video posnetki
Področja uporabe
- Varnostni sesalnik razreda prahu M za vse drobne prašne delce
- Za sesanje finega prahu in grobe umazanije
- Za sesanje tekočin in mokre umazanije
- Za odsesavanje vseh vrst kamenega prahu, lesnega prahu, keramičnega prahu itd.
Dodatna oprema
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