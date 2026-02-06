Pometač KM 70/20 C
Pometanje z malo prahu znotraj in zunaj: prilagodljivi ročni pometač KM 70/20 C dosega optimalne rezultate čiščenja zahvaljujoč filtru, pometalnemu valju in stranski krtači.
Ročni pometač KM 70/20 C omogoča čiščenje površin brez napora in skoraj brez prahu zahvaljujoč filtru, pometalnemu valju in stranski krtači - bodisi v zaprtih prostorih ali zunaj. Površinska zmogljivost je 7-krat večja kot pri metli. Pometalni valj je nastavljiv v 6 korakih in v kombinaciji z brezstopenjsko nastavljivimi stranskimi krtačami dosega optimalen rezultat čiščenja na različnih tleh. Po višini nastavljiv potisni ročaj in sistem Home Base za prenašanje dodatne opreme, kot so vedra in pobiralci smeti, zagotavljata ergonomsko upravljanje. To pomeni, da je mogoče odpadke odstraniti skupaj s prahom in umazanijo v enem koraku. Ko je delo opravljeno, lahko KM 70/20 C 2SB shranite na prostorsko varčen način v parkirnem položaju.
Značilnosti in prednosti
Valj z metlo in stranske metle se lahko kontinuirano nameščajo.Postopno nastavljiv kontaktni pritisk za optimalne rezultate pometanja. Prilagoditev kontaktnega tlaka zmanjša obrabo pometalnih valjev. Za zaščito ščetin lahko popolnoma razbremenite valj za pometanje in stransko krtačo.
Filter za prahFilter za prah čisti izpušni zrak in preprečuje dvigovanje prahu med pometanjem. Filtrirni sistem je lahko dostopen za hitro in enostavno zamenjavo.
Sistem Home-BasePriročno shranjevanje dodatne opreme, kot so vedra in pobiralci smeti. Dodatke lahko imate pri roki v žepu na potisnem ročaju.
Velik zbiralnik za smeti
- Enostavno rokovanje in praznjenje s pomočjo ergonomskega ročaja posode.
Nastavljiv potisni lok
- Dobra ergonomija s trojnimi nastavitvami.
- Položaj za odlaganje, ki zaradi funkcije zapiranja ne zavzame veliko prostora.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|ročno
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|2800
|Delovna širina (mm)
|480
|Delovna širina z eno stransko krtačo (mm)
|700
|Prostornina posode bruto/neto (l)
|45 / 20
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|21
|Teža embalaže (Kg)
|26,41
Obseg dobave
- Filter finih delcev
Oprema
- Pogon pometalnega mehanizma, ročni
- Nastavljiv glavni valj za pometanje
- Zložljiv potisni lok
- Princip smetišnice
- Za uporabo zunaj
- Za uporabo v zaprtih prostorih
Video posnetki
Področja uporabe
- Za čiščenje proizvodnih, skladiščnih in logističnih hal ter nakladalnih površin
- Za čiščenje parkirišč, parkirnih garaž in bencinskih črpalk
- Za čiščenje površin, na primer šolskih dvorišč in komunalnih površin
- Popolno tudi za manjše obrtniške delavnice in kmetijstvo
Dodatna oprema
