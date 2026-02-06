Ročni pometač KM 70/20 C omogoča čiščenje površin brez napora in skoraj brez prahu zahvaljujoč filtru, pometalnemu valju in stranski krtači - bodisi v zaprtih prostorih ali zunaj. Površinska zmogljivost je 7-krat večja kot pri metli. Pometalni valj je nastavljiv v 6 korakih in v kombinaciji z brezstopenjsko nastavljivimi stranskimi krtačami dosega optimalen rezultat čiščenja na različnih tleh. Po višini nastavljiv potisni ročaj in sistem Home Base za prenašanje dodatne opreme, kot so vedra in pobiralci smeti, zagotavljata ergonomsko upravljanje. To pomeni, da je mogoče odpadke odstraniti skupaj s prahom in umazanijo v enem koraku. Ko je delo opravljeno, lahko KM 70/20 C 2SB shranite na prostorsko varčen način v parkirnem položaju.