Notranji prostori, večji od 600 kvadratnih metrov, na primer v proizvodnih zgradbah ali skladiščih, so odlični za naš kompakten in zelo vodljiv pometalni stroj KM 75/40 W Bp Pack s standardno priloženimi baterijami in vgrajenim polnilnikom z elektronskim nadzorom. Sistem za pometanje nad glavo s priključno stransko krtačo, nastavitev površine pometanja in glavni valjar pometalnega stroja, ki ga je mogoče zamenjati brez potrebnega orodja, zagotavljajo temeljite in hitre rezultate čiščenja na vseh vrstah trdih tal - in z opcijskim kompletom za pometanje preprog tudi na tekstilnih tleh. Zahvaljujoč učinkoviti interakciji močnega sesanja prahu in mehanskega čiščenja filtrov, sesalnik deluje tako rekoč brez prahu in je zelo tih. Koncept delovanja EASY Operation, premična 40-litrska posoda za odpadke s sistemom vozičkov, integrirani vlečni pogon z brezstopenjsko nastavljivo hitrostjo pometanja in številni drugi dovršeni detajli zagotavljajo maksimalno udobje uporabnika med delom in zato omogočajo dolgo uporabo brez utruditve.