Pometalno-sesalni stroj KM 75/40 W Bp Pack
Ročno vodena naprava za pometanje KM 75/40 W Bp Pack kot baterijska različica vključno z baterijo in elektronsko krmiljenim polnilnikom.
Notranji prostori, večji od 600 kvadratnih metrov, na primer v proizvodnih zgradbah ali skladiščih, so odlični za naš kompakten in zelo vodljiv pometalni stroj KM 75/40 W Bp Pack s standardno priloženimi baterijami in vgrajenim polnilnikom z elektronskim nadzorom. Sistem za pometanje nad glavo s priključno stransko krtačo, nastavitev površine pometanja in glavni valjar pometalnega stroja, ki ga je mogoče zamenjati brez potrebnega orodja, zagotavljajo temeljite in hitre rezultate čiščenja na vseh vrstah trdih tal - in z opcijskim kompletom za pometanje preprog tudi na tekstilnih tleh. Zahvaljujoč učinkoviti interakciji močnega sesanja prahu in mehanskega čiščenja filtrov, sesalnik deluje tako rekoč brez prahu in je zelo tih. Koncept delovanja EASY Operation, premična 40-litrska posoda za odpadke s sistemom vozičkov, integrirani vlečni pogon z brezstopenjsko nastavljivo hitrostjo pometanja in številni drugi dovršeni detajli zagotavljajo maksimalno udobje uporabnika med delom in zato omogočajo dolgo uporabo brez utruditve.
Značilnosti in prednosti
Zbiralnik za smeti z ročajem TrolleyZbiralnik s pomočjo oprijemalnih utorov udobno vzamete ven in ga enostavno spraznite. Kratek čas praznjenja.
Zmogljiv sistem filtrov z mehanskim čiščenjem1,8 m2 filtrirne površine za dolge delovne intervale. Trpežnost zaradi pralnega poliestra. Mehansko čiščenje filtra z ergonomskim ročajem.
Uporabniški koncept EASY-OperationPreprosta, priročna uporaba zaradi logične razporeditve vseh upravljalnih elementov. Enotni simboli za vse Kärcherjeve stroje za pometanje.
Zelo preprosto servisiranje
- Za menjavo filtra in valjaste krtače orodje ni potrebno, kar omogoča vzdrževanje vedno in povsod.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Električen
|Pogon
|Motor, enosmerni tok
|Pogon - zmogljivost (V/W)
|24 / 400
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|3375
|Delovna širina (mm)
|550
|Delovna širina z eno stransko krtačo (mm)
|750
|Posoda za smeti (l)
|40
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|12
|Delovna hitrost (km/h)
|4,5
|Površina filtra (m²)
|1,8
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2,5
|Teža (z dodatki) (Kg)
|125
|Teža, pripravljeno za obratovanje (Kg)
|125
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|134,714
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Obseg dobave
- Ploščati filter: iz poliestra
- Baterija in vgradni polnilnik vključena
Oprema
- Ročno čiščenje filtra
- Vozni pogon naprej
- Nastavljiv glavni valj za pometanje
- Mobilna posoda za smeti
- Pokrov za grobo umazanijo
- Zložljiv potisni lok
- Princip pometanja, kjer se material transportira nad valjem
- Odsesavanje
- Za uporabo zunaj
- Za uporabo v zaprtih prostorih
- Prikazovalnik napolnjenosti baterije
- Nastavitev sesalnega toka
- Stranske krtače/nastavljive
Video posnetki
Področja uporabe
- Za čiščenje proizvodnih, skladiščnih in logističnih hal ter nakladalnih površin
- Za čiščenje parkirišč, parkirnih garaž in bencinskih črpalk
- Za čiščenje površin, na primer šolskih dvorišč in komunalnih površin
- Popolno tudi za manjše obrtniške delavnice in kmetijstvo