Izjemno robusten in priročen, z ničelnimi emisijami: naš pometalni stroj KM 100/120 R Bp, na katerem se lahko vozite. Opremljen z zmogljivo 240 Ah baterijo in ustreznim vgrajenim polnilnikom za do štiri ure neprekinjene uporabe – tudi in še posebej v posebej prašnih notranjih prostorih. Da bi preprečili morebitne poškodbe pohištva ali samega stroja, ima pometalni stroj vrtljivo stransko krtačo, katere hitrost lahko kadar koli prilagodite količini prahu, ki ga želite pomesti. Plavajoča valjčna krtača zagotavlja odlične rezultate čiščenja, preizkušen okrogli filtrirni sistem s šestimi kvadratnimi metri filtrirne površine in samodejnim čiščenjem omogoča ves čas pometanje brez prahu, velika posoda za smeti omogoča dolgotrajno čiščenje, hidravlični visoko praznjenje posode je popolno za priročno odlaganje. Uporabniku prijazne funkcije vključujejo nastavljiv voznikov sedež, zelo dober pregled in elemente upravljanja, ki so pregledni in lahko dosegljivi. KM 100/120 R, ki je enostaven za vzdrževanje, je mogoče naknadno opremiti z opcijsko zaščitno streho ali vakuumskim držalom, da ustreza individualnim potrebam.