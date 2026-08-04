Pometalno-sesalni stroj KM 100/120 R Bp Pack
Brez emisij, idealen za prašno notranjost: pometalni stroj KM 100/120 R Bp Pack z zmogljivo240 Ah baterijo, ustreznim vgrajenim polnilnikom in hidravličnim visokim praznjenjem posode.
Izjemno robusten in priročen, z ničelnimi emisijami: naš pometalni stroj KM 100/120 R Bp, na katerem se lahko vozite. Opremljen z zmogljivo 240 Ah baterijo in ustreznim vgrajenim polnilnikom za do štiri ure neprekinjene uporabe – tudi in še posebej v posebej prašnih notranjih prostorih. Da bi preprečili morebitne poškodbe pohištva ali samega stroja, ima pometalni stroj vrtljivo stransko krtačo, katere hitrost lahko kadar koli prilagodite količini prahu, ki ga želite pomesti. Plavajoča valjčna krtača zagotavlja odlične rezultate čiščenja, preizkušen okrogli filtrirni sistem s šestimi kvadratnimi metri filtrirne površine in samodejnim čiščenjem omogoča ves čas pometanje brez prahu, velika posoda za smeti omogoča dolgotrajno čiščenje, hidravlični visoko praznjenje posode je popolno za priročno odlaganje. Uporabniku prijazne funkcije vključujejo nastavljiv voznikov sedež, zelo dober pregled in elemente upravljanja, ki so pregledni in lahko dosegljivi. KM 100/120 R, ki je enostaven za vzdrževanje, je mogoče naknadno opremiti z opcijsko zaščitno streho ali vakuumskim držalom, da ustreza individualnim potrebam.
Značilnosti in prednosti
Visoka produktivnostOdličen rezultat pometanje zahvaljujoč sistemu plavajočih valjčnih krtač. Velika prostornina posode za odpadke (120 l) za dolgotrajno in neprekinjeno uporabo. Robustna zasnova in preizkušene komponente.
Priročno in varno delovanjeVisoka raven udobja pri vožnji in hidravlično visoko praznjenje posode do višine 152 cm. Enostavno upravljanje ter jasna in ergonomska razporeditev krmilnih elementov. Logična povezava funkcij za preprečevanje napak pri delovanju.
Velike površine filtriranja s samodejnim čiščenjemSamodejno čiščenje filtra v petminutnih intervalih po izklopu. Učinkovito čiščenje filtra do 6 m² površine filtra podvoji življenjsko dobo. Praktično brez prahu, neprekinjeno pometanje ne glede na količino umazanije.
Enostavno vzdrževanje in zelo enostavno servisiranje
- Vse pomembne komponente je enostavno preveriti in zamenjati brez orodja.
- Koncept pametne nape za zelo enostaven dostop do vseh komponent stroja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vozni pogon
|Motor, enosmerni tok
|Pogon - zmogljivost (V)
|24
|Vrsta pogona
|Električen
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|6000
|Maks. površinska zmogljivost z 2 stranskima krtačama (m²/h)
|7620
|Delovna širina (mm)
|730
|Delovna širina z eno stransko krtačo (mm)
|1000
|Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm)
|1270
|Kapaciteta baterije (Ah)
|240
|Napetost baterije (V)
|24
|Čas trajanja baterije (h)
|3,5
|Posoda za smeti (l)
|120
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|12
|Delovna hitrost (km/h)
|6
|Površina filtra (m²)
|6
|Teža (z dodatki) (Kg)
|748
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|750,08
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1807 x 1224 x 1500
Obseg dobave
- Okrogli filter iz poliestra
- Kolesa, pnevmatike
Oprema
- Ročno čiščenje filtra
- Avtomatsko čiščenje filtra
- Plavajoč glavni pometalni valj
- Servo krmiljenje
- Nastavitev sesalnega toka
- Pokrov za grobo umazanijo
- Princip pometanja, kjer se material transportira nad valjem
- Vozni pogon naprej
- Vozni pogon nazaj
- Odsesavanje
- Hidr. praznjenje na višini
- Za uporabo zunaj
- Za uporabo v zaprtih prostorih
- Števec delovnih ur
- Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
- Stranska krtača, samodejni zasuk navzven
- Možnost pritrditve Home Base
Video posnetki
Področja uporabe
- Za hitrejše čiščenje v javnih garažah in na parkiriščih
- Primeren je tudi za obrtna podjetja, šole, bencinske servise in avtohiše
- Idealno tudi za področje logistike, na primer za čiščenje skladišč.