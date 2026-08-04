Naš začetniški model KM 85/50 R Bp Pack prepriča z izvrstno opremo stroja za pometanje in sesanje iz tega cenovnega razreda. Baterija in polnilec so v serijski opremi, enako kot gibljiva stranska metla z regulacijo števila obratov, veliki filter za prah za delo brez prašenja ali od zunaj vidni prikaz iztrošenosti glavnega valja za pometanje. Zelo kompaktna izvedba stroja zagotavlja visoko stopnjo okretnosti, kar omogoča njegovo uporabo zlasti v ozkih in natlačenih področjih. Razen tega, naprava osvaja z velikim površinskim učinkom v notranjem in zunanjem področju in izjemno enostavnim rokovanjem. Vzdrževalna dela, kot npr. zamenjava glavnega valja za pometanje, so možna brez uporabe orodja. Valja z nihajočim ležajem sploh ni potrebno nameščati, vsa nečistoča bo popolnoma odstranjena celo pri neravninah v tleh. Celo pristop do notranjosti naprave je možen brez težav in brez uporabe orodja, zahvaljujoč pokrovu naprave s širokim odpiranjem. Uporabnik bo lahko s svojega sedala praktično očistil filter za prah. Prav tako, je praktično tudi nošenje dodatnega pribora za čiščenje zahvaljujoč našemu integriranemu sistemu Home-Base.