Generator tople vode HG 43
Zahvaljujoč učinkoviti in nizkoemisijski tehnologiji gorilnika s toplotno močjo 43 kW lahko naš generator tople vode HG 43 pretvori vse visokotlačne čistilnike v učinkovite aparate za toplo vodo.
Stroškovno učinkovita rešitev za nadgradnjo obstoječih visokotlačnih čistilnikov s hladno vodo: naš generator tople vode HG 43 je združljiv z vsemi visokotlačnimi čistilniki na trgu, ne glede na to, ali gre za Kärcherjev stroj ali ne. Starost in zmogljivost tukaj nista pomembna. Uporaba vroče vode za visokotlačno čiščenje prihrani detergent, znatno pospeši in izboljša rezultate čiščenja ter pride do izraza predvsem pri odstranjevanju mastne in oljne umazanije ter ostankov. Poleg tega je mogoče zmanjšati delovni tlak, da zaščitite občutljive površine, hkrati pa ohranite enako učinkovitost čiščenja. Tehnično napredna tehnologija gorilnika z močjo 43 kW zagotavlja visok izkoristek z nizkimi vrednostmi emisij. Naša preizkušena varnostna tehnologija z varnostnim blokom s tlačnim stikalom, zaščito pred pomanjkanjem vode, skupaj z integriranim blažilnim sistemom za zaščito grelne tuljave pred vibracijami, zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Vse komponente stroja so zasnovane za dolgotrajno uporabo, stabilen cevni okvir pa omogoča tudi uporabo v težjih pogojih.
Značilnosti in prednosti
Vzdržljivo in robustnoVisoko učinkovita, preizkušena tehnologija gorilnika "Made in Germany". Preizkušena varnostna tehnologija Kärcher zagotavlja optimalno zaščito stroja in uporabnika. Trden cevni okvir zagotavlja zaščito pri neprekinjeni težki uporabi.
Zvečana moč čiščenja z vročo vodoKrajši časi čiščenja in zmanjšanje stroškov dela. Učinkovitejše odstranjevanje olj, masti in maziv. Učinek ubijanja mikrobov in zaščita občutljivih površin.
Enostaven za vzdrževanjeEnostaven dostop do vseh komponent za servisiranje in vzdrževanje. Vgrajen filter za gorivo in odstranljiv rezervoar za lažje čiščenje.
Zelo enostaven za uporabo
- Intuitivno upravljanje zahvaljujoč velikemu izbirnemu stikalu z enim gumbom.
- Prvovrstna mobilnost zahvaljujoč velikim kolesom in kolescu s parkirno zavoro.
- Možnosti shranjevanja vseh dodatnih delov neposredno na stroju.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Izhod za ogrevanje (Kw)
|43
|Temperatura (za dovod 12 °C) (°C)
|max. 80
|55 °C ∆ T @ (l/h)
|600
|Teža brez dodatkov (Kg)
|88,139
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|100,521
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1000 x 850 x 1080
