Stroškovno učinkovita rešitev za nadgradnjo obstoječih visokotlačnih čistilnikov s hladno vodo: naš generator tople vode HG 43 je združljiv z vsemi visokotlačnimi čistilniki na trgu, ne glede na to, ali gre za Kärcherjev stroj ali ne. Starost in zmogljivost tukaj nista pomembna. Uporaba vroče vode za visokotlačno čiščenje prihrani detergent, znatno pospeši in izboljša rezultate čiščenja ter pride do izraza predvsem pri odstranjevanju mastne in oljne umazanije ter ostankov. Poleg tega je mogoče zmanjšati delovni tlak, da zaščitite občutljive površine, hkrati pa ohranite enako učinkovitost čiščenja. Tehnično napredna tehnologija gorilnika z močjo 43 kW zagotavlja visok izkoristek z nizkimi vrednostmi emisij. Naša preizkušena varnostna tehnologija z varnostnim blokom s tlačnim stikalom, zaščito pred pomanjkanjem vode, skupaj z integriranim blažilnim sistemom za zaščito grelne tuljave pred vibracijami, zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Vse komponente stroja so zasnovane za dolgotrajno uporabo, stabilen cevni okvir pa omogoča tudi uporabo v težjih pogojih.