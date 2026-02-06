Generator tople vode HG 64
Z našim generatorjem tople vode HG 64 (toplotna moč 64 kW) lahko stroškovno učinkovito pretvorite kateri koli visokotlačni čistilnik s hladno vodo v stroj za toplo vodo z večjo učinkovitostjo čiščenja.
Pri delu z visokotlačnimi čistilniki lahko dosežete 35 % hitrejše in boljše rezultate čiščenja z vročo vodo v primerjavi s hladno vodo. Naš generator tople vode HG 64 je stroškovno učinkovita rešitev za ustrezno nadgradnjo vašega stroja za hladno vodo – ne glede na to, koliko je star, njegovo moč ali celo proizvajalca. Vroča voda veliko učinkoviteje raztopi mastno in obloženo umazanijo kot hladna voda in s tem prihrani tudi detergent. Prav tako znatno zmanjša mikrobe in za zaščito občutljivih površin je mogoče zmanjšati delovni tlak, hkrati pa ohraniti enako moč čiščenja. Generator tople vode, ki je učinkovito zaščiten pred poškodbami s cevnim okvirjem, je dosledno zasnovan za dolgotrajno uporabo, ima varnostni blok s tlačnim stikalom, zaščito pred pomanjkanjem vode in učinkovit, nizkoemisijski in dolgotrajen gorilnik z močjo 64 kW. Poleg tega integriran sistem mehkega dušenja učinkovito ščiti grelno tuljavo pred tresljaji in tako podaljša njeno življenjsko dobo.
Značilnosti in prednosti
Vzdržljivo in robustnoVisoko učinkovita, preizkušena tehnologija gorilnika "Made in Germany". Preizkušena varnostna tehnologija Kärcher zagotavlja optimalno zaščito stroja in uporabnika. Trden cevni okvir zagotavlja zaščito pri neprekinjeni težki uporabi.
Zvečana moč čiščenja z vročo vodoKrajši časi čiščenja in zmanjšanje stroškov dela. Učinkovitejše odstranjevanje olj, masti in maziv. Učinek ubijanja mikrobov in zaščita občutljivih površin.
Enostaven za vzdrževanjeEnostaven dostop do vseh komponent za servisiranje in vzdrževanje. Vgrajen filter za gorivo in odstranljiv rezervoar za lažje čiščenje.
Zelo enostaven za uporabo
- Intuitivno upravljanje zahvaljujoč velikemu izbirnemu stikalu z enim gumbom.
- Prvovrstna mobilnost zahvaljujoč velikim kolesom in kolescu s parkirno zavoro.
- Možnosti shranjevanja vseh dodatnih delov neposredno na stroju.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Izhod za ogrevanje (Kw)
|64
|Temperatura (za dovod 12 °C) (°C)
|max. 80
|55 °C ∆ T @ (l/h)
|900
|Teža brez dodatkov (Kg)
|124,239
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|136,621
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1000 x 850 x 1080
