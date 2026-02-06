Pri delu z visokotlačnimi čistilniki lahko dosežete 35 % hitrejše in boljše rezultate čiščenja z vročo vodo v primerjavi s hladno vodo. Naš generator tople vode HG 64 je stroškovno učinkovita rešitev za ustrezno nadgradnjo vašega stroja za hladno vodo – ne glede na to, koliko je star, njegovo moč ali celo proizvajalca. Vroča voda veliko učinkoviteje raztopi mastno in obloženo umazanijo kot hladna voda in s tem prihrani tudi detergent. Prav tako znatno zmanjša mikrobe in za zaščito občutljivih površin je mogoče zmanjšati delovni tlak, hkrati pa ohraniti enako moč čiščenja. Generator tople vode, ki je učinkovito zaščiten pred poškodbami s cevnim okvirjem, je dosledno zasnovan za dolgotrajno uporabo, ima varnostni blok s tlačnim stikalom, zaščito pred pomanjkanjem vode in učinkovit, nizkoemisijski in dolgotrajen gorilnik z močjo 64 kW. Poleg tega integriran sistem mehkega dušenja učinkovito ščiti grelno tuljavo pred tresljaji in tako podaljša njeno življenjsko dobo.